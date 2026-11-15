Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους καταδικάζουν με ανακοινώσεις τους τα πολιτικά κόμματα, με αφορμή τη συμπλήρωση 43 χρόνων από την αποσχιστική ενέργεια της 15ης Νοεμβρίου 1983 στα κατεχόμενα.

Η επέτειος επαναφέρει στο προσκήνιο τις συνέπειες της συνεχιζόμενης κατοχής και της διαίρεσης του νησιού. Στις ανακοινώσεις τους τα κόμματα διατυπώνουν τις θέσεις τους για το Κυπριακό και την προοπτική επανένωσης.

ΔΗΣΥ – Μια πατρίδα χωρίς κατοχικά στρατεύματα,

Η παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους αποτελεί μια ακόμη συνέπεια της τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής της Κύπρου. Μια ενέργεια που έχει καταδικαστεί από τη διεθνή κοινότητα και παραμένει νομικά άκυρη, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Η μη επίλυση του Κυπριακού διατηρεί ανοικτό τον κίνδυνο περαιτέρω παγίωσης της διχοτόμησης. Η απαράδεκτη πολιτική των δύο κρατών που προωθεί η Τουρκία είναι καταδικαστέα και δεν μπορεί να γίνει ποτέ αποδεκτή.

Καταδικάζουμε την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους και επαναλαμβάνουμε την προσήλωσή μας στην προσπάθεια για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού.

Σταθερός μας στόχος παραμένει η επανέναρξη ουσιαστικού διαλόγου για την απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας, στη βάση του διεθνούς δικαίου, των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για μια πατρίδα χωρίς κατοχικά στρατεύματα, αναχρονιστικές εγγυήσεις και επεμβατικά δικαιώματα.

ΔΗΚΟ – Καταδικάζουμε το ψευδοκράτος και τις τουρκικές μεθοδεύσεις για νομιμοποίηση των τετελεσμένων της τουρκικής κατοχής.

Σαράντα τρία χρόνια μετά την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους η παρέλευση του χρόνου δεν καθιστά την παρανομία νόμιμη, ούτε την κατοχή αποδεκτή. Σήμερα η Κύπρος εξακολουθεί να βιώνει τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής, της συνεχιζόμενης κατοχής και της συστηματικής προσπάθειας της Άγκυρας να επιβάλει και να νομιμοποιήσει τα τετελεσμένα που δημιούργησε διά της βίας.

Οι τελευταίες εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι η τουρκική πολιτική όχι μόνο δεν έχει μεταβληθεί, αλλά επιχειρεί με ολοένα πιο προκλητικό τρόπο να μετατρέψει την παρανομία σε δήθεν πολιτική πραγματικότητα. Οι πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, με τις οποίες επανέλαβε την απαίτηση για αναγνώριση του ψευδοκράτους και τη θέση περί ύπαρξης δύο ξεχωριστών κρατών στην Κύπρο, συνιστούν ευθεία αμφισβήτηση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της διεθνώς συμφωνημένης βάσης επίλυσης του Κυπριακού.

Εξίσου καταδικαστέα είναι και η συμπεριφορά του Τούρκου Προέδρου στη Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα, στην Αττάλεια, όπου επέλεξε να υποδεχθεί τον Έρχιουρμαν, αποφεύγοντας την υποδοχή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη. Τέτοιες ενέργειες δεν υποβαθμίζουν τη διεθνή υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αντίθετα, εκθέτουν την Τουρκία και αναδεικνύουν την αντίφαση ανάμεσα στις διακηρύξεις της περί ειρήνης και στην πραγματική πολιτική που ακολουθεί.

Το Δημοκρατικό Κόμμα στηρίζει τις προσπάθειες του Προέδρου Χριστοδουλίδη για επανενεργοποίηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, επαναλαμβάνουμε τη διαχρονική μας θέση ότι τα όποια Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης συμφωνούνται δεν αποτελούν ούτε μπορούν να καταστούν υποκατάστατο της συνολικής λύσης του Κυπριακού. Πολύ περισσότερο, απαιτείται ιδιαίτερη πολιτική και διπλωματική προσοχή, ώστε οι πρωτοβουλίες οικοδόμησης εμπιστοσύνης να μην καλλιεργούν εσφαλμένες εντυπώσεις περί ύπαρξης δύο χωριστών κρατικών οντοτήτων και να μην αξιοποιούνται από την τουρκική προπαγάνδα ως μέσο έμμεσης αναβάθμισης ή νομιμοποίησης του ψευδοκράτους. Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης οφείλει να υπηρετεί την προοπτική της επανένωσης και όχι τη διαχείριση ή την παγίωση της διχοτόμησης.

