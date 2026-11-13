Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Τη ζωή του έχασε σήμερα ο 62χρονος ηλεκτρολόγος, Γαβριήλ Γαβριήλ, από την Αραδίππου, ο οποίος εντοπίστηκε στη 13:25 νεκρός σε ανεγειρόμενη οικοδομή στο Αβδελλερό. Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση αιφνίδιου θανάτου, ενώ το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 62χρονος βρισκόταν στην ανεγειρόμενη οικοδομή, όπου εκτελούσε ηλεκτρολογικές εργασίες.

Όπως αναφέρεται σε μαρτυρία προσώπου που βρισκόταν στο σημείο, ο 62χρονος φέρεται να ανέφερε ότι δεν αισθανόταν καλά, όταν κλήθηκε να διεκπεραιώσει εξωτερική ηλεκτρολογική εργασία, και ζήτησε τη βοήθειά του, την οποία και έλαβε.

Στη συνέχεια, ο 62χρονος εισήλθε στο εσωτερικό της οικοδομής, όπου, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, φαίνεται να έπεσε από εσωτερική σκάλα.

Στη σκηνή έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, η οποία διερευνά υπόθεση αιφνίδιου θανάτου, καθώς και λειτουργοί του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, οι οποίοι διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

Τα ακριβή αίτια θανάτου του 62χρονου αναμένεται να διαπιστωθούν κατά τη διενέργεια της νενομισμένης νεκροτομής επί της σορού του.

Τι αναφέρει η Αστυνομία

Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες και αίτια θανάτου άντρα ηλικίας 62 ετών, ο οποίος έχασε τη ζωή του, μετά από ατύχημα που συνέβη σήμερα, σε οικοδομή στην επαρχία Λάρνακας, όπου ο ίδιος εργαζόταν. Πρόκειται για τον Γαβριήλ Γαβριήλ, κάτοικο Αραδίππου.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 2.00 το μεσημέρι, η Αστυνομία έλαβε ενημέρωση ότι, πλήρωμα ασθενοφόρου είχε παραλάβει από οικοδομή στο Αβδελλερό τον 62χρονο και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου γύρω στη 1.50 διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν για εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας, καθώς και λειτουργοί του Τμήματος Επιθεωρήσεως Εργασίας.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, ενώ ο 62χρονος εργαζόταν στην οικοδομή, στην προσπάθεια του να κατέβει από ημιτελή κτιστή εσωτερική σκάλα, απώλεσε την ισορροπία του και έπεσε από ύψος τριών περίπου μέτρων.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Αθηαίνου, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεωρήσεως Εργασίας, συνεχίζει τις εξετάσεις.