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Ύστερα από μήνες αναμονής, η Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου προκηρύχθηκε. Ένας θεσμός που επί 25 συναπτά έτη ζυμώθηκε και διαμορφώθηκε μέσα από την πράξη, το διάλογο και τις ανάγκες της ίδιας της χορευτικής κοινότητας, αλλάζει εν μιά νυκτί και αποκτά διαγωνιστικό χαρακτήρα. Και γιατί παρακαλώ;

Επειδή προέκυψε μια ακόμη φαεινή ιδέα από αυτές που εσχάτως πέφτουν σαν χαλάζι στο Υφυπουργείο Πολιτισμού– κι όποιον πάρει η μπόρα. Η τέως γενική διευθύντρια του Ριάλτο, Γεωργία Ντέτσερ, που συνδέθηκε όσο λίγοι με την πορεία της Πλατφόρμας και αμέτρητων άλλων θεσμών ,επισημαίνει σε δημόσια τοποθέτησή της ότι δεν πρόκειται για εξέλιξη αλλά για πισωγύρισμα, υπενθυμίζοντας ότι ο διαγωνιστικός χαρακτήρας δεν είχε αφαιρεθεί ελαφρά τη καρδία, αλλά κατόπιν ωρίμου σκέψεως κι έπειτα από συζητήσεις και διαβουλεύσεις με ειδικούς, θεωρητικούς και επαγγελματίες.

Τα περί «νέου κεφαλαίου εξωστρέφειας» που εξήγγειλε η υφυπουργός Πολιτισμού σαν εντυπωσιοθηρικές διατυπώσεις ακούγονται. Η εξωστρέφεια δεν «ανακαλύπτεται» τώρα. Υπάρχει ήδη λ.χ. το Showcase Χορογραφίας το οποίο δεν θεσπίστηκε στο κενό κι ας ελπίσουμε να μην το φάει η μαρμάγκα κι αυτό.

Γ. Σαβ.