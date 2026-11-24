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Σε μια εκτενή συνέντευξη στον γνωστό Σέρβο σκηνοθέτη Εμίρ Κουστουρίτσα (Emir Kusturica), ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν (Vladimir Putin) παρουσίασε τις γεωπολιτικές και ιδεολογικές του αντιλήψεις, παραλληλίζοντας τις επιδιώξεις της σημερινής Δύσης με εκείνες των ναζί.

Παράλληλα, επικαλούμενος δικές του ερμηνείες της Ιστορίας και της θρησκευτικής παράδοσης, επανέφερε τη θεωρία της «Τρίτης Ρώμης», θέτοντας εμμέσως υπό αμφισβήτηση την πνευματική πρωτοκαθεδρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και τις θέσεις του Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Τις ίδιες γεωπολιτικές επιδιώξεις που αποδίδει στον Ναπολέοντα και στους ναζί καταλογίζει στη σημερινή Δύση ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Όπως, κατά τη δική του ανάγνωση της Ιστορίας, οι στρατιωτικές εκστρατείες του παρελθόντος αποσκοπούσαν στην αποδυνάμωση και την υποταγή της Ρωσίας, έτσι και σήμερα, υποστηρίζει, οι δυτικές δυνάμεις επιδιώκουν τον ίδιο στόχο μέσω της υποστήριξής τους στην Ουκρανία.

Την ίδια ώρα, ο Ρώσος πρόεδρος στέλνει ένα έμμεσο αλλά σαφές μήνυμα προς το Φανάρι, επαναφέροντας τη θεωρία της «Τρίτης Ρώμης», με την οποία διεκδικεί για τη Μόσχα τον ρόλο του πνευματικού θεματοφύλακα της βυζαντινής κληρονομιάς, στον αντίποδα των θέσεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Οι τοποθετήσεις αυτές έγιναν στη συνέντευξη που παραχώρησε στον δύο φορές βραβευμένο με Χρυσό Φοίνικα σκηνοθέτη Εμίρ Κουστουρίτσα, για τις ανάγκες του ντοκιμαντέρ του για τον Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο, με αφορμή τα 80ά γενέθλια του προκαθημένου της Ρωσικής Εκκλησίας.

Η συνέντευξη, που δημοσιοποιήθηκε από το Κρεμλίνο στις 20 Νοεμβρίου, ξεπερνά κατά πολύ τα όρια μιας συζήτησης για την πίστη και την Ορθοδοξία και εξελίσσεται σε μια εκτενή παρουσίαση της γεωπολιτικής, ιστορικής και θρησκευτικής κοσμοθεωρίας του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το μήνυμα Πούτιν στους Ουκρανούς

Απαντώντας σε ερώτηση του Κουστουρίτσα για το μήνυμα που θα ήθελε να στείλει στους Ουκρανούς, ο Πούτιν επικαλέστηκε την πολιτική του «διαίρει και βασίλευε», υποστηρίζοντας ότι κάθε φορά που η Ρωσία αποκτούσε ισχύ, εμφανίζονταν δυνάμεις που επιδίωκαν τον κατακερματισμό και την υποταγή της.

Στο ίδιο ιστορικό πλαίσιο ενέταξε την εισβολή του Ναπολέοντα, τον Α΄ και τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τη ναζιστική εισβολή στη Σοβιετική Ένωση. Έφτασε, μάλιστα, στο σημείο να υποστηρίξει ότι οι ιδεολογικοί παράγοντες είχαν δευτερεύουσα ή ακόμη και τριτεύουσα σημασία, αποδίδοντας τις συγκρούσεις αυτές πρωτίστως σε γεωπολιτικά συμφέροντα.

Αφού έκανε μια ιστορική αναδρομή στον κατακερματισμό της αρχαίας Ρωσίας, συνέδεσε ευθέως την επιχειρηματολογία του με τη σημερινή αντιπαράθεση με τη Δύση.

«Και αυτό που βλέπουμε τώρα είναι η συνέχιση της ίδιας πολιτικής του “διαίρει και βασίλευε”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατηγόρησε, μάλιστα, τις δυνάμεις που στηρίζουν σήμερα την Ουκρανία ότι δεν ενεργούν προς το συμφέρον των Ουκρανών, αλλά επιδιώκουν τη διάσπαση, την αποδυνάμωση και την υποταγή των δύο λαών, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα.

Ο Πούτιν δεν επιχειρεί μια ιδεολογική εξίσωση της σημερινής Δύσης με τη ναζιστική Γερμανία, αλλά της αποδίδει τις ίδιες γεωπολιτικές επιδιώξεις. Εξ ου και η προσπάθειά του να υποβαθμίσει τον ιδεολογικό παράγοντα ακόμη και στην περίπτωση της ναζιστικής εισβολής. Μια αναθεωρητική ανάγνωση της Ιστορίας, που παρακάμπτει τόσο τον φυλετικό και επεκτατικό χαρακτήρα της ναζιστικής ιδεολογίας όσο και το γεγονός ότι στη σημερινή σύγκρουση ήταν η Ρωσία εκείνη που εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Μόσχα, η «Τρίτη Ρώμη»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρίως για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, παρουσιάζει η αναβίωση από τον Βλαντίμιρ Πούτιν της θεωρίας της «Τρίτης Ρώμης», μιας αντίληψης με βαθιές ρίζες στη ρωσική αυτοκρατορική παράδοση.