Για το Δημοκρατικό Κόμμα, η θέση είναι ξεκάθαρη: Καμία πρόταση που προϋποθέτει την αναγνώριση του ψευδοκράτους, την αποδοχή χωριστής κρατικής κυριαρχίας ή τη νομιμοποίηση των τετελεσμένων της κατοχής δεν μπορεί να αποτελέσει λύση του Κυπριακού.

Η διεθνής κοινότητα και ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να αντιμετωπίσουν με συνέπεια τις συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις και να καταστήσουν σαφές ότι η παραβίαση του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να δημιουργεί δικαιώματα ούτε να επιβραβεύεται. Ούτε καν πρέπει να γίνεται ανεχτή.

ΕΛΑΜ – Παραμένουμε πιστοί στον αγώνα για πραγματική απονομή δικαιοσύνης

Σαν σήμερα, το 1983, ο τότε εγκάθετος της Άγκυρας, κατοχικός ηγέτης Ραούφ Ντεκτάς, ανακήρυξε παράνομα το ψευδοκράτος, που κρατεί ακόμα όμηρο το 37% των εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σήμερα, το κατοχικό καθεστώς και η Άγκυρα καταβάλλουν συνεχείς και προκλητικές προσπάθειες για την αναγνώριση του παράνομου μορφώματος σε διεθνές επίπεδο.

Καταδικάζουμε την ανακήρυξη του ψευδοκράτους, που δομήθηκε πάνω στο αίμα των Ελλήνων της Κύπρου, καθώς και όλα τα εγκλήματα της Τουρκίας εις βάρος του λαού μας.

Ως Ε.ΛΑ.Μ., τονίζουμε ξανά ότι δεν θα συμβιβαστούμε με τα τετελεσμένα της βάρβαρης τουρκικής εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής, τα οποία η Τουρκία επιδιώκει να παγιώσει.

Παραμένουμε πιστοί στον αγώνα για πραγματική απονομή δικαιοσύνης, ως την Άγια ώρα της ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ.

ΑΛΜΑ – 43 χρόνια από την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους.

Σαράντα τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους από τον Ραούφ Ντενκτάς. Η αιφνιδιαστική εκείνη κίνηση, αποτέλεσμα προσεκτικού σχεδιασμού, δημιούργησε νέα τετελεσμένα και ανέδειξε τη σημασία της στρατηγικής προετοιμασίας και της έγκαιρης εκτίμησης των κινήσεων της τουρκικής πλευράς η οποία σχεδόν πάντοτε ήταν ένα βήμα μπροστά.

Σήμερα, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η σταδιακή παγίωση της διχοτόμησης ως μιας πραγματικότητας με την οποία μαθαίνουμε να συμβιώνουμε.

Τα ψηφίσματα 541 και 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας αποτελούν θεμέλιο της διεθνούς μη αναγνώρισης του ψευδοκράτους. Η Τουρκία, ωστόσο, επιδιώκει την αναβάθμισή του και προβάλλει ανοικτά τη λύση δύο κρατών. Την ίδια στιγμή, σε σημαντικά κοινά ανακοινωθέντα υπό τον ΟΗΕ απουσιάζει, με τη συναίνεση και της δικής μας πλευράς, η ρητή αναφορά στη συμφωνημένη βάση λύσης.

Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν, δυστυχώς, την απαισιόδοξη εκτίμηση που εκφράζουμε από το καλοκαίρι. Παρά τις προσπάθειες του Αντόνιο Γκουτέρες, δεν έχει καταστεί δυνατή ούτε η επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Το παράθυρο ευκαιρίας που προσέφερε η προσωπική γνώση και εμπλοκή του Γενικού Γραμματέα στο Κυπριακό φαίνεται να κλείνει.

Ο διάδοχός του κινδυνεύει να παραλάβει ένα Κυπριακό χωρίς ενεργή διαπραγματευτική διαδικασία, με δεδομένη την αποτυχία των τελευταίων προσπαθειών και χωρίς κοινή επαναβεβαίωση της συμφωνημένης βάσης λύσης και με εντελώς απούσα την Τουρκία από το κάδρο των ευθυνών.

Η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για άρση του αδιεξόδου, αξιοποιώντας και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα, πρέπει να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο παρατεταμένης στασιμότητας, με προτεραιότητα την αποτροπή της παγίωσης της διχοτόμησης και τη διαφύλαξη των προϋποθέσεων μιας μελλοντικής επανένωσης.

Κάθε χρόνος χωρίς λύση καθιστά τη διχοτόμηση δυσκολότερα αναστρέψιμη. Η αποτροπή της απαιτεί στρατηγική, διορατικότητα και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

Άμεση Δημοκρατία – Δεν έχουμε το δικαίωμα να συνηθίσουμε την διαίρεση του νησιού μας.

Συμπληρώνονται σήμερα 43 χρόνια από την παράνομη και μονομερή ανακήρυξη του ψευδοκράτους στις 15 Νοεμβρίου 1983.

