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Ένα παιδί άφησε την τελευταία του πνοή σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Η τραγωδία στην Κακοπετριά συγκλόνισε ολόκληρη την κοινωνία. Πώς να αντέξει κάποιος την απώλεια ενός κοριτσιού μόλις στα 17 του χρόνια. Πριν καν προλάβει να ανοίξει τα φτερά του. Κανένα σοκ και κανένας συγκλονισμός, όμως, δεν μπορεί να συγκριθεί με τον πόνο των γονέων. Δεν μπορώ να φανταστώ μεγαλύτερο πόνο για έναν άνθρωπο από το θάνατο του παιδιού του. Και όμως, ακόμη και σε αυτήν την στιγμή, βρέθηκαν κάποιοι – δυστυχώς πολλοί- να φανούν απάνθρωποι!

Με τη συνήθη επιπολαιότητα, με απαράδεκτη κατινίστικη νοοτροπία και με ακατάσχετη σπερμολογία μετέτρεψαν για πολλοστή φορά το διαδίκτυο σε οχετό ανοησιών και ατεκμηρίωτων εικασιών. Κάποιοι στερούντο επαρκούς φαιάς ουσίας για να αντιληφθούν ότι το μόνο που κατάφερναν ήταν να σπρώξουν πιο βαθιά στους γονείς το μαχαίρι. Κάποιοι άλλοι δεν διέθεταν ούτε ψήγματα ενσυναίσθησης ώστε να τους απασχολήσει η μεγέθυνση του πόνου που προκαλούσαν στους χαροκαμένους γονείς.

Ευτυχώς, που χθες το πρωί, τόλμησε η διευθύντρια του σχολείου της Κυριακής να βγει στα ΜΜΕ. Με συγκλονιστικό τρόπο και απόλυτα πειστικό ύφος φρόντισε να διαλύσει σε εκατομμύρια κομματάκια κάθε ανεύθυνη ψιθυρολογία αναφορικά με τους λόγους που απέφεραν το θάνατο της 17χρονης.

«Ήταν ένα εξαιρετικό παιδί, καμάρι. Ευγενέστατο, ήρεμο, καλή μαθήτρια. Όλοι οι καθηγητές την αγαπούσαν. Τίποτα το επιλήψιμο, απολύτως τίποτα. Όλες αυτές οι ανόητες φήμες που κυκλοφορούν, ήπιε και έκανε χρήση. Δεν ήταν τέτοιο παιδί, ένα παιδί με αρχές από την οικογένεια της». Ο Θεός να σε έχει καλά κυρία Βαλεντίνα Σάλτε. Χωρίς την παρέμβαση σου, δεν διανοούμαι τι άλλο θα είχαν πει οι ανόητοι. Η έρευνα της Αστυνομίας ήρθε ώρες αργότερα να επισφραγίσει τη βεβαιότητα της Διευθύντριας.

Ο ασκός του Αιόλου τον οποίο άνοιξαν οι ανεύθυνοι μυθοπλάστες έκλεισε. Ένας δεύτερος, όμως, άνοιγε την ίδια ώρα. Αυτός δεν προήλθε από την απερισκεψία κάποιων επιπόλαιων κουτσομπόληδων. Άνοιξε εξαιτίας των γεγονότων. Έφερε ξανά στην επιφάνεια το πλειστάκις συζητηθέν θέμα των ανεξέλεγκτων εκδρομών μαθητών τα Σαββατοκύριακα στην Κακοπετριά και άλλες περιοχές.

Πολλάκις απασχόλησε κατά το παρελθόν τα ΜΜΕ. Επικρίσεις, προειδοποιήσεις, πληροφορίες για επικίνδυνες συμπεριφορές… Η τραγωδία με θύμα την Κυριακή αναγκάζει όλους να ενδιατρίψουμε εκ νέου επ’ αυτού. Ασχέτως του γεγονότος ότι ο θάνατος της μαθήτριας, όπως όλα δείχνουν, δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιας ύποπτης συμπεριφοράς αλλά μάλλον έχει παθολογικά αίτια.

Τι ειρωνεία Θεέ μου! Δια μιας, όλοι, Υπουργείο Παιδείας, Βουλή, οργανωμένοι γονείς, Αστυνομία και άλλοι, έσπευσαν να τοποθετηθούν επί της επικινδυνότητας αυτών των εκδρομών. Όποιος ανατρέξει στα αρχεία και εντοπίσει τι οι ίδιοι, που σήμερα κόπτονται, έλεγαν τα προηγούμενα χρόνια, αποκλείεται να εντυπωσιασθεί. Ένα διαχρονικά επαναλαμβανόμενο copy-paste θα βρει.