«Η Μόσχα είναι η Τρίτη Ρώμη, τέταρτη δεν θα υπάρξει», ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος.

Κατά την ιστορική ανάγνωση του Πούτιν, μετά την πτώση της Ρώμης και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η Μόσχα κατέστη ο πνευματικός θεματοφύλακας της χριστιανικής κληρονομιάς.

Η θεωρία ανάγεται στις αρχές του 16ου αιώνα και στον Ρώσο μοναχό Φιλόθεο του Πσκοφ. Στο πέρασμα των αιώνων απέκτησε πολιτικές και αυτοκρατορικές προεκτάσεις, συνδέοντας την Ορθοδοξία με την αντίληψη περί ιδιαίτερης ιστορικής αποστολής της Ρωσίας.

Η αναφορά του Πούτιν αποκτά ξεχωριστή σημασία στη διαμάχη μεταξύ Μόσχας και Φαναρίου, καθώς ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε απορρίψει το 2024 τη θεωρία της «Τρίτης Ρώμης» ως γεωπολιτική σύλληψη, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχουν μόνο η Πρεσβυτέρα Ρώμη και η Νέα Ρώμη της Κωνσταντινούπολης.

Χωρίς να κατονομάζει τον Βαρθολομαίο, ο Πούτιν επαναφέρει μια θεωρία που βρίσκεται στον αντίποδα των θέσεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, σε μια περίοδο κατά την οποία το ρήγμα στους κόλπους της Ορθοδοξίας παραμένει βαθύ.

Υπενθυμίζεται ότι το Πατριαρχείο Μόσχας διέκοψε το 2018 την εκκλησιαστική κοινωνία με το Φανάρι, με αφορμή τις διαδικασίες για την παραχώρηση αυτοκεφαλίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2019.

«Κιβωτός σωτηρίας» ο ρωσικός πολιτισμός

Στην ερώτηση του Κουστουρίτσα εάν ο ρωσικός πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει μια κιβωτό σωτηρίας για όσους πιστεύουν στον Χριστό, ο Πούτιν απάντησε χωρίς περιστροφές: «Μπορεί. Απολύτως».

Επικαλέστηκε περιπτώσεις Ευρωπαίων που εγκαταστάθηκαν στη Ρωσία προκειμένου, όπως υποστήριξε, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους σύμφωνα με τις παραδοσιακές οικογενειακές και θρησκευτικές αξίες τους, αναγνωρίζοντας πάντως ότι δεν πρόκειται για μαζικό φαινόμενο.

Διεύρυνε, μάλιστα, την έννοια της «κιβωτού» πέραν του χριστιανισμού, αναφερόμενος στους μουσουλμάνους, τους Εβραίους και τους βουδιστές που ζουν στη Ρωσία.

Παράλληλα, καταλόγισε στις δυτικές χριστιανικές Εκκλησίες απομάκρυνση από τους παραδοσιακούς κανόνες τους, υποστηρίζοντας ότι η προσπάθεια προσαρμογής τους στις σύγχρονες κοινωνικές αντιλήψεις αποδυναμώνει την επιρροή τους.

Αντιθέτως, παρουσίασε την προσήλωση της Ορθοδοξίας στις παραδοσιακές αξίες ως λόγο για τον οποίο εξακολουθεί να προσελκύει νέους πιστούς.

Η θεωρία περί ιστορικής ενότητας Ρώσων και Ουκρανών

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επανήλθε και στη θεωρία περί ιστορικής ενότητας Ρώσων και Ουκρανών, καλώντας τους δύο λαούς να ενώσουν τις δυνάμεις τους.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν αναφέρεται απαραιτήτως στη συγκρότηση ενός ενιαίου κράτους, χωρίς να προσδιορίσει τη μορφή που θα μπορούσε να λάβει αυτή η ενότητα.

Απέδωσε στην πολιτική ηγεσία της Ουκρανίας την ευθύνη για την αποβιομηχάνιση και τη δημογραφική συρρίκνωση της χώρας μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, επιχειρώντας να αποσυνδέσει την κατάσταση αυτή από τις καταστροφές που προκαλούν τα ρωσικά πλήγματα.

Απευθυνόμενος στους Ουκρανούς στρατιώτες, απέφυγε συνειδητά να χρησιμοποιήσει τον όρο «παράδοση», τον οποίο χαρακτήρισε ταπεινωτικό για ανθρώπους που εξακολουθούν να πολεμούν. Τους κάλεσε, όμως, να περάσουν στο πλευρό της Ρωσίας, το οποίο παρουσίασε ως τη σωστή πλευρά της Ιστορίας.

Η συνέντευξη στον Κουστουρίτσα αποτυπώνει με ιδιαίτερη σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο ο Βλαντίμιρ Πούτιν συνδέει τις γεωπολιτικές επιδιώξεις του Κρεμλίνου με τη θρησκεία και την Ιστορία. Από την παρουσίαση της Ρωσίας ως διαχρονικού στόχου ξένων δυνάμεων μέχρι τη διεκδίκηση της βυζαντινής πνευματικής κληρονομιάς, ο Ρώσος πρόεδρος επιστρατεύει ιστορικά και θεολογικά επιχειρήματα για να εξηγήσει και να νομιμοποιήσει τη σημερινή πολιτική της Μόσχας.

Πηγή: iefimerida.gr