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Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Τμήμα Δημοσίων Έργων, ανακοινώνει ότι σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026, υπογράφηκε στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων το συμβόλαιο για το έργο «Περιμετρικός Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας – Φάση Γ – Τμήμα από Ανθούπολη μέχρι Ανάγυια».

Το συμβόλαιο υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Αν. Διευθύντρια του Τμήματος Δημοσίων Έργων κα Ελπίδα Α. Επαμεινώνδα και, εκ μέρους της κοινοπραξίας IACOVOU – CYFIELD PC JOINT VENTURE, o κ. Γεώργιος Ι. Ιακώβου και η κα Έφη Χρυσοχού, παρουσία της Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κας Εύης Τσολάκη και της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Δρος Μαρίνας Ιωάννου Χασάπη.

Το έργο αποτελεί υποδομή ζωτικής σημασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς έχει ενταχθεί στους Ευρωπαϊκούς Διαδρόμους Μεταφορών (European Transport Corridors) «Βαλτική Θάλασσα – Μαύρη Θάλασσα – Αιγαίο Πέλαγος» και «Δυτικά Βαλκάνια – Ανατολική Μεσόγειος». Οι διευρωπαϊκοί αυτοί άξονες στοχεύουν στην πλήρη ενσωμάτωση των κρατών μελών της Ανατολικής Μεσογείου με την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο αναβαθμίζει τη συνδεσιμότητα της Κύπρου και εξασφαλίζει τη συμβατότητα των εθνικών υποδομών με τα αυστηρά πρότυπα ασφάλειας και ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο αφορά την κατασκευή νέων τμημάτων αυτοκινητόδρομων συνολικού μήκους περίπου 9,4 χλμ, τα οποία συνδέουν ουσιαστικά τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Παλαιχωρίου με τον Περιμετρικό αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας. Η τυπική διατομή του νέου αυτοκινητόδρομου προβλέπει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, με κεντρική υπερυψωμένη διαχωριστική νησίδα πλάτους 2,60 μ. Η νησίδα θα εξοπλιστεί με στηθαία ασφάλειας τύπου STEP και θα διαθέτει τα απαραίτητα ανοίγματα έκτακτης ανάγκης.

Περιλαμβάνει την κατασκευή ενός πλήρους ανισόπεδου κόμβου τύπου «cloverleaf» στο σημείο διασταύρωσης των δύο αυτοκινητόδρομων, όπου κατασκευάζονται τέσσερις (4) πλαγιόδρομοι και εννέα (9) κάτω διαβάσεις.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή τριών (3) ανισόπεδων και ενός (1) ισόπεδου τερματικού κυκλικού κόμβου, μιας (1) κοιλαδογέφυρας συνολικού μήκους 200 μ. περίπου, καθώς και οκτώ (8) υπέργειων και υπόγειων διαβάσεων. Παράλληλα, για την εξυπηρέτηση και ενσωμάτωση του υφιστάμενου τοπικού δικτύου της περιοχής προβλέπεται η κατασκευή των απαραίτητων συνδετήριων δρόμων.

Επιπρόσθετα, στο έργο εντάσσεται και η επέκταση της Λεωφόρου Αγίου Γεωργίου στη Λακατάμεια, μήκους 1,2 χλμ. περίπου, η οποία περιλαμβάνει δρόμο τεσσάρων (4) λωρίδων κυκλοφορίας (2 ανά κατεύθυνση) και κεντρική υπερυψωμένη διαχωριστική νησίδα πλάτους 4,5 μ. Προβλέπονται επίσης δεξιόστροφες κινήσεις, πεζοδρόμια εκατέρωθεν, πλάτους 3 μ., καθώς και τρείς (3) ισόπεδοι κυκλικοί κόμβοι για την ομαλή διαχείριση της τοπικής κυκλοφορίας.

Το έργο κατακυρώθηκε κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε €75.837.000,00 συν Φ.Π.Α., έχει διάρκεια εκτέλεσης 40 μήνες και η έναρξη του έργου προγραμματίζεται για τον Ιανουάριο 2027.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility – CEF), στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών.