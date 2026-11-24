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Στο Μεξικό θα δικαστεί ο Φάουστο Ισίδρο Μέζα Φλόρες, γνωστός ως «Ελ Τσάπο Ισίδρο», παρά το αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών για την έκδοσή του.

Την απόφαση ανακοίνωσε τη Δευτέρα (23/11) η γενική εισαγγελέας του Μεξικού, Ερνεστίνα Γκοντόι, λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης Μπελτράν Λέιβα, κατά τη διάρκεια μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης στην πολιτεία Σιναλόα.

Σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό, κατά τις συγκρούσεις που σημειώθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης σκοτώθηκαν 16 φερόμενα μέλη εγκληματικών οργανώσεων και τέσσερις στρατιωτικοί.

Η Ερνεστίνα Γκοντόι διευκρίνισε ότι η μεξικανική Δικαιοσύνη θα εξετάσει πρώτα τις εκκρεμείς ποινικές υποθέσεις σε βάρος του Μέζα Φλόρες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο έκδοσής του στις ΗΠΑ σε μεταγενέστερο στάδιο.

«Θα τον δικάσουμε σε αυτή τη χώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους εάν ο συλληφθείς πρόκειται να παραδοθεί στις αμερικανικές αρχές.

Όπως εξήγησε, υπάρχουν εντάλματα σύλληψης και δικαστικές διαδικασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν στο Μεξικό πριν εξεταστεί οποιαδήποτε μεταφορά του στο εξωτερικό.

Βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του

WATCH: Bodycam footage released showing Mexican special forces carrying out the operation to capture cartel boss El Chapo Isidro, one of the FBI’s most wanted. pic.twitter.com/jSwU57Ws2z — Scope Report (@ScopeReport_) November 24, 2026

Η δήλωσή της ήρθε λίγες ώρες μετά την επιβεβαίωση από τον υπουργό Ασφαλείας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη υποβάλει αίτημα έκδοσης του κατηγορουμένου, ο οποίος βρισκόταν στη λίστα με τους δέκα πλέον καταζητούμενους φυγάδες του FBI, με αμοιβή πέντε εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.

Προφυλακίστηκε μαζί με δύο συνεργάτες του

Η ομοσπονδιακή εισαγγελία του Μεξικού ανακοίνωσε ότι ο Μέζα Φλόρες οδηγήθηκε τη Δευτέρα ενώπιον δικαστή μαζί με δύο άνδρες που συνελήφθησαν στην ίδια επιχείρηση, τον Χερμάν, γνωστό ως «Σεραφίν», και τον Χοσέ, οι οποίοι φέρονται να είχαν σημαντικούς ρόλους στην εγκληματική οργάνωση.

Οι τρεις αντιμετωπίζουν κατηγορίες για αδικήματα σχετικά με τα ναρκωτικά, καθώς και για κατοχή όπλων, πυρομαχικών και γεμιστήρων που προορίζονται αποκλειστικά για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις.

🇲🇽🚨 #ÚLTIMAHORA TRASLADAN A «EL CHAPO ISIDRO» AL PENAL DE MÁXIMA SEGURIDAD DEL ALTIPLANO, EN EL ESTADO DE MÉXICO. Fausto Isidro Meza Flores, líder del Cártel de Guasave, permanecerá bajo prisión preventiva mientras continúa su proceso judicial. pic.twitter.com/Xs7GR3zFLm — LET NOTICIAS – Libertad de Expresión para Todos (@LETNoticias) November 23, 2026

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης η κατοχή υδροχλωρικής μεθαμφεταμίνης με σκοπό την εμπορία.

Μετά την αρχική ακροαματική διαδικασία, το δικαστήριο διέταξε την προσωρινή κράτησή τους στην ομοσπονδιακή φυλακή υψίστης ασφαλείας Αλτιπλάνο, στην περιοχή Αλμολόγια ντε Χουάρες, στην Πολιτεία του Μεξικού.

Un convoy del Ejército Mexicano encabeza el traslado de Fausto “N”, alias “El Chapo Isidro”, al penal del Altiplano, en el Estado de México, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.



Sigue la señal por https://t.co/gfh1IiNeSm pic.twitter.com/dzJeJMZa5z — NMás (@nmas) November 23, 2026

Οι συνήγοροι υπεράσπισης ζήτησαν παράταση της προβλεπόμενης προθεσμίας, με αποτέλεσμα να εκκρεμεί η απόφαση για την επίσημη παραπομπή τους σε δίκη.

Η επιχείρηση σύλληψης και οι 20 νεκροί

Ο «Ελ Τσάπο Ισίδρο» συνελήφθη στις 20 Νοεμβρίου, στην περιοχή Γκουασάβε της Σιναλόα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης των ειδικών δυνάμεων του μεξικανικού στρατού και της Εθνοφρουράς, με υποστήριξη πληροφοριών από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Centella», πραγματοποιήθηκε έπειτα από μακρόχρονη προσπάθεια εντοπισμού του καταζητούμενου, ο οποίος κατηγορείται από τις αμερικανικές αρχές για συμμετοχή σε διεθνές δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας του Μεξικού, Ρικάρδο Τρεβίγια, στις συγκρούσεις που συνόδευσαν τη σύλληψη σκοτώθηκαν 16 φερόμενοι ως ένοπλοι της εγκληματικής οργάνωσης και τέσσερις στρατιωτικοί.

