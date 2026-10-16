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Στα €611,2 εκατ. ανέρχεται ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για το 2027, καταγράφοντας αύξηση 11,3%, ή περίπου €60 εκατ., σε σύγκριση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2026. Στο επίκεντρο του αναπτυξιακού σχεδιασμού βρίσκονται μεγάλα οδικά έργα, η αναβάθμιση δημόσιων υποδομών και η προώθηση της ηλεκτροκίνησης, την ώρα που η συνολική αξία των έργων που βρίσκονται ήδη υπό εκτέλεση αγγίζει τα €640 εκατ.

Παρουσιάζοντας σήμερα τον προϋπολογισμό ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, η αρμόδια υπουργός, Εύη Τσολάκη, ανέφερε ότι για το 2027 διατίθενται αυξημένα κονδύλια για έργα κοινής ωφελείας, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι κανένα από τα εξαγγελθέντα έργα δεν πρόκειται να παραμείνει στα συρτάρια.

Ειδικότερα, οι προτεινόμενες δαπάνες του υπουργείου, εξαιρουμένων των συγχρηματοδοτούμενων έργων, ανέρχονται σε €561.225.478, ενώ επιπλέον €50 εκατ. προβλέπονται για συγχρηματοδοτούμενα έργα μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης.

Όσον αφορά τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, η συνολική τους αξία ανέρχεται σε €640 εκατ., εκ των οποίων €429 εκατ. αφορούν έργα του Υπουργείου Μεταφορών και €211 εκατ. έργα που υλοποιούνται για λογαριασμό άλλων υπουργείων.

Στα Δημόσια Έργα το μεγαλύτερο κονδύλι

Το μεγαλύτερο μερίδιο του προτεινόμενου προϋπολογισμού κατευθύνεται στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, με συνολικές πιστώσεις €264,5 εκατ., εκ των οποίων €165,8 εκατ. προορίζονται για αναπτυξιακές δαπάνες και €98,7 εκατ. για τακτικές δαπάνες.

Σημαντικό κονδύλι προβλέπεται και για το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, με τις συνολικές δαπάνες να ανέρχονται σε €140,97 εκατ., η συντριπτική πλειονότητα των οποίων αφορά τακτικές δαπάνες.

Αναλυτικά, η κατανομή των προτεινόμενων δαπανών ανά τμήμα για το 2027 διαμορφώνεται ως εξής:

Τμήμα / Υπηρεσία Συνολικές δαπάνες Διοίκηση €27.395.063 Δημόσια Έργα €264.512.161 Πολιτική Αεροπορία €64.264.851 Ταχυδρομικές Υπηρεσίες €35.162.117 Οδικές Μεταφορές €140.973.873 Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία €28.917.413

Στη Διοίκηση, από το συνολικό κονδύλι των €27,4 εκατ., ποσό €25,5 εκατ. αφορά τακτικές δαπάνες και €1,86 εκατ. αναπτυξιακές. Για την Πολιτική Αεροπορία προβλέπονται €64,26 εκατ., εκ των οποίων €51,93 εκατ. για τακτικές και €12,33 εκατ. για αναπτυξιακές δαπάνες.

Οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες λαμβάνουν συνολικά €35,16 εκατ., ενώ για τις Οδικές Μεταφορές προβλέπονται €140,97 εκατ., με μόλις €211.043 να αφορούν αναπτυξιακές δαπάνες.

Για την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία οι συνολικές πιστώσεις ανέρχονται σε €28,92 εκατ., εκ των οποίων €21,12 εκατ. προορίζονται για τακτικές δαπάνες και €7,8 εκατ. για αναπτυξιακές.

Εκατομμύρια για αυτοκινητοδρόμους και οδικές αρτηρίες

Σημαντικό μέρος του αναπτυξιακού προγραμματισμού για το 2027 αφορά την κατασκευή νέων αυτοκινητοδρόμων, την προώθηση τμημάτων μεγάλων οδικών αξόνων και τη βελτίωση υφιστάμενων δρόμων.

Μεταξύ των έργων για τα οποία προβλέπονται οι μεγαλύτερες δαπάνες ξεχωρίζουν ο αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας – Παλαιχωρίου, με €21 εκατ., η Γ΄ Φάση του Περιμετρικού Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας, με €18 εκατ., και η κατασκευή του τμήματος Δένειας – Ακακίου – Αστρομερίτη, επίσης με €18 εκατ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στον οδικό άξονα Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς, για τον οποίο προβλέπονται πιστώσεις σε διαφορετικά τμήματα του έργου. Συγκεκριμένα, €12,5 εκατ. προορίζονται για το πρώτο τμήμα, ενώ €14 εκατ. προβλέπονται για το δεύτερο τμήμα, από το Στρουμπί μέχρι την Πόλη Χρυσοχούς. Το τελευταίο αφορά οδικό άξονα μήκους 15 χιλιομέτρων, τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας, για τον οποίο αναμένονται απαλλοτριώσεις.

