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Την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους στα κατεχόμενα καταδίκασε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, σε δήλωσή του με αφορμή τη συμπλήρωση 43 χρόνων από τις 15 Νοεμβρίου 1983. Χαρακτήρισε τις συνέπειες της ανακήρυξης «ανοιχτές πληγές» και επανέλαβε τη στήριξη της Εκκλησίας σε κάθε προσπάθεια για δίκαιη λύση του Κυπριακού.

Ο Αρχιεπίσκοπος χαρακτήρισε την ανακήρυξη «ανοσιούργημα κατά της ειρήνης και της δικαιοσύνης» και υποστήριξε ότι η πράξη αυτή αποκάλυψε από νωρίς τις επιδιώξεις της κατοχικής δύναμης στην Κύπρο.

Ανέφερε ότι η Εκκλησία στηρίζει λύση με βάση τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Κάλεσε επίσης τον λαό να διατηρήσει «το αγωνιστικό φρόνημα ζωντανό» και δήλωσε ότι η Εκκλησία θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε ενέργεια που οδηγεί στην απελευθέρωση της Κύπρου.

Αυτούσια η δήλωση του Γραφείου του Αρχιεπισκόπου

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Γεώργιος καταδικάζει την ανακήρυξη του ψευδοκράτους στα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, που συμπληρώνει σήμερα 43 χρόνια παράνομης ύπαρξης. Ήταν μια ενέργεια της οποίας οι συνέπειες παραμένουν, ως ανοιχτές πληγές, στο σώμα της πατρίδας μας.

Στις 15 Νοεμβρίου 1983, συνετελέσθη ένα ανοσιούργημα κατά της ειρήνης και της δικαιοσύνης προς τον Κυπριακό Ελληνισμό και τη διεθνή νομιμότητα. Με την πράξη αυτή, αποκαλύφθηκαν από νωρίς οι μεθοδεύσεις και ο τελικός στόχος της κατοχικής δύναμης στην Κύπρο.

Η Εκκλησία της Κύπρου στέκεται ακλόνητη δίπλα στον λαό και στην Κυπριακή Δημοκρατία, υποστηρίζοντας κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στη δίκαιη λύση του Κυπριακού, με βάση τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με πλήρη σεβασμό προς το διεθνές δίκαιο.

Καλούμε τον λαό μας να διατηρήσει το αγωνιστικό φρόνημα ζωντανό, με πίστη στον Θεό και στις αξίες που αιώνες τώρα στηρίζουν το έθνος μας. Η Εκκλησία Κύπρου δεν θα σταματήσει να υποστηρίζει και να ενισχύει κάθε πράξη, που θα οδηγήσει στην απελευθέρωση της Κύπρου