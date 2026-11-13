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Σκηνές άγριας βίας εκτυλίχθηκαν χθες το απόγευμα σε περιοχή κοντά στο κέντρο της Λεμεσού, όταν, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρόσωπο φέρεται αρχικά να εισέβαλε σε εγκαταλελειμμένη οικία, στην περιοχή της Αγίας Ζώνης. Στη συνέχεια, ξέσπασε συμπλοκή μεταξύ των εμπλεκομένων.

Όπως καταγράφεται στο βίντεο, αλλά και σύμφωνα με την περιγραφή του προσώπου που το ανάρτησε, οι εμπλεκόμενοι κρατούσαν στα χέρια τους διάφορα αντικείμενα. Αρχικά, ένα πρόσωπο φαίνεται να εισέρχεται στην οικία, ενώ ένα άλλο βρίσκεται έξω από αυτήν. Στη συνέχεια, οι εμπλεκόμενοι εξέρχονται από το κτήριο, με έναν εξ αυτών να κρατά κοντάρι. Η συμπλοκή συνεχίζεται και εκτός της οικίας.

Το πρόσωπο που ανάρτησε το βίντεο αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι κάλεσε την Αστυνομία. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, η συμπλοκή διήρκεσε περίπου 25 λεπτά, χωρίς να γίνει αισθητή η παρουσία της Αστυνομίας στο σημείο. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι επρόκειτο για ομάδα περίπου 20 ατόμων, τα οποία ήρθαν στα χέρια, ανταλλάσσοντας βαριά χτυπήματα με σιδερολοστούς και ξύλα.

Εντοπίστηκε η οικία και συνελήφθη άστεγος

Στο μεταξύ, σήμερα η Αστυνομία προχώρησε στον εντοπισμό της εγκαταλελειμμένης οικίας όπου σημειώθηκε η συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών, ενώ συνελήφθη ένα πρόσωπο που εντοπίστηκε να διαμένει παράνομα στο κτήριο.

Σύμφωνα με αστυνομική ενημέρωση, μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού μετέβησαν στην οικοδομή, όπου εντόπισαν αλλοδαπό, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε, διέμενε παράνομα σε αυτήν και πρόκειται για άστεγο. Ο ίδιος συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης εισόδου και μεταφέρθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού.

Κατά την ανάκρισή του, ανέφερε ότι το προηγούμενο βράδυ βρισκόταν στην εν λόγω οικοδομή μαζί με άλλα πρόσωπα, όταν δέχθηκαν επίθεση από ομάδα άγνωστων σε αυτόν αλλοδαπών. Όπως ισχυρίστηκε, δεν γνώριζε τον λόγο της επίθεσης και οι ίδιοι προσπάθησαν να αμυνθούν, ενώ το επεισόδιο έληξε έπειτα από λίγα λεπτά. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, δεν φαίνεται να υπήρξαν τραυματισμοί.