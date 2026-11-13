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Σημαντική πρόοδο στην αποκατάσταση των υπηρεσιών της στην Ευρώπη ανακοίνωσε η Microsoft, μετά το παγκόσμιο μπλακάουτ που προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στις επικοινωνίες επιχειρήσεων, κυβερνητικών υπηρεσιών, νοσοκομείων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών σε περισσότερες από 70 χώρες. Η εταιρεία, στην τελευταία της ενημέρωση, έκανε λόγο για βελτίωση της κατάστασης.

Παρά τη σταδιακή βελτίωση, ωστόσο, οι δυσλειτουργίες συνεχίζονται, ενώ η εταιρεία διατηρεί στις 48 ώρες το χρονικό όριο παράδοσης των καθυστερημένων email, προκειμένου να περιορίσει τον κίνδυνο απώλειας μηνυμάτων.

Η εκτεταμένη διακοπή λειτουργίας του Outlook και του Teams, που διήρκεσε περισσότερες από 12 ώρες την Παρασκευή, παρέλυσε τις επικοινωνίες σε οργανισμούς ανά τον κόσμο, αναγκάζοντας ορισμένες επιχειρήσεις να επιστρέψουν ακόμη και στη χρήση φαξ για την επιβεβαίωση χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Παράλληλα, προκάλεσε την αναβολή εταιρικών ανακοινώσεων και τουλάχιστον μίας συναλλαγής επαναγοράς ομολόγων.

Σύμφωνα με τη Microsoft, η βλάβη συνδέεται με προβλήματα στους διακομιστές της, τα οποία επηρέασαν κυρίως υπηρεσίες που σχετίζονται με το Exchange Online, την πλατφόρμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ημερολογίου που λειτουργεί στο cloud. Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης στον ψηφιακό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης Copilot, ενώ εφαρμογές που δεν εξαρτώνται από τις επηρεαζόμενες υποδομές συνέχισαν να λειτουργούν.

Η εταιρεία έχει αρχίσει να εφαρμόζει διορθωτικές παρεμβάσεις σε μεγαλύτερο μέρος των υποδομών της, με τα πρώτα αποτελέσματα να δείχνουν σταθεροποίηση. Ξεκαθαρίζει, πάντως, ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν το περιστατικό με κακόβουλη δραστηριότητα ή κυβερνοεπίθεση.

Microsoft: «Ενθαρρυντική πρόοδος στην Ευρώπη» – Η τελευταία ενημέρωση

Στην τελευταία ανακοίνωσή της, η Microsoft επιβεβαίωσε ότι η κατάσταση στην Ευρώπη βελτιώνεται, με ολοένα μεγαλύτερο μέρος των επηρεαζόμενων υποδομών του Microsoft 365 να επανέρχεται σε λειτουργία.

BREAKING: Microsoft services are beginning to come back online after a massive global outage left millions of users without access for nearly 18 hours.



The disruption affected businesses, schools and government agencies in at least 74 countries, including the United States.… pic.twitter.com/VXOmDCPF7Y November 13, 2026

«Παρατηρούμε ενθαρρυντική πρόοδο στην αποκατάσταση στην Ευρώπη, με τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και την απόδοση στην παράδοση των email να βελτιώνονται σε ολοένα μεγαλύτερο τμήμα των επηρεαζόμενων υποδομών του Microsoft 365», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η Ιαπωνία παραμένει συγκριτικά πιο σταθερή, ενώ βελτίωση καταγράφεται και στη Βόρεια Αμερική. Ωστόσο, ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να εξακολουθήσουν να αντιμετωπίζουν διαλείπουσες δυσλειτουργίες, καθώς οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη. «Επικεντρωνόμαστε στην αντιμετώπιση των περιοχών όπου εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα και στη βελτίωση της σταθερότητας των υπηρεσιών σε όλες τις επηρεαζόμενες γεωγραφικές περιοχές», σημείωσε η Microsoft.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη μείωση των ουρών αναμονής και του συσσωρευμένου όγκου ηλεκτρονικών μηνυμάτων που δεν έχουν ακόμη παραδοθεί. «Η μείωση των ουρών αναμονής και των εκκρεμοτήτων στην επεξεργασία των email παραμένει προτεραιότητα και το διευρυμένο χρονικό όριο των 48 ωρών εξακολουθεί να ισχύει, ώστε να προστατευθούν τα καθυστερημένα μηνύματα μέχρι να ολοκληρωθεί η παράδοσή τους», εξήγησε.

