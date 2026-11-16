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Σε ηλικία 80 ετών πέθανε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου ο Μιγκέλ Άνχελ Φέλιξ Γκαγιάρντο (Miguel Ángel Félix Gallardo), μία από τις πιο διαβόητες μορφές του οργανωμένου εγκλήματος στο Μεξικό. Γνωστός με τα προσωνύμια «Νονός» και «αφεντικό των αφεντικών», θεωρείται ο άνθρωπος που έθεσε τα θεμέλια της σύγχρονης διακίνησης ναρκωτικών στη χώρα.

Ο ιδρυτής του καρτέλ της Γκουανταλαχάρα, από το οποίο προέκυψαν ορισμένες από τις ισχυρότερες εγκληματικές οργανώσεις του Μεξικού, πέθανε σε νοσοκομείο από πολλαπλή οργανική ανεπάρκεια, έχοντας περάσει τα τελευταία 37 χρόνια στη φυλακή. Η εγκληματική του δράση συνδέθηκε με την ανάπτυξη των μεγάλων διαδρομών διακίνησης κοκαΐνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις συμμαχίες με τα καρτέλ της Κολομβίας και την υπόθεση δολοφονίας ενός Αμερικανού πράκτορα που προκάλεσε διπλωματική κρίση μεταξύ Ουάσινγκτον και Μεξικού.

🇲🇽 | AHORA: Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como ‘El Jefe de Jefes’, habría fallecido a causa de una posible falla multiorgánica en un hospital privado de Guadalajara, Jalisco. El inmueble permanece bajo resguardo de elementos de seguridad. pic.twitter.com/LjCqoY1dHb November 15, 2026

Ο Φέλιξ Γκαγιάρντο μεταφέρθηκε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου από τη φυλακή υψίστης ασφαλείας όπου κρατούνταν στην πολιτεία Χαλίσκο σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Γκουανταλαχάρα, καθώς η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών ασφαλείας, ο θάνατός του επήλθε την Κυριακή, περίπου στις 14:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Κύπρου), εξαιτίας πολλαπλής οργανικής ανεπάρκειας.

#ÚltimaHora Les puedo CONFIRMAR la muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo a las 13:45 pm en el Hospital Country 2000 en Guadalajara, Jalisco. Tuvo graves complicaciones de oxigenación y desorientación.



Un cura habría acudido a su habitación a brindarle los santos óleos en punto… pic.twitter.com/O9u8knIAXm — José Luis Montenegro (@montenegrojluis) November 15, 2026

Ο 80χρονος αντιμετώπιζε επί χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας, μεταξύ των οποίων υπέρταση και διαβήτη. Είχε χάσει την όραση από το ένα μάτι, ήταν σχεδόν κωφός και δεν μπορούσε να περπατήσει χωρίς βοήθεια.

Ήδη από το 2022, ο τότε πρόεδρος του Μεξικού, Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, είχε δηλώσει ότι ο διαβόητος κρατούμενος βρισκόταν «σε πολύ κακή κατάσταση».

Δικαστής είχε εγκρίνει τη μεταφορά του σε κατ’ οίκον περιορισμό, ωστόσο τεχνικά προβλήματα με τη συσκευή ηλεκτρονικής επιτήρησης που επρόκειτο να τοποθετηθεί στον αστράγαλό του εμπόδισαν την εφαρμογή της απόφασης.

Οι δικηγόροι του είχαν υποβάλει επανειλημμένα αιτήματα για την αποφυλάκισή του υπό περιοριστικούς όρους, επικαλούμενοι την προχωρημένη ηλικία και τη σοβαρή επιδείνωση της υγείας του.

Hace unos minutos fue trasladado el cuerpo de Miguel Ángel Félix Gallardo “Jefe de Jefes” a la funeraria Gayosso para iniciar con los trámites legales. Vía @antonionerij pic.twitter.com/lqPK3AwqIQ — W Radio Gdl (@wradiogdl) November 15, 2026

Από αστυνομικός στο «αφεντικό των αφεντικών»

Ο Μιγκέλ Άνχελ Φέλιξ Γκαγιάρντο γεννήθηκε το 1946 στην Κουλιακάν, στην πολιτεία Σιναλόα του βορειοδυτικού Μεξικού, μια περιοχή που τις επόμενες δεκαετίες θα γινόταν συνώνυμη με τη δράση των καρτέλ ναρκωτικών.

Πριν εμπλακεί στο οργανωμένο έγκλημα, είχε εργαστεί ως αστυνομικός και σωματοφύλακας τοπικού κυβερνήτη.

Η άνοδός του στον κόσμο της διακίνησης ναρκωτικών ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970, όταν άρχισε να οργανώνει δίκτυα διακίνησης που σταδιακά επεκτάθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα.

Μαζί με άλλους ισχυρούς διακινητές ίδρυσε το καρτέλ της Γκουανταλαχάρα, δημιουργώντας έναν από τους πρώτους μεγάλους και συγκεντρωτικούς εγκληματικούς οργανισμούς του Μεξικού.

Η οργάνωση εγκαταστάθηκε στην πρωτεύουσα της πολιτείας Χαλίσκο, μια πόλη που εκείνη την περίοδο αναπτυσσόταν ταχύτατα σε σημαντικό οικονομικό κέντρο.

Ο Φέλιξ Γκαγιάρντο απέκτησε το προσωνύμιο «αφεντικό των αφεντικών», καθώς κατάφερε να συντονίσει διαφορετικές εγκληματικές ομάδες και να οργανώσει ένα εκτεταμένο δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών.