Τι μέτρα λάβατε τα προηγούμενα χρόνια για όσα κατακεραυνώνετε σήμερα; Πώς μεταφράσατε σε πράξη όλες τις προειδοποιήσεις που απευθύνατε τα προηγούμενα χρόνια; Τι κάνατε για να αποτρέψετε τους μαθητές από το να διοργανώνουν αυτές τις εκδρομές από τις οποίες, όπως ορθά επισημαίνετε τώρα, κερδοσκοπούν διάφοροι;

Τίποτα απολύτως! Μείνατε στις προειδοποιήσεις. Το κάνατε με ξεκάθαρο τρόπο ότι το μόνο που σας έκαιγε ήταν, αν κάποια στιγμή συνέβαινε οτιδήποτε τραγικό, να ήσασταν καλυμμένοι ότι είχατε προειδοποιήσει.

Καμία νομοθεσία που οριστικά να βάζει φραγμό. Κανένα μέτρο που να αποτρέπει αποτελεσματικά τα παιδιά να ακολουθούν τέτοιες διοργανώσεις. Στην ουσία πετάξατε το μπαλάκι της ευθύνης στους γονείς. Ούτε που μπήκατε ποτέ στη διαδικασία να συνειδητοποιήσετε σε ποιον κυκεώνα τους ρίχνατε. Τι σημαίνει να παλεύουν οι γονείς να πείσουν τα παιδιά τους ότι δεν πρέπει να ακολουθήσουν ό,τι άλλα παιδιά κάνουν.

Ακόμη χειρότερα, τι σημαίνει στην πράξη να απαγορεύσουν σε ένα έφηβο να «απολαύσει» ένα τριήμερο με τους φίλους του. Όχι, δεν δικαιολογώ τους γονείς. Θεωρώ πως οι ορθοί γονείς έγκαιρα και με το σωστό τρόπο μπορούσαν να βρουν τρόπους να χαλιναγωγήσουν τα παιδιά τους. Μπαίνω, όμως, στη θέση τους και αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία.

Τώρα τρέχετε σε συσκέψεις και παρασυσκέψεις. Άραγε θα πράξετε κάτι αυτή τη φορά; Ή θα μείνετε ξανά σε ευχολόγια μέχρι την επόμενη τραγωδία; Χθες, άκουσα και την εισήγηση του προέδρου των οργανωμένων γονέων ότι οι εκδρομές πρέπει να γίνονται με τη συνοδεία γονέων.

Αδύνατο φίλε Λοΐζο! Πώς ένας-δυο γονείς να ελέγξουν 20 εφήβους; Τάχιστη αλλαγή νόμου επιβάλλεται ώστε να μην μπορούν να γίνονται κρατήσεις σε ξενοδοχεία από ανήλικους αλλά μόνο από γονείς με επίδειξη ταυτότητας. Να ελέγχει αυστηρά η Αστυνομία τα διάφορα καταλύματα για να αποτρέπονται οι παρανομίες.

Στην κατακλείδα του υπό συζήτηση θέματος, πώς να αποφύγουμε το κεφάλαιο των ιατροδικαστών; Δεν πήγαν στη σκηνή. Ήταν Κυριακή βλέπετε. Έλεγξαν τα πάντα από φωτογραφίες! Προφανώς, η περιπέτεια της υπόθεσης Θανάση Νικολάου δεν ήταν αρκετή για να μάθει όλους να είμαστε πιο υπεύθυνοι!

Διαβάστε τι σας είπε ξεκάθαρα ο Ματσάκης: «Υπάρχει και ο ανθρώπινος παράγοντας. Έχουμε να κάνουμε με ένα παιδί, μια ανήλικη κοπελίτσα. Έχουμε να κάνουμε με τους γονείς, την οικογένεια. Πρέπει να πάει ο ιατροδικαστής, να δείξει ότι ενδιαφέρεται. Ότι θέλει να βγει η αλήθεια και τα σωστά συμπεράσματα».

Στην τελική το μέγα θέμα ένα είναι: Θα εισέλθουμε στο 2027, πότε θα γίνουμε επιτέλους κανονικό κράτος; Πότε θα εκλείψει η ανευθυνότητα;