Η Microsoft επανέλαβε ότι «αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενδείξεις κακόβουλης δραστηριότητας που να συνδέεται με το περιστατικό», δεσμευόμενη ότι θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει τη βλάβη ως επείγον ζήτημα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, η εταιρεία θα δημοσιοποιήσει αναλυτική έκθεση, στην οποία θα παρουσιάζονται τα βαθύτερα αίτια της βλάβης και τα πρόσθετα μέτρα ασφαλείας που θα εφαρμοστούν για την ενίσχυση της προστασίας των υποδομών της.

Πάνω από 70 χώρες επηρεάστηκαν

Το μέγεθος της διαταραχής αποτυπώνεται στα στοιχεία της πλατφόρμας Downdetector, η οποία κατέγραψε εκατοντάδες χιλιάδες αναφορές προβλημάτων από χρήστες σε περισσότερες από 70 χώρες.

Οι δυσλειτουργίες δεν περιορίστηκαν στο Outlook και το Teams, δύο από τις δημοφιλέστερες εφαρμογές επαγγελματικής επικοινωνίας, με εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Επηρεάστηκαν επίσης λογισμικό κυβερνοασφάλειας, υπηρεσίες κοινής χρήσης αρχείων και εργαλεία διαχείρισης συστημάτων. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται από τη Microsoft μαζί με εφαρμογές όπως το Word και το Excel, στο πλαίσιο του πακέτου Microsoft 365.

Microsoft's Outlook and Teams have been impacted by a global outage, as well as its AI assistant Copilot and wider Microsoft 365 services.



The tech giant says it is seeing "early stabilisation" in systems.



Sky's @rowlsmanthorpe reports.



🔗 https://t.co/00wGdQxFBs pic.twitter.com/AB13QTsd3A — Sky News (@SkyNews) November 13, 2026

Για εκατομμύρια εργαζομένους, η διακοπή σήμαινε αδυναμία αποστολής και παραλαβής email, διαχείρισης ημερολογίων και πραγματοποίησης διαδικτυακών συναντήσεων. Σε αρκετές περιπτώσεις, οργανισμοί αναγκάστηκαν να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας για να συνεχίσουν τη λειτουργία τους.

Κυβερνητικές υπηρεσίες από την Αυστραλία και την Ιαπωνία μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες επηρεάστηκαν, ενώ προβλήματα παρουσιάστηκαν σε χρηματιστηριακές εταιρείες, ασφαλιστικούς οργανισμούς και αεροπορικές επιχειρήσεις.

Συγκριτικά λιγότερο επηρεάστηκαν οργανισμοί που φιλοξενούν τις υπηρεσίες της Microsoft σε δικούς τους διακομιστές, αντί να βασίζονται αποκλειστικά στις υποδομές cloud της εταιρείας.

Προβλήματα σε νοσοκομεία και αστυνομία στη Βρετανία

Στη Βρετανία, η διακοπή λειτουργίας προκάλεσε σοβαρές δυσκολίες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) και στη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.

Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεργάζονται με τη Microsoft για την εξεύρεση λύσης.

Η αδυναμία πρόσβασης σε email και άλλες υπηρεσίες επηρέασε τη δυνατότητα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας να δέχεται ορισμένες καταγγελίες εγκλημάτων μέσω διαδικτύου. Ωστόσο, η ανταπόκριση της αστυνομίας στις τηλεφωνικές κλήσεις δεν επηρεάστηκε. Σύμφωνα με τον Guardian, και άλλες τοπικές αστυνομικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι δεν μπορούσαν να δεχθούν ηλεκτρονικές αναφορές περιστατικών.

"This is a very significant problem for the NHS."



Former NHS England deputy director of data engineering Tom Bartlett explains how the Microsoft global outage is impacting the health body and what it'll mean for patients.https://t.co/ZFvcouzApF



📺 Sky 501, Virgin 602 pic.twitter.com/KiAItZQXMR — Sky News (@SkyNews) November 13, 2026

Αντίστοιχα, το NHS αναγκάστηκε να ενεργοποιήσει εναλλακτικές διαδικασίες, αξιοποιώντας άλλα πληροφοριακά συστήματα ή ακόμη και έντυπα αρχεία. Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την κατάσταση, ορισμένες ιατρικές πράξεις χρειάστηκε να επαναπρογραμματιστούν εξαιτίας των προβλημάτων στην επικοινωνία.

Το νοσοκομείο Guy’s and St Thomas’ στο Λονδίνο ενημέρωσε τους ασθενείς ότι η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν λειτουργούσε, διευκρινίζοντας πάντως ότι οι προγραμματισμένες ιατρικές διαδικασίες συνεχίζονταν κανονικά.

Συναλλαγές με φαξ και αναβολές επαναγοράς ομολόγων

Ιδιαίτερα σοβαρές ήταν οι συνέπειες στον χρηματοπιστωτικό τομέα, όπου η απρόσκοπτη ανταλλαγή πληροφοριών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση συναλλαγών.

Ο ευρωπαϊκός χρηματιστηριακός όμιλος Euronext ανακοίνωσε προβλήματα στις επικοινωνίες μέσω email, προειδοποιώντας τους συναλλασσομένους ότι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες αλληλογραφίας του δεν ήταν διαθέσιμες.

Στην Ταϊβάν, η βλάβη επηρέασε τη διαχείριση κεφαλαίων σε χρηματιστηριακές εταιρείες, ασφαλιστικές επιχειρήσεις ζωής και εταιρείες επενδυτικών καταπιστευμάτων. Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Reuters, μία από τις εταιρείες προχώρησε ακόμη και στην ακύρωση συναλλαγής επαναγοράς ομολόγων εξαιτίας της αδυναμίας επικοινωνίας.

Άλλη χρηματοπιστωτική επιχείρηση της Ταϊβάν επέστρεψε στη χρήση φαξ προκειμένου να επιβεβαιώνει συναλλαγές, σύμφωνα με δεύτερη πηγή.

Προβλήματα ανέφεραν επίσης χρηματιστές στη Σιγκαπούρη και χρηματιστηριακές εταιρείες στην Ινδία, με τη διακοπή των ηλεκτρονικών επικοινωνιών να προκαλεί καθυστερήσεις στην καθημερινή λειτουργία τους.

Καθυστερήσεις σε εταιρικά αποτελέσματα και ενημερώσεις πελατών

Η βλάβη προκάλεσε αναστάτωση και στις ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων εισηγμένων εταιρειών.

Η βρετανική ασφαλιστική Aviva ενεργοποίησε εφεδρικά συστήματα για τις τηλεδιασκέψεις παρουσίασης των αποτελεσμάτων της, ενώ ο δανέζικος ναυτιλιακός κολοσσός Maersk προειδοποίησε τους πελάτες του για καθυστερήσεις στην ενημέρωσή τους.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η κατασκευάστρια ηλεκτρικών φορτηγών Workhorse Group ανέβαλε την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της, που ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη, μεταφέροντάς την στις 16 Νοεμβρίου.

Παράλληλα, ο ελβετικός όμιλος ειδών πολυτελείας Richemont καθυστέρησε προσωρινά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου την Παρασκευή.

