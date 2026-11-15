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Η λύση του Κυπριακού περνά μέσα από τη συνύπαρξη «δύο κρατών δίπλα-δίπλα» υποστηρίζει σε επιστολή το προς τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν με αφορμή την 45η παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους, ο Τούρκος Πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν καλώντας τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την «τδβκ» και να συνάψει διπλωματικές, πολιτικές και οικονομικές σχέσεις μαζί της.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο κ. Ερντογάν στην επιστολή του ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου συνεχάρη τον Τ/κ ηγέτη και τον τ/κ «λαό» για την σημερινή επέτειο, υποστηρίζοντας ότι η το ψευδοκράτος αποτελεί την πολυτιμότερη έκφανση του αγώνα κυριαρχίας και ύπαρξης του τουρκοκυπριακού «λαού» και αποτελεί την αιώνια εγγύηση της τουρκοκυπριακής παρουσίας στο νησί και οι επιτυχίες που έχει σημειώσει σε κάθε τομέα το ψευδοκράτος, αποτελούν πηγή μεγάλης υπερηφάνειας για την Τουρκία.

«Η δίκαιη, μόνιμη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, στη βάση των απτών πραγματικοτήτων στο νησί, περνά μέσα από τη συνύπαρξη δύο κρατών δίπλα-δίπλα. Όπως εξέφρασα για ακόμη μία φορά φέτος και στην ομιλία μου ενώπιον της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, η διεθνής κοινότητα πρέπει πλέον να αναλάβει το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί και, αναγνωρίζοντας την τουρκική δημοκρατία της βόρειας Κύπρου, να συνάψει διπλωματικές, πολιτικές και οικονομικές σχέσεις με τη χώρα σας. Ως Δημοκρατία της Τουρκίας, συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα τις προσπάθειές μας προς αυτή την κατεύθυνση».

Ο Ταγίπ Ερντογάν αναφέρει επίσης ότι «η μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια Δημοκρατία της Τουρκίας», με την ευκαιρία της επετείου συμμερίζεται από καρδιάς «τη δίκαιη υπερηφάνεια του τουρκοκυπριακού λαού, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του τουρκικού έθνους».

ΚΥΠΕ