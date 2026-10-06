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Στην Ιαπωνία, όπου η έλλειψη ύπνου αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα για πολλούς εργαζομένους, ένας πρωτότυπος «διαγωνισμός ύπνου» καλεί τους συμμετέχοντες να ξαπλώσουν, να χαλαρώσουν και να αποκοιμηθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να διεκδικήσουν τη νίκη.

Ο διαγωνισμός “Matt Race“, όπως ονομάστηκε, διοργανώθηκε χθες, Δευτέρα, στο Τόκιο από μια εταιρία με στρώματα και είδη ύπνου και συγκέντρωσε δεκάδες συμμετέχοντες.

Φορώντας αισθητήρες που μετρούν τον ύπνο, ξαπλώνουν – κάποιοι κρατώντας το αγαπημένο αρκουδάκι τους – σε αναπαυτικά στρώματα σε ένα χώρο με χαμηλό φωτισμό, με μια απλή οδηγία: να κοιμηθούν για 90 λεπτά. Το βραβείο: πάνω από δύο εκατ. γεν (11.000 ευρώ) για τον καλύτερο υπναρά.

«Η Ιαπωνία περιγράφεται συχνά ως μια χώρα με έλλειψη ύπνου, και οι άνθρωποι εδώ είναι σκληρά εργαζόμενοι», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ριιτσίρο Νάκαμα, διευθυντής δημιουργικού στην εταιρία Koala Sleep Japan, που διοργάνωσε την εκδήλωση.

Η διοργάνωση μιας τέτοιας εκδήλωσης, σύμφωνα με τον ίδιο, μπορεί να αυξήσει το ενδιαφέρον για τον ύπνο.

Και η χώρα χωρίς αμφιβολία τον έχει ανάγκη. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ από το 2021, οι Ιάπωνες κοιμούνται κατά μέσο όρο 7 ώρες και 24 λεπτά την ημέρα, λιγότερο από τις άλλες χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Οι ειδικοί καταδεικνύουν την πολύωρη εργασία, τον μεγάλο χρόνο μετακίνησης προς και από την εργασία και την έντονη νυχτερινή οικονομική δραστηριότητα.

«Τελείωσε πολύ γρήγορα. Θα ήθελα να είχα κοιμηθεί λίγο παραπάνω», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τσισάτο Χόντα, 32 ετών.

Για να ξεχωρίσουν τους ‘επαγγελματίες’ του ύπνου, οι διοργανωτές έλαβαν υπόψιν το πόσο γρήγορα αποκοιμήθηκε κάποιος καθώς και την ποιότητα ύπνου του.

Νικήτρια αναδείχθηκε μια γυναίκα με το ψευδώνυμο Σουίμιι. «Θα ήθελα να αποκτήσω το δικό μου διαμέρισμα, άρα νομίζω ότι θα χρησιμοποιήσω τα χρήματα για να μετακομίσω», δήλωσε. «Θα ήθελα επίσης ένα πριγκιπικό κρεβάτι, άρα σκέφτομαι να αγοράσω ένα».

protothema.gr