Προβλήματα σε Claude, ChatGPT και αεροπορικές εταιρείες

Οι επιπτώσεις επεκτάθηκαν και στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι αμερικανικοί τεχνολογικοί όμιλοι OpenAI και Anthropic αντιμετώπισαν προβλήματα στις συνδέσεις των υπηρεσιών τους με εφαρμογές της Microsoft.

Οι δυσλειτουργίες αφορούσαν εργαλεία που επιτρέπουν στο ChatGPT και στο Claude να επικοινωνούν με υπηρεσίες όπως το Outlook και άλλες εφαρμογές του Microsoft 365.

Στον αεροπορικό κλάδο, οι ινδικές εταιρείες IndiGo, Akasa Air και Air India ενημέρωσαν ότι επηρεάστηκαν οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών μέσω email, προειδοποιώντας για πιθανές καθυστερήσεις στην επικοινωνία.

Η κατάσταση δημιούργησε πρόσθετες δυσκολίες σε έναν κλάδο όπου η γρήγορη ενημέρωση επιβατών και συνεργατών είναι κρίσιμη για την καθημερινή λειτουργία.

Ανακοινώσεις σε χαρτί αντί για email στην Ιαπωνία

Στην Ιαπωνία, η βλάβη έπληξε ακόμη και την επικοινωνία κυβερνητικών υπηρεσιών με τους δημοσιογράφους. Το υπουργείο Οικονομικών της χώρας ανακοίνωσε ότι δεν μπορούσε να λαμβάνει ηλεκτρονικά μηνύματα για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας.

Χωρίς πρόσβαση στο email, κυβερνητικά υπουργεία αναγκάστηκαν να αναρτούν έντυπες ανακοινώσεις σε πίνακες ενημέρωσης, προκειμένου να γνωστοποιούν στους δημοσιογράφους το καθημερινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων τους.

🚨🇯🇵 NEW: The Japanese stock markets have switched to fax machines as the global Microsoft outage enters its 12th hour — Politics Global (@PolitlcsGlobal) November 13, 2026

Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία: Επηρεάστηκαν υπηρεσίες πληροφοριών και αιτήσεις βίζας

Στην Αυστραλία, μεταξύ των οργανισμών που αντιμετώπισαν προβλήματα περιλαμβάνονταν η υπηρεσία πληροφοριών και η Ομοσπονδιακή Αστυνομία.

Ο υπουργός Κυβερνοασφάλειας, Τόνι Μπερκ, δήλωσε ότι η Microsoft δεν υποπτεύεται κυβερνοεπίθεση, επισημαίνοντας ότι οι βασικές επιπτώσεις εντοπίζονται στα συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. «Οι συνέπειες που αντιμετωπίζουν αφορούν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα συστήματα email», ανέφερε.

Προβλήματα παρουσιάστηκαν επίσης στην Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας, όπου το Outlook τέθηκε εκτός λειτουργίας σε διάφορα τμήματα. Ωστόσο, οι κρίσιμες λειτουργίες της τράπεζας συνεχίστηκαν κανονικά.

Στη γειτονική Νέα Ζηλανδία, οι υπηρεσίες μετανάστευσης ανέστειλαν την επεξεργασία όλων των αιτήσεων για χορήγηση βίζας, εξαιτίας των δυσλειτουργιών.

Μπορεί η αναστάτωση στα email να συνεχιστεί και το σαββατοκύριακο;

Ο δημοσιογράφος τεχνολογίας Κρις Στόκελ-Γουόκερ εκτίμησε ότι τα προβλήματα στην παράδοση ηλεκτρονικών μηνυμάτων ενδέχεται να συνεχιστούν και μέσα στο σαββατοκύριακο.

Μιλώντας στο Sky News, εξήγησε ότι αυτό οφείλεται «σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι όσα συμβαίνουν είναι πραγματικά περίπλοκο να αντιστραφούν».

Ένας επιπλέον παράγοντας που δυσχεραίνει την αποκατάσταση είναι η συνεχής προσπάθεια των χρηστών να ελέγξουν εάν οι υπηρεσίες έχουν επανέλθει. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επαναλαμβανόμενες προσπάθειες σύνδεσης «βομβαρδίζουν ξανά τους διακομιστές, επιδεινώνοντας το πρόβλημα».

