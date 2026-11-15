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Υπόθεση φόνου εκ προμελέτης και απόπειρας φόνου διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας. Γυναίκα ηλικίας 44 ετών από το Βιετνάμ εντοπίστηκε νεκρή σε διαμέρισμα στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου, ενώ δεύτερη γυναίκα βρέθηκε τραυματισμένη σε κοντινό δρόμο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 11.30 το βράδυ του Σαββάτου λήφθηκε πληροφορία για τραυματισμένη γυναίκα στη συμβολή των λεωφόρων Διγενή Ακρίτα και Λάρνακος. Αστυνομικοί που μετέβησαν στο σημείο εντόπισαν τη γυναίκα, ασιατικής καταγωγής, με τραύματα στον λαιμό και στην πλάτη. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Κατά τις έρευνες στην περιοχή, οι αστυνομικοί εντόπισαν κηλίδες αίματος έξω από πολυκατοικία, οι οποίες οδηγούσαν σε διαμέρισμα. Εκεί βρήκαν την 44χρονη αναίσθητη στο πάτωμα, με τραύματα στον λαιμό και στο κεφάλι. Οι ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου διενήργησαν αυτοψία και πιστοποίησαν τον θάνατό της.

Τα δύο σημεία παραμένουν υπό αστυνομική φρούρηση, ενώ το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις για να διαπιστώσει τις συνθήκες υπό τις οποίες διαπράχθηκαν τα αδικήματα. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας, διεξάγει εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό τρίτου ή περισσοτέρων δραστών.