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«Η επιλογή Γιώργου Παμπορίδη από τα μέλη του ΔΗΣΥ θα συνιστούσε μια ανατροπή των τετελεσμένων που έχουν προκύψει μέσα από απαράδεκτους εκβιασμούς και πιέσεις». Με αυτή τη θέση ο πρόεδρος του Ινστιτούτου «Γλαύκος Κληρίδης», Χάρης Γεωργιάδης θέλησε να ξεκαθαρίσει τους λόγους που τον ώθησαν να μην στηρίξει την υποψηφιότητα του Αβέρωφ Νεοφύτου εφόσον πάρει το χρίσμα, δείχνοντας παράλληλα την προτίμηση του στην υποψηφιότητα του κ. Παμπορίδη.

Μιλώντας στην εκπομπή του Omega «Ενημέρωση Τώρα», ανέφερε ότι κατανοεί τις αντιδράσεις και τις όποιες διαφωνίες, όμως ζητά να γίνει κατανοητή η δική του θέση. «Δεν ζητώ από κανένα να συμφωνήσει μαζί μου. Έχουν συμβεί πράγματα που δεν μου επιτρέπουν να συμμετάσχω ενεργά στην προεκλογική εκστρατεία του Αβέρωφ Νεοφύτου».

Το δίκαιο που βρίσκει στον Αβέρωφ

Συμπλήρωσε ότι είχε εκφράσει τη θέση του στην Αννίτα Δημητρίου από την μέρα που εκείνη έλαβε την απόφαση να αποσυρθεί από την κούρσα για το χρίσμα του υποψηφίου του κόμματος. «Αυτό που βρίσκω δίκαιο στον κ. Νεοφύτου για το 2023 είναι η υποκρισία κάποιων που παρουσιάζονταν ως συμμέτοχοι στην προεκλογική προσπάθειά του αλλά στην πράξη οι επιλογές τους ήταν διαφορετικές. Το ξέρω από πρώτο χέρι και δεν θα μπορούσα να πράξω κάτι ανάλογο και να προσποιηθώ».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι θεωρεί την απόφασή του πιο έντιμη πολιτικά. «Η διαφωνία μου επέβαλε να διαχωρίσω τη θέση μου και να μην εμπλακώ σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία. Αν κάποιος θεωρεί ότι δεν υπήρξε πολιτικός εκβιασμός, τότε το δέχομαι».

Ακόμη, ανέφερε ότι δεν είναι ο στόχος του να συντηρήσει τον διχασμό. «Ο στόχος μου ήταν να επεξηγήσω τους λόγους», προσθέτοντας ότι η απόφαση αφορά μόνο τον ίδιο. «Λέω ότι θα πάω σπίτι μου», είπε.

Όσον αφορά την παραίτηση του από την θέση του προέδρου του Ινστιτούτου «Γλαύκος Κληρίδης», ανέφερε ότι θέλησε να διευκολύνει την ηγεσία. «Έθεσα τον εαυτό μου στη διάθεση της ηγεσίας για όποια απόφαση λάβουν».

Συνεχίζοντας ανέφερε: «Φανταστείτε να υπάρχουν στελέχη που έχουν υπογράψει την υποψηφιότητα του Αβέρωφ Νεοφύτου, του Παμπορίδη ή και της Αννίτας Δημητρίου αλλά τελικά να γέρνουν προς τη στήριξη Νίκου Χριστοδουλίδη».

Οι δύο λόγοι που τον ώθησαν να πάρει αυτή την απόφαση

Σημείωσε ότι η απόφαση του βασίστηκε σε δύο λόγους. Στη συμπεριφορά και στις ενέργειες του Αβέρωφ Νεοφύτου με την ανεξάρτητη υποψηφιότητα η οποία χρησιμοποιήθηκε με έναν εκβιαστικό τρόπο.

Υπογράμμισε ότι η επιλογή Γιώργου Παμπορίδη από τα μέλη της παράταξης θα συνιστούσε μια ανατροπή των τετελεσμένων που έχουν προκύψει μέσα από απαράδεκτους εκβιασμούς και πιέσεις. «Στην περίπτωση που η επιλογή της πλειοψηφίας θα είναι ο Αβέρωφ Νεοφύτου, τότε θα είναι σεβαστή όμως δεν θα είμαι σε θέση να εμπλακώ ενεργά στην προεκλογική εκστρατεία υπέρ του», ανέφερε καταληκτικά.