Δεν έχουμε το δικαίωμα να συνηθίσουμε την διαίρεση του νησιού μας.

Ως Άμεση Δημοκρατία στηρίζουμε κάθε ειλικρινή προσπάθεια για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, με την παράλληλη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη βάση του διεθνούς δικαίου και των σχετικών ψηφισμάτων.

Απαιτούμε άμεση αποκατάσταση της νομιμότητας και τερματισμό της τουρκικής κατοχής με αμεσότερη εμπλοκή όλων των Κυπρίων.

ΔΗΠΑ – 43 χρόνια από την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους – Η κατοχή και η διχοτόμηση δεν νομιμοποιούνται

Συμπληρώνονται σήμερα 43 χρόνια από την παράνομη και αποσχιστική ανακήρυξη του ψευδοκράτους στα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μια έκνομη ενέργεια που αποτέλεσε οργανωμένη προσπάθεια της Τουρκίας να παγιώσει και να νομιμοποιήσει τα αποτελέσματα της εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής.

Η Δημοκρατική Παράταξη καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την ανακήρυξη του αποσχιστικού μορφώματος, η οποία παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και έχει καταδικαστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με τα Ψηφίσματα 541 και 550. Η ανακήρυξη είναι νομικά άκυρη, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα και δεν αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα, με μοναδική εξαίρεση την Τουρκία.

Η ευθύνη της Άγκυρας παραμένει αδιαμφισβήτητη. Οι διαχρονικές προσπάθειές της για αναβάθμιση του παράνομου μορφώματος και η επιμονή της στη διχοτομική λύση των δύο κρατών συνιστούν ευθεία αμφισβήτηση της διεθνούς νομιμότητας και υπονομεύουν κάθε προοπτική ειρηνικής επίλυσης του Κυπριακού.

Η διεθνής κοινότητα και ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να εντείνουν τις διπλωματικές πρωτοβουλίες και να αξιοποιήσουν την πολιτική τους επιρροή προς την Τουρκία, απαιτώντας σεβασμό των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και εγκατάλειψη των διχοτομικών επιδιώξεων.

Για τη ΔΗΠΑ, η απάντηση στην κατοχή και στα τετελεσμένα δεν είναι άλλη από το να παραμείνουμε προσηλωμένοι στην επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο διακοπής τους το 2017, στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα και των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Σαράντα τρία χρόνια μετά, το μήνυμα παραμένει αδιαπραγμάτευτο: Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι το μοναδικό νόμιμο και διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος στην Κύπρο. Καμία παράνομη ανακήρυξη, καμία κατοχική μεθόδευση και καμία προσπάθεια επιβολής δύο κρατών δεν μπορεί να υποκαταστήσει το δικαίωμα του κυπριακού λαού να ζήσει σε μια ελεύθερη, ενωμένη και πραγματικά ανεξάρτητη πατρίδα.

Κίνημα Οικολόγων – Σαράντα τρία χρόνια από την μαύρη επέτειο της ανακήρυξη του ψευδοκράτους

15 Νοεμβρίου 2026: Συμπληρώνονται σήμερα σαράντα τρία χρόνια από την μαύρη επέτειο της ανακήρυξη του ψευδοκράτους που ήταν και παραμένει, παράνομη και αντίθετη με το ενάντια στο διεθνές δίκαιο.

Η μέρα αυτή μας υπενθυμίζει το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος και ο λαός μας: τη την συνεχιζόμενη κατοχή του νησιού μας από την Τουρκία. Ο εποικισμός, η μεθοδική βίαιη ισλαμοποίηση των κατεχομένων εδαφών μας, και η παράλληλη περιθωριοποίηση των Τουρκοκυπρίων, ο σφετερισμός και το ξεπούλημα των ελληνοκυπριακών περουσιών σε ξένους, αποτελούν σημαντικά εργαλεία στην προσπάθεια της Τουρκίας να προσδώσει διεθνή οντότητα στο ψευδοκράτος.

Η επέτειος της ανακήρυξης του ψευδοκράτους μας υπενθυμίζει ακόμα ότι μόνο με μία συνεπή, πειστική και διεκδικητική στρατηγική, θα έχουμε ελπίδα να αντιταχθούμε αποτελεσματικά στους στρατηγικούς στόχους της Τουρκίας και, ταυτόχρονα να θέσουμε το κυπριακό πρόβλημα σε τροχιά σωστής και βιώσιμης λύσης.

ΒΟΛΤ – Η γενιά μας αξίζει να ζήσει σε μια επανενωμένη Κύπρο

Πέρασαν 43 χρόνια από την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους και η Κύπρος εξακολουθεί να ζει με τις συνέπειες της τουρκικής κατοχής και της διαίρεσης. Στο μεταξύ, μεγαλώνουν γενιές που έμαθαν να βλέπουν τη μοιρασμένη πατρίδα μας ως κάτι δεδομένο. Κι όσο περνά ο χρόνος, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να ανατρέψουμε αυτή την πραγματικότητα.

