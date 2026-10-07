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Το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης ανάμεσα σε Ελλάδα και Κύπρο συζήτησαν Χριστοδουλίδης, Μητσοτάκης και Μακρόν. Οι τρεις ηγέτες, σύμφωνα με πληροφορίες μας, συμφώνησαν λεπτομέρειες που αφορούν το GSI.

Οι ηγέτες της Κύπρου, της Ελλάδας και της Γαλλίας βρίσκονται στο Σπλιτ της Κροατίας για τη σύνοδο των εννέα μεσογειακών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο περιθώριο της συνόδου, σε ένα pull aside, οι τρεις ηγέτες συζήτησαν για τον GSI και επόμενα βήματα τα οποία αναμένονται εντός Οκτωβρίου. Ως γνωστό στην υλοποίηση του έργου έχει εμπλακεί και η γαλλική εταιρεία Nexans.

Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την πρόσφατη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου είχε αναφέρει – σύμφωνα με πληροφορίες μας – στην πολιτική ηγεσία ότι εντός Οκτωβρίου θα υπάρξουν εξελίξεις επί του θέματος του GSI.

H Nexans, ανάδοχος της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδα και Κύπρου, με επιστολή του που δημοσιεύθηκε χθες, (απαντώντας σε δημοσίευμα της Καθημερινής) διευκρίνισε ότι δεν έχει έλθει σε επαφή με τις τουρκικές αρχές και παραμένει συντονισμένη με την Αθήνα και τη Λευκωσία, κατά τα προβλεπόμενα από τη σχετική σύμβαση.

Η εταιρεία στην επιστολή της υπογράμμισε επίσης ότι αποτελεί πάγια τακτική της να μην εμπλέκεται σε συζητήσεις που αφορούν την πολιτική ή τη γεωπολιτική κατάσταση που σχετίζεται με το έργο.