Derivado de la detención de Fausto N (a) “Chapo Isidro”; personal de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, en coordinación con elementos de Fuerzas Especiales del Ejército comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, durante reconocimientos a… pic.twitter.com/NMZMjrtQcs — @Defensamx (@Defensamx1) November 23, 2026

Οι ένοπλοι αντέδρασαν στην επιχείρηση, επιτιθέμενοι στις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ ακολούθησαν αποκλεισμοί δρόμων, πυρπολήσεις οχημάτων και καταστημάτων σε περιοχές της Σιναλόα.

Οι μεξικανικές αρχές κινητοποιήθηκαν για την απομάκρυνση των οδοφραγμάτων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Πολυβόλα, εκτοξευτές βομβίδων και θωρακισμένα οχήματα

Κατά την επιχείρηση οι στρατιωτικές δυνάμεις κατέσχεσαν σημαντικές ποσότητες οπλισμού, μεταξύ των οποίων πολυβόλα, εκτοξευτές βομβίδων και άλλα πυροβόλα όπλα μεγάλου διαμετρήματος.

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας, κατασχέθηκαν επίσης 17 οχήματα, από τα οποία οκτώ έφεραν αυτοσχέδια θωράκιση, καθώς και εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν από τα ένοπλα μέλη της οργάνωσης.

Mexican forces used Black Hawk helicopters firing miniguns yesterday during the operation to arrest the high-level cartel leader Fausto Isidro Meza Flores (“El Chapo Isidro”)



The cartel leader was an FBI Ten Most Wanted fugitive and was arrested Guasave, Sinaloa.



Mexican… pic.twitter.com/9qT0xNIImm — Visegrád 24 (@visegrad24) November 21, 2026

Η σύλληψη του Μέζα Φλόρες προκάλεσε νέες επιχειρήσεις εναντίον συνεργατών του. Την Κυριακή (22/11), οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν ακόμη οκτώ φερόμενα μέλη της ομάδας του, ανάμεσά τους έναν ανήλικο, έπειτα από ανταλλαγή πυροβολισμών κοντά στον οικισμό Ελ Πλατανίτο, στον δήμο Σιναλόα ντε Λέιβα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ειδικές δυνάμεις του στρατού, σε συνεργασία με προσωπικό ασφαλείας της πολιτείας Σιναλόα.

Οι αρχές ανακοίνωσαν την κατάσχεση ενός πολυβόλου διαμετρήματος .50, ενός τυφεκίου Barrett ίδιου διαμετρήματος, ενός πολυβόλου Minimi των 5,56 χιλιοστών, έξι μακρύκαννων και τεσσάρων κοντόκαννων όπλων, καθώς και ναρκωτικών, πυρομαχικών και τακτικού εξοπλισμού.

Κατασχέθηκαν επίσης έξι οχήματα, δύο από τα οποία διέθεταν αυτοσχέδια θωράκιση και ένα ήταν εξοπλισμένο με πυργίσκο για την τοποθέτηση πολυβόλου.

Οι συλληφθέντες και τα κατασχεθέντα παραδόθηκαν στην ομοσπονδιακή εισαγγελία στο Κουλιακάν για τη συνέχιση των ερευνών.

Fausto Isidro N (a) “Chapo Isidro”, jefe de la organización delictiva “Beltrán Leyva” y aliado al “Cártel del Pacífico” facción “Mayos”, Germán N (a) “Serafín”, su primo y segundo al mando de esa organización delincuencial y José N, su cuñado y operador financiero de este mismo… pic.twitter.com/OSEB2L3fqc — @Defensamx (@Defensamx1) November 21, 2026

Το αίτημα των ΗΠΑ και η συνέχεια της υπόθεσης

Ο Φάουστο Ισίδρο Μέζα Φλόρες θεωρείται από τις μεξικανικές και αμερικανικές αρχές σημαντικό στέλεχος του οργανωμένου εγκλήματος, με φερόμενη εμπλοκή στη διακίνηση ναρκωτικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η σύλληψή του αποτελεί σημαντική εξέλιξη στις προσπάθειες των μεξικανικών αρχών να περιορίσουν τη δράση των εγκληματικών οργανώσεων στη Σιναλόα, όπου οι συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων ομάδων έχουν προκαλέσει εκτεταμένη βία.

Παρά το ενδιαφέρον της Ουάσινγκτον για την έκδοσή του, η μεξικανική κυβέρνηση επιμένει ότι προτεραιότητα έχουν οι εκκρεμείς δικαστικές διαδικασίες στο εσωτερικό της χώρας.

Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία ενδεχόμενης έκδοσης στις ΗΠΑ. Το ζήτημα θα κριθεί από την πορεία των ποινικών υποθέσεων που αντιμετωπίζει ο Μέζα Φλόρες και τις προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.

protothema.gr