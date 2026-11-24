Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στον δρόμο προς την αγιοποίηση βρίσκεται μια 18χρονη από την Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, η οποία, παρά τη μάχη της με τον καρκίνο στον εγκέφαλο, αφιέρωσε τη ζωή της στην προσφορά και τη στήριξη ευάλωτων ανθρώπων. Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία αγιοποίησής της, θα αποτελέσει την πρώτη αγία της Καθολικής Εκκλησίας που ανήκει στη Generation Z.



Όπως αναφέρει η New York Post, η Μαρία Μίντλετον από το Ντόιλσταουν της Πενσιλβάνια πέθανε στις 8 Οκτωβρίου 2020, σε ηλικία μόλις 18 ετών, εξαιτίας ενός μη χειρουργήσιμου όγκου στον εγκέφαλο.

Η Σύνοδος των Καθολικών Επισκόπων των Ηνωμένων Πολιτειών τάχθηκε υπέρ της προώθησης της διαδικασίας για την αγιοποίησή της, λαμβάνοντας υπόψη τη φιλανθρωπική της δράση και την αφοσίωσή της στην πίστη.

Παράλληλα, εκκλησιαστικοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι στη Μαρία Μίντλετον αποδίδονται και περιπτώσεις θεραπείας ασθενών, στοιχείο που αποτελεί προϋπόθεση για την αγιοποίησή της από την Καθολική Εκκλησία.

Εάν ανακηρυχθεί αγία, η Μίντλετον θα γίνει η πρώτη εκπρόσωπος της γενιάς Z, στην οποία ανήκουν όσοι γεννήθηκαν μεταξύ του 1997 και του 2012, που θα λάβει αυτή την αναγνώριση.

Η φιλανθρωπική δράση από τα μαθητικά χρόνια

Σύμφωνα με την Αρχιεπισκοπή της Φιλαδέλφειας, η Μαρία άρχισε να ασχολείται με τη φιλανθρωπία ήδη από τα χρόνια του γυμνασίου. Κάθε χρόνο διοργάνωνε, μέσω της ενορίας της, δράσεις συγκέντρωσης χειμωνιάτικων παλτών, ενώ αρκετές φορές ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη την περίοδο της γιορτής των Ευχαριστιών, προκειμένου να τα διανείμει η ίδια σε ανθρώπους που τα είχαν ανάγκη.

Στο λύκειο διεύρυνε τις πρωτοβουλίες της, διοργανώνοντας εράνους για παιδιά με καρκίνο, προετοιμάζοντας γεύματα για ηλικιωμένους και συντονίζοντας θρησκευτικές συναντήσεις νέων.

Το ταξίδι στην Ουγκάντα παρά την επιδείνωση της υγείας της

Καθώς η ασθένειά της εξελισσόταν, η νεαρή αντιμετώπιζε ολοένα και μεγαλύτερες κινητικές δυσκολίες, προβλήματα στην όραση και την ισορροπία, καθώς και πονοκεφάλους.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής της, συμμετείχε σε ιεραποστολή στην Ουγκάντα, όπου συναντήθηκε με μαθητές. Μετά την επιστροφή της στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέλαβε την πρωτοβουλία να συγκεντρώσει χρήματα για την ενίσχυση του σχολείου τους.

Λίγο πριν από τον θάνατό της, η 18χρονη είχε γράψει στο ημερολόγιό της δύο λέξεις που, σύμφωνα με την Αρχιεπισκοπή της Φιλαδέλφειας, αποτέλεσαν το τελευταίο της μήνυμα: «Think hope» («Να σκέφτεσαι με ελπίδα»).

protothema.gr