Ο Στόκελ-Γουόκερ αναφέρθηκε και στην απόφαση της Microsoft να παρατείνει στις 48 ώρες το χρονικό όριο παράδοσης των email. «Αυτές οι 48 ώρες αποτελούν πιθανότατα μια ένδειξη για το πόσο χρόνο εκτιμούν ότι μπορεί να χρειαστεί μέχρι να ολοκληρωθεί η επεξεργασία όλων των εκκρεμοτήτων στο σύστημα», σημείωσε.

Πάντως, η παράταση του χρονικού ορίου δεν σημαίνει ότι κάθε μήνυμα θα παραδοθεί έπειτα από 48 ώρες ή ότι η αποκατάσταση θα ολοκληρωθεί υποχρεωτικά εντός αυτού του διαστήματος. Πρόκειται για μέτρο προστασίας των καθυστερημένων μηνυμάτων, όσο τα συστήματα επεξεργάζονται τον συσσωρευμένο όγκο email.

Δεύτερη μεγάλη διακοπή φέτος – Τα ερωτήματα για την εξάρτηση από τη Microsoft

Η συγκεκριμένη βλάβη συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες σε διάρκεια στην ιστορία της Microsoft και αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη διακοπή των υπηρεσιών της μέσα στο 2026.

Η εταιρεία είχε αντιμετωπίσει προβλήματα στο Microsoft 365 τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, αλλά και τον Οκτώβριο του 2025.

Τον περασμένο μήνα καταγράφηκε επίσης διακοπή στη λειτουργία της πλατφόρμας cloud Azure, η οποία επηρέασε εφαρμογές παραγωγικότητας της Microsoft και επιχειρήσεις από πολλούς κλάδους παγκοσμίως.

Οι επανειλημμένες δυσλειτουργίες επαναφέρουν τη συζήτηση για τον βαθμό εξάρτησης της παγκόσμιας οικονομίας από έναν περιορισμένο αριθμό τεχνολογικών κολοσσών, οι οποίοι παρέχουν τόσο το λογισμικό που χρησιμοποιείται καθημερινά όσο και τις υποδομές cloud στις οποίες αυτό βασίζεται.

Η μετοχή της Microsoft κατέγραφε πτώση 2,6% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, εμφανίζοντας χειρότερη επίδοση από τη γενικότερη αγορά. Παρά την υποχώρηση, η μετοχή είχε ενισχυθεί κατά περίπου 8% από την αρχή του έτους.

«Η μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι αυτή δεν είναι η πρώτη διακοπή λειτουργίας του Microsoft 365 φέτος», δήλωσε ο Τζος Γκίλμπερτ, αναλυτής αγορών στην επενδυτική πλατφόρμα eToro. «Εάν η αξιοπιστία αρχίσει να εμφανίζεται ως επαναλαμβανόμενο πρόβλημα, τότε κάθε τμήμα πληροφορικής θα έχει έναν λόγο να το σκεφτεί δύο φορές προτού αναθέσει ακόμη μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας της επιχείρησής του σε έναν μόνο πάροχο», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές αμφισβητούν κατά πόσον τέτοιου είδους περιστατικά μπορούν πράγματι να οδηγήσουν τους πελάτες σε ανταγωνιστικές υπηρεσίες, καθώς η αντικατάσταση εργαλείων που έχουν ενσωματωθεί τόσο βαθιά στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων συνεπάγεται υψηλό κόστος και σημαντικές οργανωτικές δυσκολίες.

Παρά τη σταδιακή αποκατάσταση που ανακοινώνει η Microsoft, η πλήρης επιστροφή στην κανονικότητα παραμένει το βασικό ζητούμενο, ιδιαίτερα για τους οργανισμούς που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα στην επικοινωνία και στη διαχείριση ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

protothema.gr