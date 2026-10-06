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Μας ενόχλησαν, λένε, οι Βρετανοί που παρέλασαν την 1η Οκτωβρίου. Ίσως όμως το πρόβλημα να ήταν απλά το dress code.

Γιατί αν αντί για όπλα κρατούσαν στερλίνες, αντί για στρατιωτικές στολές φορούσαν μαγιό και αντί για άρβυλα ήταν με σαγιονάρες, μάλλον δεν θα μας ενοχλούσε καθόλου η βρετανική παρουσία.

Μάλιστα αν ήταν έτσι θα τους φωνάζαμε να περάσουν μέσα στις μπιραρίες μας και θα τους κάναμε και δύο shots ζιβανίας δώρο!

Βλέπετε, εκατομμύρια στερλίνες μπορούν να «παρελαύνουν» κάθε χρόνο στην κυπριακή οικονομία από τους Βρετανούς που είναι εδώ και χρόνια η κύρια πηγή εσόδων του τουρισμού χωρίς να ξυπνά καμία ιστορική ευαισθησία.

Το πρόβλημα φαίνεται να αρχίζει όταν οι Βρετανοί παρελαύνουν χωρίς να αφήνουν λεφτά. Τελικά, ίσως κάποιοι να ενοχλούνται από την αποικιοκρατία μόνο όταν δεν έχει οικονομικό όφελος, ενώ όταν μπαίνει το χρήμα στη μέση τους σηκώνουμε και πανό στα αεροδρόμια για το «welcome to Cyprus».

Ζακ.