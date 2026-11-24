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Η Λάρνακα έγκαιρα μας προετοιμάζει θαυμάσια για να υποδεχθούμε τις Γιορτές των Χριστουγέννων και της Νέας Χρόνιας.

Ο εξαιρετικός Χριστουγεννιάτικος στολισμός και διάκοσμος της πόλης, δίνει μια διαφορετική αίσθηση χαράς και ικανοποίησης στους πολίτες και στους επισκέπτες της πόλης. Ο Δήμος Λάρνακας αναγνωρίζοντας τις δύσκολες εποχές και την κατήφεια και προβληματισμούς των πολιτών, λόγο και των οικονομικών δυσκολιών, έγκαιρα προγραμμάτισε τον στολισμό της πόλης, φέρνοντας, αγάπη, αισιοδοξία, φως.

Ο Δήμος Λάρνακας με τον πλούσιο χριστουγεννιάτικο διάκοσμο, συναγωνίζεται τις πιο πλούσιες και φημισμένες πόλεις της Ευρώπης. Η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης 2030, έπρεπε να στολιστεί ανάλογα με την φήμη και την ιστορία της. Θεωρώ ότι ο πρόωρος και πλούσιος χριστουγεννιάτικος στολισμός της πόλης, αποδεικνύει ένα οργανισμό, που ενδιαφέρεται και σέβεται τους πολίτες του, την οικονομία, τα οφέλη και τον ψυχικό και πνευματικό κόσμο των ανθρώπων

Συγχαίρω θερμά τον Δήμο Λάρνακας, για την πλούσια και φανταστική χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, η οποία προσφέρει χαρά, εσωτερική ευημερία, ικανοποίηση και αίσθημα ελπίδας , ιδιαίτερα στα παιδιά.

Παρακολουθώ την νύχτα την πανδαισία χρωμάτων της πόλης, τα πολύχρωμα φώτα και τις διάφορες άλλες χριστουγεννιάτικες κατασκευές. Ολόκληρη η πόλη, πλημμύρισε με φως και ελπίδα.

Από τις ως τώρα παρατηρήσεις μου, διαπιστώνω ότι μόνο μερικά καταστήματα στον Αστικό Άξονα , ακολούθησαν το παράδειγμα του Δήμου μας και στόλισαν τα καταστήματα τους.

Οι περισσότεροι θεωρώ ότι θα ακολουθήσουν τώρα τον πραγματικό χριστουγεννιάτικο καλλωπισμό των καταστημάτων και των υποστατικών τους. Φανταστείτε τι θαυμάσια θα είναι η πόλη, αν όλοι, με μικρούς, ή μεγάλους στολισμούς, ντύσουν τα υποστατικά τους. Θεωρώ απαραίτητη μια τέτοια ενέργεια , η οποία θα προσθέσει στην τεράστια ποιότητα της πόλης. Ιδιαίτερα τώρα, που η πόλη με την λήξη των πλείστων έργων που έγιναν , στον Αστικό Ιστό, μας καλεί να την ντύσουμε με τα γιορτινά της.

Περιδιαβάζοντας την πόλη και την μέρα και την νύκτα , οι πολίτες και οι επισκέπτες απολαμβάνουν την νέα μορφή της ανακαινισμένης πόλης. Φως, πράσινο, ομορφιά, πλακόστρωτα, όμορφα ρομαντικά παγκάκια, ζωή. Μια πόλη ξαναγεννήθηκε και παρουσιάζεται στους κατοίκους της και στους φιλοξενούμενους της με αγάπη, υπερηφάνεια και μια μεγάλη θερμή αγκαλιά.

Αναπολώντας τις δύσκολες στιγμές κατά την έναρξη των κατασκευαστικών έργων , στον Αστικό Ιστό από τον Δήμο Λάρνακας, θυμήθηκα τις αψιμαχίες και τις αντιδράσεις με τον Δήμαρχο Ανδρέα Βύρα. Τα έργα τελείωσαν, ποτέ δεν διαρκούν για πάντα και φάνηκε το πρόσωπο μιας ιστορικής, όμορφης, ζεστής και πληθωρικής πόλης, αντάξιας της ιστορικής της διαδρομής.

Με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων, η νέα πόλη έβαλε τα στολίδια της, ομόρφυνε ακόμα πιο πολύ, έγινε πανέμορφη και προσκαλεί όλον τον κόσμο να την επισκεφθεί και να την καμαρώσει. Διαπίστωσα ότι πραγματικά οι πολίτες και οι φιλοξενούμενοι απολαμβάνουν όλα τα σημεία της πόλης, ψηλαφώντας κάθε γωνιά της. Η Λάρνακα, βρίσκεται στην καλύτερη της στιγμή.

Βρίσκεται στις δόξες της, σε μια αναγεννησιακή πορεία πρωτόγνωρη και εμβληματική. Τα έργα που έγιναν στην πόλη, η Δημοτική Αγορά, το Κέντρο Ζουχουρί , το υπέροχο πάρκο Salina.

Το Παττίχειο Πάρκο, το Πάρκο Τσιακκιλερού, ο ανακαινισμένος Δημόσιος Κήπος…. μαζί με τον ανακαινισμένο Αστικό Ιστό, των οδών Ερμού και Ζήνωνα Κιτιέως, δίνουν μια απέραντη ομορφιά στην πόλη και υπερηφάνεια στους κατοίκους της και σ’ όλο τον κόσμο.

Τι θέλουν οι πολίτες από τις πόλεις τους; Καθημερινότητα με πλούσιο περιεχόμενο, σεβασμό και αξιοπρέπεια. Εχω την ταπεινή άποψη, ότι οι πολίτες απολαμβάνουν τα έργα που έγιναν στην πόλη τους και νοιώθουν ικανοποίηση και χαρά , μαζί με τα παιδιά τους και τις οικογένειες τους.

Η Λάρνακα με την εμφάνιση της, δίνει σ’ όλους φως, χαρά, ελπίδα, προοπτική, υπερηφάνεια, όραμα.

Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά.

*Προπονητής Ποδοσφαίρου