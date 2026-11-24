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Ανακοινώθηκε και επίσημα η κάθοδος του αστέρα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, Robbie Williams, στην Κύπρο!

Ένας από τους πιο επιτυχημένους και χαρισματικούς καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής θα εμφανιστεί ζωντανά στο Land of Tomorrow, στη Λάρνακα,το Σάββατο 24 Ιουλίου 2027, σε μια συναυλία που αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα κορυφαία μουσικά γεγονότα του καλοκαιριού στη Μεσόγειο. Με δεκάδες διεθνείς επιτυχίες και τη μοναδική του ικανότητα να ξεσηκώνει το κοινό, ο Βρετανός superstar ετοιμάζεται να χαρίσει μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και αξέχαστες στιγμές.

Η προπώληση των εισιτηρίων αρχίζει την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, στις 10:00 π.μ., μέσω της Ticketmaster.cy, με τις τιμές για την κατηγορία Arena να ξεκινούν από €84,50.

Η εμφάνιση ενός καλλιτέχνη του βεληνεκούς του Robbie Williams στην Κύπρο αποτελεί ένα σπουδαίο μουσικό γεγονός, που αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του κοινού και πέρα από τα σύνορα του νησιού. Η συναυλία εκτιμάται πως θα προσελκύσει στη Λάρνακα θαυμαστές του Βρετανού superstar από χώρες της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι θα ταξιδέψουν στην Κύπρο για να τον απολαύσουν ζωντανά.

Η συναυλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Horizon Towers Concert Series by SLK, με τη Moonlight Show Productions να αναλαμβάνει τη διοργάνωση και να φέρνει στην Κύπρο έναν από τους μεγαλύτερους αστέρες της διεθνούς μουσικής σκηνής. Πρόκειται για μια σημαντική προσθήκη στο συναυλιακό πρόγραμμα του 2027, που αναδεικνύει τις δυνατότητες της Κύπρου να φιλοξενεί μουσικές παραγωγές διεθνούς εμβέλειας.

Η γενική διευθύντρια της Moonlight Show Productions, Χέλεν Κατσαμπά, δήλωσε στο philenews ότι θα υπάρξουν πρόνοιες ώστε να φιλοξενηθούν 28.000 άτομα στον χώρο της μεγάλης συναυλίας, ενώ θα δοθούν διευκολύνσεις και από τον Δήμο Λάρνακας. «Πρόκειται για έναν μοναδικό καλλιτέχνη, που έχει απίστευτη ενέργεια πάνω στη σκηνή που καθηλώνει τον κόσμο», ανέφερε η κ. Κατσαμπά, σημειώνοντας πως όλος ο εξοπλισμός θα έρθει από το εξωτερικό. Σημειώνεται πως η ίδια εταιρεία παραγωγής αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα και άλλη μεγάλη συναυλία με άλλο διάσημο καλλιτέχνη της διεθνούς μουσικής σκηνής.

90 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ. 16 Νο1. Ένας Robbie Williams.

Με 90 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ παγκοσμίως, 18 βραβεία BRIT και έξι άλμπουμ στη λίστα με τα 100 εμπορικότερα στην ιστορία της βρετανικής μουσικής, ο Robbie Williams συγκαταλέγεται στους πιο επιτυχημένους Βρετανούς καλλιτέχνες όλων των εποχών. Τον Ιανουάριο του 2026 έγραψε ξανά ιστορία, όταν το άλμπουμ του BRITPOP κατέκτησε την κορυφή των βρετανικών charts, φτάνοντας τα 16 Νο1 άλμπουμ στην καριέρα του και καταρρίπτοντας το ρεκόρ για τα περισσότερα Νο1 άλμπουμ από έναν καλλιτέχνη στη Βρετανία.

Από τα αγαπημένα Angels και Feel μέχρι τα εκρηκτικά Rock DJ, Millennium και το εμβληματικό Let Me Entertain You, τα τραγούδια του έχουν σημαδέψει ολόκληρες γενιές. Με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, την εκρηκτική ενέργεια και την αμεσότητα με την οποία επικοινωνεί με το κοινό, ο Robbie Williams έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο συναρπαστικούς καλλιτέχνες επί σκηνής. Η περιοδεία του BRITPOP το 2025 προσέλκυσε 1,2 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του απήχηση.

Για τους θαυμαστές που μεγάλωσαν με τα τραγούδια του, αλλά και για όσους ονειρεύονταν να τον απολαύσουν ζωντανά, αυτή είναι η ευκαιρία να ζήσουν από κοντά την ενέργεια, το χιούμορ και τη μαγνητική παρουσία ενός καλλιτέχνη που ξέρει όσο λίγοι να ξεσηκώνει το κοινό.

Η αντίστροφη μέτρηση αρχίζει. Κύπρος, ετοιμάσου να υποδεχθείς τον Robbie Williams!

Εισιτήρια και τιμές

Οι τιμές περιλαμβάνουν την αμοιβή παροχής υπηρεσιών, το τέλος συναλλαγής, το τέλος διαχείρισης και ΦΠΑ 19% ανά εισιτήριο. Τα τέλη δεν επιστρέφονται σε περίπτωση ακύρωσης.

Κατηγορία εισιτηρίου Τιμή Εισιτήρια για Άτομα με Αναπηρία €80,00 Arena €84,50 Golden Ring €176,03 Grandstand Seating A&B €321,18 Grandstand Premium Seating €361,19 VIP Seating* €501,23

Τα εισιτήρια VIP περιλαμβάνουν: Θέσεις στις προνομιακές κερκίδες (Premium Grandstand), χώρο στάθμευσης, ξεχωριστή είσοδο VIP, πρόσβαση στον χώρο φιλοξενίας VIP και υπηρεσίες φιλοξενίας πριν από την έναρξη της συναυλίας.

Πληροφορίες συναυλίας