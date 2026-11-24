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Τι έχει μεγαλύτερη σημασία για μια μακρά και υγιή ζωή; Η σωστή διατροφή ή η συστηματική σωματική δραστηριότητα;

Μια νέα επιστημονική ανασκόπηση επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα, καταλήγοντας ότι η άσκηση και η καλή καρδιοαναπνευστική φυσική κατάσταση ενδέχεται να διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο στη μακροζωία από ό,τι είχε μέχρι σήμερα αναδειχθεί στη δημόσια συζήτηση.

Η ανασκόπηση δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Mayo Clinic Proceedings.

Οι επιστήμονες εξέτασαν προηγούμενες μετα-αναλύσεις και μεγάλες προοπτικές μελέτες, συγκρίνοντας τη σχέση της ποιότητας της διατροφής, της σωματικής δραστηριότητας και της καρδιοαναπνευστικής φυσικής κατάστασης με τη θνησιμότητα από κάθε αιτία.

Τι διαπίστωσαν οι ερευνητές

Σύμφωνα με την ανασκόπηση, η καθιστική ζωή συνδέεται με μεγαλύτερη αύξηση του κινδύνου πρόωρου θανάτου σε σύγκριση με τη χαμηλή ποιότητα διατροφής.

Παράλληλα, η υψηλότερη σωματική δραστηριότητα και η καλύτερη καρδιοαναπνευστική φυσική κατάσταση εμφανίζουν, στις μελέτες που εξετάστηκαν, ισχυρότερη συσχέτιση με τη χαμηλότερη θνησιμότητα από ό,τι η προσήλωση σε υγιεινά διατροφικά πρότυπα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα ότι η βελτίωση της φυσικής κατάστασης συνδέεται με σημαντικά οφέλη ακόμη και όταν η διατροφή δεν είναι ιδανική.

Σε ορισμένες από τις μελέτες που εξετάστηκαν, τα άτομα με υψηλά επίπεδα σωματικής δραστηριότητας ή καλής φυσικής κατάστασης δεν εμφάνιζαν την ίδια αύξηση κινδύνου που συνδεόταν με τη χαμηλότερη ποιότητα διατροφής σε λιγότερο δραστήρια άτομα.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι η άσκηση εξουδετερώνει όλες τις συνέπειες μιας ανθυγιεινής διατροφής.

Γιατί η φυσική κατάσταση έχει τόσο μεγάλη σημασία

Η καρδιοαναπνευστική φυσική κατάσταση περιγράφει την ικανότητα της καρδιάς, των πνευμόνων και του κυκλοφορικού συστήματος να υποστηρίζουν τον οργανισμό κατά τη σωματική προσπάθεια.

Η τακτική άσκηση συμβάλλει στη λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος, στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, στην ευαισθησία στην ινσουλίνη και στη διατήρηση της μυϊκής λειτουργίας.

Οι ερευνητές επισημαίνουν επίσης ότι η σωματική δραστηριότητα μπορεί να περιορίσει ορισμένες βραχυπρόθεσμες μεταβολικές επιπτώσεις μιας διατροφής χαμηλότερης ποιότητας.

Αντίθετα, η υγιεινή διατροφή δεν φαίνεται να αντισταθμίζει πλήρως τις συνέπειες της παρατεταμένης σωματικής αδράνειας.

Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην άσκηση;

Το βασικό μήνυμα της ανασκόπησης δεν είναι ότι η διατροφή έχει μικρή σημασία, αλλά ότι η σωματική δραστηριότητα χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή στις πολιτικές πρόληψης και στις καθημερινές μας συνήθειες.

Οι δύο παράγοντες δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά. Η υγιεινή διατροφή προσφέρει απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, ενώ η κίνηση υποστηρίζει λειτουργίες του οργανισμού που δεν μπορούν να αντικατασταθούν μόνο μέσω των τροφίμων.

Επιπλέον, η ανασκόπηση βασίζεται κυρίως σε ήδη δημοσιευμένες μελέτες και συγκρίσεις συσχετίσεων. Δεν αποτελεί νέα κλινική δοκιμή που αποδεικνύει ότι η άσκηση προκαλεί μεγαλύτερη παράταση της ζωής από τη διατροφή.

Το πρακτικό συμπέρασμα είναι ότι η συστηματική κίνηση αξίζει να αποτελεί καθημερινή προτεραιότητα, παράλληλα με μια ισορροπημένη διατροφή.

Το περπάτημα, η ποδηλασία, το κολύμπι και άλλες μορφές σωματικής δραστηριότητας μπορούν να ενταχθούν σταδιακά στην καθημερινότητα, ανάλογα με την ηλικία, τις δυνατότητες και την κατάσταση υγείας κάθε ανθρώπου.