Για τη Β3 Φάση του Περιμετρικού Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας προβλέπονται €10 εκατ., ενώ πιστώσεις €5 εκατ. περιλαμβάνονται για τη Λεωφόρο Μιχαλάκη Κυπριανού στην Πέγεια.

Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται επίσης μικρότερης κλίμακας, αλλά σημαντικές οδικές παρεμβάσεις, όπως η βελτίωση της Λεωφόρου Αμμοχώστου στη Λευκωσία, με €3 εκατ., η δημιουργία πρόσβασης στη Νέα Λήδρα από τον κόμβο Μεγάλου Αλεξάνδρου, με €790.000, και η κατασκευή τρίτης λωρίδας στη Λεωφόρο Στροβόλου, στη συμβολή της με τη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, με €770.000.

Τα μεγάλα έργα που προωθούνται και το συνολικό τους κόστος.

€32,5 εκατ. για το Νέο Κυπριακό Μουσείο

Στον τομέα των κτηριακών εγκαταστάσεων, το μεγαλύτερο από τα συγκεκριμένα κονδύλια που καταγράφονται αφορά το Νέο Κυπριακό Μουσείο, για το οποίο η προβλεπόμενη δαπάνη το 2027 ανέρχεται σε €32,5 εκατ.

Παράλληλα, στον προγραμματισμό περιλαμβάνεται σειρά άλλων σημαντικών κτηριακών έργων, για τα οποία ωστόσο δεν προσδιορίζεται στο παρόν στάδιο η δαπάνη, καθώς εκκρεμούν μελέτες ή εισηγήσεις από άλλα υπουργεία.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται το νέο κτήριο της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας στη Λευκωσία, το Κέντρο Φιλοξενίας «Λίμνες» για αιτητές διεθνούς προστασίας και το Προαναχωρησιακό Κέντρο για πρόσωπα που πρόκειται να επαναπατριστούν, καθώς και το κτήριο της Υπηρεσίας Ασύλου.

Στον ίδιο κατάλογο περιλαμβάνονται ο Κεντρικός Σταθμός Λεωφορείων Λάρνακας, οι πυροσβεστικοί σταθμοί Αγίας Νάπας, Πέγειας, Λάρνακας και Επταγώνειας, καθώς και η επέκταση του πυροσβεστικού σταθμού αμαξοστασίου στον Αγρό.

Προωθούνται επίσης η επέκταση του υφιστάμενου κτηρίου του Σταθμού Ραδιοφάρων του Τμήματος Μετεωρολογίας στην Αθαλάσσα, η ανάπτυξη σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινητοδρόμων, τα νέα Κεντρικά Γραφεία και το Κεντρικό Εργαστήριο του Τμήματος Δημοσίων Έργων, τα γραφεία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και ο Αστυνομικός Σταθμός Αραδίππου.

€31 εκατ. για ηλεκτροκίνηση και απόσυρση οχημάτων

Ξεχωριστή θέση στον προϋπολογισμό καταλαμβάνουν οι δράσεις για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και την ανανέωση του στόλου οχημάτων.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται κονδύλι €20 εκατ. για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, ενώ επιπλέον €5 εκατ. διατίθενται για την απόσυρση παλαιών, ρυπογόνων οχημάτων.

Παράλληλα, πιστώσεις €6 εκατ. προορίζονται για τη δημιουργία υποδομών επαναφόρτισης ελαφρών και βαρέων ηλεκτρικών οχημάτων.

Όσον αφορά την πορεία της ηλεκτροκίνησης στην Κύπρο, το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 2.220 εγγραφές ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026 οι εγγραφές ανήλθαν σε 1.346.

Οι τρεις στρατηγικές προτεραιότητες για την περίοδο 2027–2029

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου Μεταφορών για την τριετία 2027–2029, ο οποίος επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες.

Πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η ανάπτυξη σύγχρονων, ασφαλών και ανθεκτικών υποδομών μεταφορών, με έμφαση στη βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την πράσινη μετάβαση.

Ο δεύτερος άξονας αφορά την ενίσχυση της αεροπορικής και θαλάσσιας συνδεσιμότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω της αναβάθμισης των αερομεταφορών και της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης των λιμενικών υποδομών και υπηρεσιών.

Τρίτη στρατηγική επιδίωξη είναι ο εκσυγχρονισμός των ταχυδρομικών, ηλεκτρομηχανολογικών και άλλων υπηρεσιών του υπουργείου, με αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ψηφιακού μετασχηματισμού και στόχο την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων.