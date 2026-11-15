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Ως ινστιτούτο μασάζ φέρεται να λειτουργούσε το διαμέρισμα στο οποίο εντοπίστηκε νεκρή η 44χρονη γυναίκα από το Βιετνάμ, στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου στη Λευκωσία, με τους ανακριτές του ΤΑΕ Λευκωσίας να αναζητούν τρίτο πρόσωπο, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης φόνου εκ προμελέτης και απόπειρας φόνου δεύτερης γυναίκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι έρευνες να στραφούν και προς πρόσωπο που ενδεχομένως να επισκέφθηκε το υποστατικό ως πελάτης. Στο παρόν στάδιο, οι ανακριτές επιχειρούν να διακριβώσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες διαπράχθηκαν τα αδικήματα.

Νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία αναφέρει ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εξετάσεις στις σκηνές όπου διαδραματίστηκαν τα γεγονότα, από τις οποίες έχει παραληφθεί μεγάλος αριθμός τεκμηρίων.

Όσον αφορά τις εξετάσεις σε γειτονικούς δρόμους, αυτές συνεχίζονται. Σε σχέση με την τραυματία γυναίκα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το ιατρικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείο Λευκωσίας, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

Το χρονικό της αιματηρής υπόθεσης

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε γύρω στις 11:30 το βράδυ χθές, όταν η Αστυνομία έλαβε πληροφορία για τραυματισμένη γυναίκα στη συμβολή των λεωφόρων Διγενή Ακρίτα και Λάρνακος, στη Λευκωσία.

Μέλη της Αστυνομίας που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν γυναίκα ασιατικής καταγωγής, η οποία έφερε τραύματα στον λαιμό και στην πλάτη. Η τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Κατά τις εξετάσεις στην ευρύτερη περιοχή, οι αστυνομικοί εντόπισαν κηλίδες αίματος έξω από πολυκατοικία, οι οποίες οδηγούσαν σε διαμέρισμα. Ακολουθώντας τα ίχνη, εισήλθαν στο διαμέρισμα, όπου εντόπισαν αναίσθητη στο πάτωμα την 44χρονη γυναίκα από το Βιετνάμ, η οποία έφερε τραύματα στον λαιμό και στο κεφάλι.

Στη σκηνή κλήθηκαν οι ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου, οι οποίοι διενήργησαν αυτοψία και πιστοποίησαν τον θάνατό της.

Οι δύο σκηνές τέθηκαν υπό αστυνομική φρούρηση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες μόλις πριν από λίγο το ΤΑΕ Λευκωσίας ολοκλήρωσε τις εξετάσεις στο σημείο.

Δείτε εικόνες από το σημείο: