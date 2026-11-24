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Σε ένα φυσιολογικό κράτος, πέρα από την ανησυχία η οποία εκδήλως μας διακατέχει – μιλάω για εμένα, αλλά υποθέτω και για όλους μας -, θα λάμβαναν τουλάχιστον ένα επίδομα. Κάτι. Συμβολικό; Συμβολικό. Έστω.

Θα μπορούσε να ονομάζεται Επίδομα Πιέσεων. Διότι, κύριε, δεν γίνεται η μισή πολιτική σκηνή να δέχεται, αφόρητες ενίοτε εικάζω, πιέσεις για να κατέβει στις Προεδρικές του ’28. Δεν γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να πιέζονται να τα αφήσουν όλα για να σώσουν την πατρίδα και η πολιτεία να το αντιμετωπίζει στη λογική του «ε, και;».

Διότι, αγαπητοί νομοθέται και κύριοι της Εκτελεστικής, δεν είναι όλοι σαν την περίπτωση του Ανδρέα Μαυρογιάννη, λ.χ., ο οποίος είδε μία δημοσκόπηση, κατάλαβε ότι περίπου εξελέγη και, ως άλλος Χριστός – όχι Σωκράτης, Οδυσσέα μου, Χριστός σκέτο -, είπε ένα «όστις θέλει οπίσω μου ελθείν», ρίχνοντας μάλιστα το γάντι και στο ΑΚΕΛ, τύπου «αν θέλετε».

Ο Ανδρέας είναι τύπος περιπετειώδης, μάλλον. Έστω κι αν – δεν ξέρω εάν φταίνε οι πολλές παρέες με τον Φειδία – με τα μαθηματικά δεν φαίνεται να τα πηγαίνει καλά. Έφτασε στο κατώφλι του Προεδρικού, ναι. Διότι τον ψήφισαν οι ΑΚΕΛικοί, όχι για τα μαύρα του τα μμάθκια, αλλά επειδή τούς είπε το κόμμα τους να τον ψηφίσουν.

Και δεν ήταν και στρωμένος με ροδοπέταλα ο δρόμος, Ανδρέα μου. Πριν και ιδίως μετά. Στο κάλεσμα του Κόμματος να βγουν στου Καραντώκη ή στο Σαντεκλέρ και να πηδήξουν κάτω, το ΑΚΕΛ σίγουρα θα έχει τη μεγαλύτερη ανταπόκριση από όλα τα κόμματα, αν και θα ξαφνιαζόμασταν και με τους πλείστους των άλλων. Αν πει το Κόμμα όχι, είναι όχι.

Δεν σημαίνει ότι είναι αγάπη η ευγένεια. Κι εγώ, πριν από λίγο καιρό, όταν πήγα στην αποχαιρετιστήρια δεξίωση του Πρέσβη του Ισραήλ στο 360 στη Μακαρίου – τον ουρανοξύστη, να ι-, είδα τον Αβέρωφ, χαιρετιστήκαμε εγκάρδια, μιλήσαμε, αλλά δεν βγήκα πολύ έξω στο μπαλκόνι. Μέσα.

Άσε που μια φίλη καλή, του χώρου εκείνου, όταν με άκουσε να κοροϊδεύω το Ανατολικό Μπλοκ τότε, μού είπε το εξής: «Όταν θα κάνουμε την επανάσταση, ρε, και θα σε πάρουν στο Λαϊκό Δικαστήριο, εγώ, να ξέρεις, θα έρθω να σε υπερασπιστώ». Κόντεψα να συγκινηθώ. Της λέω: «Μάνα μου, ρε, τι θα τους πεις δηλαδή την ώρα που θα σε φωνάξουν;». Και μού απάντησε: «Σύντροφε Πρόεδρε του Λαϊκού Δικαστηρίου, πρέπει να πάω τουαλέτα».

Ηθικόν δίδαγμα: Μπορεί να είναι απελπισμένοι, Ανδρέα μου, όχι υπονοώ κάτι, αλλά όχι και τόσο. Και δεν ξεχνούν. Ποτέ.

Επανέρχομαι. Αγαπητοί νομοθέται: δεν είναι όλοι σαν τον Ανδρέα. Υπάρχουν αμέτρητοι άλλοι και άλλες οι οποίοι υποφέρουν. Όλοι και όλες. Σκιρτά η καρδιά τους για να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της πατρίδος και να τη σώσουν. Όμως η αυτοθυσία δεν είναι εύκολο πράγμα.

Η Ειρήνη, επί παραδείγματι. Την πιέζει, λέει, ο Οδυσσέας να κατέβει. Δεν έχω λόγο να πιστεύω ότι το φαντάστηκε· την ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που δεν ξέρω είναι εάν η κίνηση Οδυσσέα είναι εντός ή εκτός σχεδίου. Ο Αβέρωφ σίγουρα μπορεί να μας διαφωτίσει, αν και σιγουρότατα δεν θα το κάνει. Ρε Ειρήνη μου. Και εμένα η μάνα μου μού λέει ακόμα – και μετά το λέιζερ στα μάτια, να φανταστείς- ότι είμαι όμορφος. Δεν τα παίρνουμε, μάνα μου, αυτά τοις μετρητοίς.

Υπάρχουν και άλλα τέτοια δράματα πολιτικών – και μη – που θέλουν να κατέβουν στις Προεδρικές για το καλό μας, όλοι και όλες, έστω κι αν δεν μας ρώτησαν καν. Έχει γίνει μόδα.

Η Πολιτεία πού είναι, κύριοι και κυρίες της εξουσίας; Δεν μπορεί να τους βοηθήσει;