Κάθε χρόνο καταδικάζουμε την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Την ίδια στιγμή, κάθε χρόνος πολιτικής αδράνειας εδραιώνει τα τετελεσμένα και δίνει περισσότερο χώρο σε όσους προωθούν τη λύση δύο κρατών.

Για το Volt, ο δρόμος είναι ξεκάθαρος: επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αξιοποίηση των συγκλίσεων που έχουν ήδη επιτευχθεί και λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα.

Η γενιά μας αξίζει να ζήσει σε μια επανενωμένη Κύπρο. Και αυτό χρειάζεται να γίνει ξανά πολιτική προτεραιότητα, σήμερα.

Αγρονόμος – Η Κύπρος δεν πωλείται

Σαράντα τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους στα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σαράντα τρία χρόνια από μια ακόμη πράξη που επιχείρησε να νομιμοποιήσει τα αποτελέσματα της τουρκικής εισβολής του 1974, της κατοχής, του βίαιου ξεριζωμού και του διαχωρισμού του κυπριακού λαού.

Το Κόμμα Αγρονόμος Αγροτικό Εργατικό Κόμμα, καταδικάζει απερίφραστα την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους και υπενθυμίζει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένα και μοναδικό, διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος. Όμως, εμείς δεν πρόκειται να περιοριστούμε στις συνηθισμένες επετειακές καταδίκες και στα μεγάλα λόγια που ακούμε κάθε χρόνο. Αλήθεια, ποιοι άνοιξαν τον δρόμο στην τουρκική εισβολή; Ποιοι οργάνωσαν και υποστήριξαν το προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974;

Ποιες ήταν οι ευθύνες της ελληνικής χούντας και των ξένων δυνάμεων που επενέβησαν στις υποθέσεις της Κύπρου; Και γιατί, ύστερα από πενήντα δύο χρόνια κατοχής, εξακολουθούμε να αναζητούμε λύση μέσα από τις ίδιες πολιτικές που δεν απέδωσαν;

Η ιστορία δεν μπορεί να παραγράφεται ανάλογα με τα συμφέροντα των ισχυρών. Δεν μπορούμε να μιλούμε για διεθνές δίκαιο μόνο όταν αυτό εξυπηρετεί τις γεωπολιτικές επιδιώξεις των Βρυξελλών και της Δύσης, ενώ στην περίπτωση της Κύπρου η συνεχιζόμενη κατοχή αντιμετωπίζεται με δηλώσεις και ευχολόγια.

Πού βρίσκονται οι κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας για την κατοχή ευρωπαϊκού εδάφους; Πού βρίσκεται η αποφασιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν πρόκειται για τα δικαιώματα του κυπριακού λαού; Γιατί εφαρμόζονται διαφορετικά μέτρα και διαφορετικά σταθμά; 1 | P a g e Εμείς αρνούμαστε να αποδεχθούμε ότι η Κύπρος πρέπει να παραμένει αιώνια όμηρος των συμφερόντων του ΝΑΤΟ, των ξένων στρατηγικών σχεδιασμών και του μονοπωλικού κομματικού κατεστημένου των Βρυξελλών.

Η πατρίδα μας δεν ανήκει ούτε στην Τουρκία ούτε στις ξένες δυνάμεις που επιδιώκουν να καθορίζουν το μέλλον της. Ανήκει στον λαό της. Στους Ελληνοκύπριους και στους Τουρκοκύπριους που δικαιούνται να ζουν με ειρήνη, ασφάλεια, ελευθερία και ίσα δικαιώματα, χωρίς στρατούς κατοχής, χωρίς ξένους κηδεμόνες και χωρίς επιβολή αποφάσεων από τρίτους.

Το Κόμμα Αγρονόμος Αγροτικό Εργατικό Κόμμα, υποστηρίζει μια πραγματικά ανεξάρτητη και κυρίαρχη Κυπριακή Δημοκρατία, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και στο δικαίωμα του κυπριακού λαού να αποφασίζει ο ίδιος για το μέλλον του. Δεν αναγνωρίζουμε το ψευδοκράτος. Δεν αποδεχόμαστε τη διχοτόμηση. Δεν θεωρούμε την κατοχή φυσιολογική κατάσταση. Και δεν πρόκειται να δεχθούμε ότι η ελευθερία της Κύπρου μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συναλλαγής μεταξύ μεγάλων δυνάμεων.

Η ΚΥΠΡΟΣ ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ, ΔΕΝ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ. Η δημοκρατία δεν είναι απλώς ο λαός να εκλέγει. Είναι ο λαός να κυβερνά και να αποφασίζει για την πατρίδα του.