BREAKING: Miguel Ángel Félix Gallardo, founder of the Guadalajara Cartel known as the “Boss of Bosses” and “The Godfather,” has died at age 80, Mexico’s Security Ministry says. pic.twitter.com/kWG5KnXWj2 — Breaking911 (@Breaking911) November 15, 2026

Οι συμμαχίες με τον Πάμπλο Εσκομπάρ και τα καρτέλ της Κολομβίας

Η επιρροή του αυξήθηκε κατακόρυφα τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, όταν το καρτέλ της Γκουανταλαχάρα άρχισε να μεταφέρει κοκαΐνη στις Ηνωμένες Πολιτείες σε πρωτοφανή για την εποχή κλίμακα.

Ο Φέλιξ Γκαγιάρντο διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία συμμαχιών με Κολομβιανούς βαρόνους ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων και το καρτέλ Μεντεγίν του Πάμπλο Εσκομπάρ.

Η συνεργασία αυτή μετέτρεψε το Μεξικό σε βασικό διάδρομο μεταφοράς κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική προς την αμερικανική αγορά.

Το εγκληματικό δίκτυο αξιοποίησε δωροδοκίες για να εξασφαλίσει την προστασία διεφθαρμένων αξιωματούχων, ενώ εισήγαγε νέες μεθόδους μεταφοράς, όπως η χρήση μικρών αεροσκαφών για τη διακίνηση ναρκωτικών σε μεγάλες αποστάσεις.

Σημαντικός συνεργάτης του ήταν και ο Ραφαέλ Κάρο Κιντέρο, ένας ακόμη από τους ισχυρούς βαρόνους ναρκωτικών της εποχής.

Από τη διάλυση του καρτέλ της Γκουανταλαχάρα προέκυψαν αργότερα άλλες ισχυρές εγκληματικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων το καρτέλ Σιναλόα.

Η δομή που δημιούργησε ο Φέλιξ Γκαγιάρντο συνέβαλε στη διαμόρφωση του σύγχρονου οργανωμένου εγκλήματος στο Μεξικό, ενώ οι συγκρούσεις για τον έλεγχο των διαδρομών διακίνησης ναρκωτικών συνδέθηκαν τις επόμενες δεκαετίες με εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους και εξαφανίσεις.

Η δολοφονία του Αμερικανού πράκτορα που προκάλεσε διπλωματική κρίση

Μία από τις υποθέσεις που σημάδεψαν την εγκληματική δράση του Φέλιξ Γκαγιάρντο ήταν η απαγωγή και δολοφονία, το 1985, του Ενρίκε «Κίκι» Καμαρένα, πράκτορα της αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA).

Μαζί με τον Καμαρένα είχε απαχθεί και δολοφονηθεί ο Μεξικανός πιλότος Αλφρέδο Σαβάλα Αβελάρ.

Η δολοφονία του Αμερικανού πράκτορα προκάλεσε σοβαρή διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ των ΗΠΑ και του Μεξικού, με την Ουάσινγκτον να ασκεί έντονες πιέσεις για τη σύλληψη και την τιμωρία των υπευθύνων.

Ο Φέλιξ Γκαγιάρντο συνελήφθη το 1989 και καταδικάστηκε σε 40 χρόνια κάθειρξης για αδικήματα που σχετίζονταν με τη διακίνηση ναρκωτικών και την παράνομη κατοχή όπλων.

Ενώ βρισκόταν ήδη στη φυλακή, αντιμετώπισε ξεχωριστή ποινική δίωξη για την απαγωγή και τη δολοφονία του Καμαρένα και του Σαβάλα Αβελάρ.

Το 2017, ομοσπονδιακό δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε επιπλέον ποινή κάθειρξης 37 ετών.

Ο ίδιος αρνούνταν μέχρι το τέλος ότι είχε οποιαδήποτε ευθύνη για τις δολοφονίες.

Η τελευταία συνέντευξη και η σειρά «Narcos: Mexico»

Το 2021, σε μία από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις του, ο Φέλιξ Γκαγιάρντο παραχώρησε συνέντευξη μέσα από τη φυλακή στο ισπανόφωνο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Telemundo.

Ήταν ήδη σχεδόν κωφός, είχε χάσει την όραση από το ένα μάτι και αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα κινητικότητας.

Παρά τις καταδίκες του, εξακολουθούσε να δηλώνει αθώος.

«Πέρασαν 32 χρόνια… Είναι μια αιωνιότητα για έναν άνθρωπο που δεν διέπραξε κανένα έγκλημα», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

🔴 #ÚLTIMAHORA | Muere Miguel Ángel Félix Gallardo, ‘El Jefe de Jefes’; habría sufrido una falla orgánica múltiple, tras haber sido trasladado a un hospital en Guadalajara



📺 La información con @VictorGzzGarza pic.twitter.com/mRNMjecL9E — Milenio (@Milenio) November 15, 2026

Η ιστορία της ανόδου και της πτώσης του έγινε ευρύτερα γνωστή στο διεθνές κοινό μέσα από τη δημοφιλή σειρά του Netflix «Narcos: Mexico», που έκανε πρεμιέρα το 2018.

Τον ρόλο του Φέλιξ Γκαγιάρντο υποδύθηκε ο Μεξικανός ηθοποιός Ντιέγκο Λούνα, με τη σειρά να παρουσιάζει τη δημιουργία του καρτέλ της Γκουανταλαχάρα, την ανάπτυξη των διεθνών δικτύων διακίνησης ναρκωτικών και τη σύγκρουση με τις αμερικανικές διωκτικές αρχές.

Ο θάνατός του, έπειτα από 37 χρόνια εγκλεισμού, κλείνει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κεφάλαια στην ιστορία των μεξικανικών καρτέλ, των οποίων η δράση εξακολουθεί να επηρεάζει τη χώρα δεκαετίες μετά την απομάκρυνσή του από την ηγεσία του οργανωμένου εγκλήματος.

protothema.gr