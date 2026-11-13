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Το γάντι στον Αβέρωφ Νεοφύτου ρίχνει ο Γιώργος Παμπορίδης, με αφορμή τις αναρτήσεις του ανθυποψηφίου του για το χρίσμα του ΔΗΣΥ και τα ανοίγματα προς άλλα πολιτικά κόμματα, όπως το Volt και η Άμεση Δημοκρατία.

Ο Γιώργος Παμπορίδης καλεί τον Αβέρωφ Νεοφύτου να ξεκαθαρίσει εάν έχει επαφές με τα συγκεκριμένα κόμματα και, εφόσον ισχύει κάτι τέτοιο, σε ποιες αρχές και συγκλίσεις εδράζονται.

Αυτούσια η ανάρτηση του

Διακρίνω αγαπητέ μου Αβέρωφ Νεοφύτου ότι επιχειρείται να διαδοθεί μια εικόνα συνεννόησης με κάποιους πολιτικούς χώρους σε αυτό το πρώιμο στάδιο και διερωτώμαι επί ποιας βάσης στηρίζονται αυτές οι συνεννοήσεις και δηλώσεις.

Πράγματι υπάρχει με το Volt και την Άμεση Δημοκρατία κάποια επαφή και αν ναι επί ποιων αρχών ή συγκλίσεων εδράζεται;

Για εμένα οποιαδήποτε ενδεχόμενη συνεργασία για την διακυβέρνηση του τόπου με άλλο κόμμα (ακόμα και όμορο) οφείλει να εδράζεται σε κοινές αρχές και αξίες αλλά και κοινά οράματα.

Για εσάς;

Διακρίνω αγαπητέ μου @AverofCY ότι επιχειρείται να διαδοθεί μια εικόνα συνεννόησης με κάποιους πολιτικούς χώρους σε αυτό το πρώιμο στάδιο και διερωτώμαι επί ποιας βάσης στηρίζονται αυτές οι συνεννοήσεις και δηλώσεις.

Πράγματι υπάρχει @VoltCyprus και @AmesiDemocraCY κάποια επαφή… pic.twitter.com/yN5XTr1D1Y — George Pamboridis (@GPamboridis) November 13, 2026

Την ανάρτηση του κ. Παμπορίδη στο X σχολίασε και ο επίσημος λογαριασμός του Volt Κύπρου. Συγκεκριμένα έγραψε: «Το Volt δεν έχει εμπλακεί και δεν πρόκειται να εμπλακεί στις εσωκομματικές αντιπαραθέσεις κανενός κόμματος». Το σχόλιο συνοδεύεται από ένα χιουμοριστικό GIF από παλιά ελληνική τηλεοπτική σειρά με την ατάκα «κανείς δεν είναι κανενός».