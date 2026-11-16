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Τη ναυαρχίδα των κυπριακών εξαγωγών αποτελεί το χαλλούμι ΠΟΠ που εξελίσσεται σε ένα από τους ισχυρότερους πυλώνες της κυπριακής οικονομίας.

Τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, σε συνδυασμό με τις επισημάνσεις του Συνδέσμου Τυροκόμων και της βιομηχανίας γάλακτος στο πρόσφατο 8ο Παγκύπριο Συνέδριο Γάλακτος, Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, σχεδιάζουν την πλήρη εικόνα ενός τομέα με κύκλο εργασιών που αγγίζει τα €603,6 εκατ. και συντηρεί πάνω από 15.000 θέσεις εργασίας.

Ωστόσο, πίσω από την εντυπωσιακή διείσδυση στις ξένες αγορές, η γαλακτοβιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίσιμη καμπή. Η διεθνής ζήτηση παραμένει ισχυρή, αλλά η διατήρηση της παραγωγικής βάσης της χώρας αποτελεί την απόλυτη πρόκληση για το μέλλον.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του εξωτερικού εμπορίου, οι εξαγωγές χαλλουμιού σημείωσαν εντυπωσιακή άνοδο το 2025, φτάνοντας τα €354,3 εκατ. με εξαγωγές 46.561 τόνους έναντι €324,2 εκατ. με 42.384 τόνους το 2024. Το χαλλούμι κάλυψε το 9,6% των συνολικών εξαγωγών εγχώρια παραγόμενων προϊόντων της Κύπρου για το 2025, διατηρώντας ψηλότερη θέση από τα φάρμακα.

Κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026 (Ιανουάριος – Ιούλιος), η αξία των εξαγωγών διαμορφώθηκε στα €233,4 εκατ. με 30.702 τόνοι, έναντι €237,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η μικρή και ελεγχόμενη αυτή υποχώρηση συνοδεύεται από αύξηση της βαρύτητας του προϊόντος στο εγχώριο εξαγωγικό καλάθι, αφού το χαλλούμι αντιπροσωπεύει πλέον το 11,2% των συνολικών εγχώριων εξαγωγών της χώρας.

Η διεθνής κατάταξη των χωρών απορρόφησης επιβεβαιώνει τη δεσπόζουσα θέση της ευρωπαϊκής και της βρετανικής αγοράς.

Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει ο αναμφισβήτητος ηγέτης, απορροφώντας διαχρονικά περίπου το 40% των συνολικών εξαγωγών. Το 2025 οι εξαγωγές προς τη βρετανική αγορά ξεπέρασαν τα €148,7 εκατ., ενώ το πρώτο επτάμηνο του 2026 διαμορφώθηκαν στα €85,9 εκατ.

Σταθερά στη 2η θέση παραμένει η ελληνική αγορά, καταγράφοντας €34,5 εκατ. το 2025 και €23,4 εκατ. το πρώτο επτάμηνο του 2026.

Το πρώτο επτάμηνο του 2026, η Γερμανία ανέβηκε στην 3η θέση με €22,4 εκατ., προσπερνώντας τη Σουηδία που βρέθηκε στην 4η θέση με €16,9 εκατ.. Αντίθετα, το 2025 η Σουηδία κατείχε την 3η θέση με €27 εκατ. και η Γερμανία την 4η με €24,8 εκατ..

Η Πολωνία, μια σταθερά ανερχόμενη δύναμη, καταλαμβάνει την 5η θέση το πρώτο επτάμηνο του 2026 με €11,8 εκατ., ενώ το 2025 βρισκόταν στην 6η θέση με €14 εκατ. πίσω από την Αυστραλία με €15,2 εκατ..

Υπουργείο Εμπορίου: Προστασία του ΠΟΠ και μετεξέλιξη των θεσμών

Από την πλευρά του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ο Λειτουργός στη Μονάδα Διαχείρισης Εμπορικών Σημάτων, Χριστόφορος Τριανταφύλλου, υπογράμμισε ότι το χαλλούμι αποτελεί «καθαρά εθνική υπόθεση που βρίσκεται στον πυρήνα της ταυτότητας της χώρας».

Όπως σημείωσε ο κ. Τριανταφύλλου, η διατήρηση της ηγετικής θέσης του προϊόντος απαιτεί τη διαφύλαξη της ποιότητας και της φήμης αποτελεί το μόνο θεμέλιο για τη διατήρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Πρόσθεσε ότι η κατοχύρωση Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και η περιφρούρηση των εμπορικών σημάτων συγκρατούν την προστιθέμενη αξία του προϊόντος διεθνώς.

Παράλληλα, τίθεται θέμα για την ανάγκη αναδιάρθρωσης του Ιδρύματος για την Προστασία του Χαλλουμιού, ώστε να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός συντονισμός, η διαμόρφωση διακριτών ρόλων και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Στις προκλήσεις του πρωτογενούς τομέα εστιάζει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Χαραλαμπίδης Κρίστης, Μάριος Κωνσταντίνου. Όπως τόνισε, το επιχειρηματικό περιβάλλον του 2026 είναι ιδιαίτερα απαιτητικό λόγω των γεωπολιτικών αναταράξεων και του αυξημένου κόστους παραγωγής, των νέων υγειονομικών κινδύνων για το ζωικό κεφάλαιο, καθώς και του αυστηρότερου κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ και του παγκόσμιου ανταγωνισμού.

«Το πρόβλημα του κλάδου δεν εντοπίζεται στο ίδιο το προϊόν ή στη διεθνή του ζήτηση. Η πραγματική απειλή εστιάζεται στη διατήρηση της ίδιας της παραγωγικής μας βάσης», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Για την προστασία του κλάδου, η βιομηχανία προκρίνει πέντε κομβικές αποφάσεις:

Παραγωγικότητα: Αύξηση της παραγωγής γάλακτος ανά μονάδα.

Βιοασφάλεια: Προστασία του ζωικού κεφαλαίου.

Καινοτομία: Ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής, αισθητήρων IoT και ανάλυσης δεδομένων για μείωση του κόστους και αύξηση της απόδοσης.

Νέα γενιά: Προσέλκυση και στήριξη νέων κτηνοτρόφων για την επανεκκίνηση των μονάδων.

Αλυσίδα αξίας: Στενή συνεργασία κτηνοτρόφων, τυροκόμων και Πολιτείας.