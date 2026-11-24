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Άνδρας, ηλικίας 60 ετών κατά τον επίδικο χρόνο, έχασε το δεξί του πόδι με ακρωτηριασμό κάτω από το γόνατο μετά από γάγγραινα, σε μια υπόθεση ιατρικής αμέλειας που έφτασε μέχρι το Εφετείο. Ο γιατρός που κρίθηκε υπεύθυνος για την καθυστέρηση στην αντιμετώπιση της κατάστασής του επιχείρησε να ανατρέψει την πρωτόδικη απόφαση, αλλά οι δικαστές απέρριψαν ομόφωνα την έφεσή του, επικυρώνοντας αποζημιώσεις €314.612,38, πλέον τόκων και εξόδων.

Η απόφαση εκδόθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2026 από το Εφετείο, με δικαστές τους Δ. Κίτσιο, Μ.Γ. Πική και Μ. Δρουσιώτη. Η έφεση του γιατρού κατά του ασθενούς απορρίφθηκε ομόφωνα, ενώ επιδικάστηκαν επιπρόσθετα έξοδα €4.000, πλέον ΦΠΑ, εναντίον του εφεσείοντος.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, ο ασθενής, ηλικίας 60 ετών κατά τον επίδικο χρόνο, παρουσίασε στις 4 Σεπτεμβρίου 2011 έντονους πόνους στην κοιλιά και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου υποβλήθηκε σε διάφορες εξετάσεις, μεταξύ των οποίων και υπερηχογράφημα. Οι γιατροί υποψιάστηκαν πιθανή χολοκυστίτιδα, δηλαδή πέτρες στη χολή και του έδωσαν εξιτήριο, συστήνοντάς του να επιστρέψει εάν οι πόνοι συνεχίζονταν.

Την επόμενη ημέρα, καθώς οι πόνοι στην κοιλιά εξακολουθούσαν, συνοδευόμενοι από εμετούς και εφίδρωση, μεταφέρθηκε στην ιδιωτική κλινική του εφεσείοντος. Ο γιατρός τον εξέτασε και έδωσε οδηγίες για παραμονή του στην κλινική, χορηγώντας του φαρμακευτική αγωγή, αντιβίωση και ορό.

Το πρωί της 6ης Σεπτεμβρίου, ωστόσο, ο ασθενής εξακολουθούσε να υποφέρει από έντονους κοιλιακούς πόνους, ενώ άρχισε να παρουσιάζει πόνο και μούδιασμα στο δεξί πόδι, το πέλμα του οποίου ήταν παγωμένο. Αργότερα την ίδια ημέρα, ο θεράπων γιατρός κάλεσε νευρολόγο για να τον εξετάσει. Κατά την κοινή εξέταση των δύο γιατρών διαπιστώθηκε αγγειακή υπολειτουργικότητα στα κάτω άκρα, ιδιαίτερα στο δεξί, το οποίο ήταν χλωμό, ελαφρώς μελανό και σχετικά κρύο.

Αποφασίστηκε τότε να εξεταστεί ο ασθενής από αγγειοχειρουργό, ο οποίος κλήθηκε στην κλινική. Παρά τη χορήγηση αντιθρομβωτικής αγωγής, η κατάσταση δεν παρουσίαζε βελτίωση. Ο ασθενής συνέχιζε να υποφέρει από έντονους πόνους στην κοιλιά και στο δεξί πόδι, καθώς και από εμετούς. Σύμφωνα με τα ευρήματα του πρωτόδικου Δικαστηρίου, ο αγγειοχειρουργός δεν προσήλθε για εξέταση εκείνο το βράδυ, ενώ ο θεράπων γιατρός δεν βρισκόταν στην κλινική για να εξετάσει εκ νέου τον ασθενή. Μάλιστα, άφησε στους οικείους του ασθενούς την ευθύνη να επικοινωνήσουν με τον αγγειοχειρουργό, με την ελπίδα ότι θα κατάφερναν να τον πείσουν να προσέλθει άμεσα.

Ο ασθενής πέρασε τη νύχτα με αφόρητους πόνους και συνεχείς εμετούς. Το πρωί της 7ης Σεπτεμβρίου εξετάστηκε τελικά από τον αγγειοχειρουργό, στην παρουσία του θεράποντος γιατρού, και αποφασίστηκε η άμεση μεταφορά του με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.

Εκεί εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου διαπιστώθηκε, κατόπιν αξονικής τομογραφίας, μεγάλος θρόμβος μήκους οκτώ εκατοστών στη δεξιά κοινή λαγόνιο αρτηρία, καθώς και ευρήματα ενδεικτικά ισχαιμίας του λεπτού εντέρου. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, κατά την οποία αφαιρέθηκε ο θρόμβος και πραγματοποιήθηκε εντεροκτομή, λόγω ισχαιμίας τμήματος του λεπτού εντέρου.

Παρά τις επεμβάσεις, το δεξί κάτω άκρο παρέμεινε ισχαιμικό, με τα ευρήματα να καταδεικνύουν ότι η κατάσταση του ποδιού είχε καταστεί μη αναστρέψιμη. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε ο ακρωτηριασμός του δεξιού ποδιού, ο οποίος πραγματοποιήθηκε το επόμενο πρωί.

