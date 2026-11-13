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Τρία τουρκικά πολεμικά πλοία θα είναι ανοικτά για επισκέψεις από το κοινό την Κυριακή, 15 Νοεμβρίου, στα λιμάνια της κατεχόμενης Κερύνειας και της κατεχόμενης Αμμοχώστου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 43η επέτειο της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους, σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό τ/κ Τύπο, ο οποίος επικαλείται ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της «διοίκησης δυνάμεων ασφαλείας».

Όπως αναφέρεται, το περιπολικό «TCG Karadeniz Ereğli» (P-1214) θα βρίσκεται στο λιμάνι της Κερύνειας, ενώ η πυραυλάκατος «TCG Tufan» (P-333) και το περιπολικό «TCG Karataş» (P-1212) στο λιμάνι της Αμμοχώστου.

ΚΥΠΕ