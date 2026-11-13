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Ένα απρόσμενο θέαμα αντίκρισαν κάτοικοι συγκροτήματος κατοικιών στην Αστάνα του Καζακστάν, όταν εντόπισαν βαλίτσες και δεσμίδες χαρτονομισμάτων που έμοιαζαν με χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων πεταμένα κοντά σε πολυκατοικία.

Το περιστατικό προκάλεσε έκπληξη στους κατοίκους και κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές αρχές.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το σημείο έγιναν γρήγορα viral, ενώ οι εικόνες με τα χρήματα πεταμένα στο έδαφος προκάλεσαν πλήθος σχολίων και χιουμοριστικών αντιδράσεων.

Οι κάτοικοι της πόλης, που ανέμεναν το πρώτο χιόνι, βρέθηκαν ξαφνικά να συζητούν για μια απρόσμενη… «βροχή» δολαρίων.

It rained dollars in Kazakhstan



No miracle took place — suitcases stuffed with bundles of cash were simply thrown out of a residential building window in Astana.



It soon emerged that Nurlan Zhakupov, head of the Samruk-Kazyna sovereign wealth fund, and Yelzhas Otynshiev, head… pic.twitter.com/XEgRQkMwHG November 12, 2026

Βρέθηκαν βαλίτσες με δολάρια έξω από πολυκατοικία

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η αστυνομία ενημερώθηκε περίπου στις 6:30 το πρωί και έφτασε λίγο αργότερα στο σημείο, αποκλείοντας την περιοχή.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει εξακριβωθεί ούτε η γνησιότητα των χαρτονομισμάτων ούτε η προέλευσή τους.

Κάποιοι υποστήριξαν πως στη συγκεκριμένη χώρα ακόμη και οι πιο απρόσμενες ευχές μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Άλλοι αποκάλυψαν ότι περνούν καθημερινά από το συγκεκριμένο σημείο, αλλά εκείνο το πρωί επέλεξαν διαφορετική διαδρομή.

🇰🇿💰 In der kasachischen Hauptstadt Astana wurden acht Koffer voller Dollar aus den Fenstern eines luxuriösen Wohnkomplexes namens „Atlant“ geworfen – Korruptionsverdächtige versuchten, Beweismittel loszuwerden.



Der Nationale Sicherheitsausschuss des Landes bestätigte die… pic.twitter.com/4GLXtYNj0P November 12, 2026

Δεν έλειψαν, μάλιστα, και τα ερωτήματα για το αν κάποιος περαστικός πρόλαβε να αρπάξει έστω ένα χαρτονόμισμα πριν φτάσει η αστυνομία.

Πόσα εκατομμύρια χωράνε σε μία βαλίτσα; Οι υπολογισμοί που έγιναν viral

Πέρα από τα αστεία, αρκετοί χρήστες προσπάθησαν να υπολογίσουν πόσα χρήματα θα μπορούσαν να κρύβονται μέσα στις βαλίτσες.

Για τον σκοπό αυτό επιστράτευσαν ακόμη και την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία υπολόγισε ότι μια βαλίτσα χωρητικότητας 65 λίτρων θα μπορούσε, θεωρητικά, να χωρέσει περίπου 5 εκατομμύρια δολάρια σε χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων, εφόσον αυτά τοποθετούνταν με τη μέγιστη δυνατή πυκνότητα. Το βάρος τους θα έφτανε περίπου τα 50 κιλά.

Ένας άλλος χρήστης επιχείρησε να υπολογίσει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν ένας μέσος πολίτης του Καζακστάν για να συγκεντρώσει ένα τέτοιο ποσό. Ως παράδειγμα χρησιμοποίησε έναν σχετικά υψηλό μηνιαίο μισθό, ύψους 1,3 εκατομμυρίων τένγκε, και υπέθεσε ότι η βαλίτσα περιείχε 8 εκατομμύρια δολάρια.

Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό: σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, ακόμη και με αυτόν τον μισθό, θα χρειάζονταν 228 χρόνια για να συγκεντρωθεί το συγκεκριμένο ποσό.

iefimerida.gr