Ο ασθενής προσέφυγε στη Δικαιοσύνη διεκδικώντας αποζημιώσεις, υποστηρίζοντας ότι ο γιατρός επέδειξε αμέλεια κατά τη νοσηλεία του στην κλινική του, καθώς δεν προέβη στις αναγκαίες εξετάσεις και δεν αντιμετώπισε εγκαίρως τα συμπτώματα που παρουσίαζε. Υποστήριξε, επίσης, ότι ανέλαβε την περίθαλψή του χωρίς να είναι σε θέση να του παράσχει την απαιτούμενη φροντίδα.

Το πρωτόδικο Δικαστήριο αποδέχθηκε τη μαρτυρία του ασθενούς, απέρριψε ως αναξιόπιστη τη μαρτυρία του γιατρού και έκανε δεκτή την εφαρμογή του αποδεικτικού κανόνα «Res Ipsa Loquitur», σύμφωνα με τον οποίο, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τα ίδια τα περιστατικά ενός συμβάντος μπορούν να αποτελέσουν ένδειξη αμέλειας, μεταφέροντας στον εναγόμενο το βάρος να δώσει ικανοποιητική εξήγηση.

Με βάση την πρωτόδικη απόφαση, επιδικάστηκαν €200.000 ως γενικές αποζημιώσεις, €16.212,38 ως ειδικές ζημιές, €96.000 για απώλεια απολαβών και €2.400 για μελλοντικά έξοδα αναλύσεων, πλέον των προβλεπόμενων τόκων και δικηγορικών εξόδων.

Ενώπιον του Εφετείου, ο γιατρός προώθησε έξι λόγους έφεσης, αμφισβητώντας, μεταξύ άλλων, την αποδοχή εξ ακοής μαρτυρίας, την εφαρμογή του κανόνα Res Ipsa Loquitur, την ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της συμπεριφοράς του και του ακρωτηριασμού, καθώς και την αξιολόγηση της μαρτυρίας από το πρωτόδικο Δικαστήριο.

Το Εφετείο απέρριψε τις αιτιάσεις, κρίνοντας ότι ο ασθενής είχε προσωπική αντίληψη σημαντικού μέρους των γεγονότων που περιέγραψε και ότι η πρωτόδικη αποδοχή της σχετικής μαρτυρίας ήταν επιτρεπτή από τη νομοθεσία. Παράλληλα, συμφώνησε ότι οι περιστάσεις δικαιολογούσαν την εφαρμογή του κανόνα Res Ipsa Loquitur, καθώς ο ασθενής βρισκόταν υπό τη φροντίδα και τον έλεγχο του γιατρού, χωρίς να γνωρίζει πώς εξελίχθηκε η κατάσταση που οδήγησε στον ακρωτηριασμό.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε το Εφετείο στο ζήτημα της αιτιώδους συνάφειας. Αναγνώρισε ότι συγκεκριμένη αναφορά του πρωτόδικου Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία η έγκαιρη παραπομπή του ασθενούς σε κατάλληλο ιατρικό κέντρο θα μπορούσε να είχε σώσει το έντερο και το πόδι του, δεν στηριζόταν σε επιστημονική μαρτυρία. Ωστόσο, έκρινε ότι αυτό δεν αναιρούσε το γενικότερο συμπέρασμα περί αιτιώδους συνάφειας.

Ειδικότερα, το Εφετείο έκρινε ότι, ακόμη και αν δεν μπορούσε να αποδειχθεί με το παραδοσιακό κριτήριο της αιτιώδους συνάφειας ότι χωρίς την αμέλεια του γιατρού δεν θα είχε επέλθει ο ακρωτηριασμός, αποδείχθηκε ότι η συμπεριφορά του είχε ουσιώδη συνεισφορά στη ζημιά ή, τουλάχιστον, είχε αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο επέλευσής της.

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, ο γιατρός υποψιάστηκε το ενδεχόμενο θρόμβωσης, αλλά δεν προχώρησε εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπισή της. Παράλληλα, ο ασθενής παρέμεινε στην κλινική χωρίς να πραγματοποιηθούν εξετάσεις για την αρχική υποψία προβλήματος στη χολή, ενώ τα συμπτώματα στο δεξί πόδι επιδεινώνονταν. Το Δικαστήριο υπογράμμισε ότι, όταν πλέον διαπιστώθηκε η σοβαρότητα της κατάστασης, η βλάβη είχε καταστεί μη αναστρέψιμη.

Το Εφετείο έκρινε, συνεπώς, ότι η συμπεριφορά του γιατρού συνέβαλε ουσιωδώς στην πρόκληση της γάγγραινας και στον επακόλουθο ακρωτηριασμό, επισημαίνοντας ότι ο γιατρός απέτυχε να αποδείξει πως η ζημιά προκλήθηκε από κάποια άλλη αιτία και όχι από τις δικές του πράξεις ή παραλείψεις.

Καταλήγοντας, το Εφετείο έκρινε αβάσιμους και τους έξι λόγους έφεσης, απέρριψε ομόφωνα την έφεση και επικύρωσε στο σύνολό της την πρωτόδικη απόφαση. Παράλληλα, διέταξε την καταβολή επιπρόσθετων δικαστικών εξόδων ύψους €4.000, πλέον ΦΠΑ, από τον γιατρό προς όφελος του ασθενούς.