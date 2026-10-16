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Συνάντηση της ΕΕ με την Τουρκία στο υψηλότερο επίπεδο θα πραγματοποιηθεί εντός Οκτωβρίου, για να συζητηθούν η προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό και ενδεχόμενη πρόοδος στις ευρωτουρκικές σχέσεις, προανήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την προσέλευσή του την Παρασκευή το πρωί για τη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, στις Βρυξέλλες.

Όπως ενημερώθηκε χθες ο Πρόεδρος σε συνέχεια και των συναντήσεων που είχε στη Νέα Υόρκη «εντός Οκτωβρίου θα υπάρξει συνάντηση της ΕΕ με την Τουρκία στο υψηλότερο επίπεδο, έτσι ώστε να συζητηθούν οι δύο διαδικασίες: η προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών, αλλά και η ενδεχόμενη πρόοδος στα ευρωτουρκικά», όπως ανέφερε ο ίδιος.

Πρόσθεσε ότι η συνάντηση θα γίνει «έπειτα από παράκληση και του ίδιου του ΓΓ των ΗΕ, για να δούμε πώς δημιουργούνται οι συνθήκες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων». Ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι «η όποια πρόοδος στα ευρωτουρκικά εξαρτάται από την επανέναρξη των συνομιλιών στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου».

Αυτή η εξέλιξη όπως είπε, «σε συνδυασμό και με την κάθοδο της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ στην Κύπρο, περί τα τέλη Οκτωβρίου, δύναται να δημιουργήσει τις συνθήκες, έτσι ώστε να έχουμε θετικές εξελίξεις. Η δική μας ξεκάθαρη πολιτική βούληση είναι δεδομένη και επαναλαμβάνω ότι η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο», ανέφερε ο Πρόεδρος Υπενθύμισε ότι από την πρώτη μέρα ανάληψης της διακυβέρνησης είχε θέσει ως προτεραιότητα την ενεργότερη πρωταγωνιστική εμπλοκή της ΕΕ και ως εκ τούτου επανέλαβε την ικανοποίησή του για το διορισμό του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ραφαέλε Φίτο ως Ειδικού Εκπροσώπου της ΕΕ για το Κυπριακό, κίνηση «που δείχνει ξεκάθαρα και την προσέγγιση της ΕΕ σε σχέση με το Κυπριακό», όπως ανέφερε.

Για τη χθεσινή συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με την ισότιμη συμμετοχή της Κύπρου στη Σύνοδο για το Κλίμα COP 31 στην Αντάλεια, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι παρενέβησαν η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα και η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας. «Μετά τη δημοσιοποίηση της γνωστής δήλωσης του Τουρκοκύπριου ηγέτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκ μέρους των 27 κρατών μελών επικοινώνησε με την τουρκική Κυβέρνηση. Έχει πάρει γραπτώς απαντήσεις από πλευράς τουρκικής Κυβέρνησης και αν αυτές οι απαντήσεις υλοποιηθούν στην πράξη, τότε είμαστε ικανοποιημένοι», είπε. Πρόσθεσε πως «θα είμαστε εδώ και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα. Από δική μας πλευρά, από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας, είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο»,.

Εξάλλου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε τη λύπη του «για την ακύρωση της Συνόδου της ΕΕ με τις χώρες του Κόλπου, λόγω των γνωστών καταδικαστέων εξελίξεων στη Σαουδική Αραβία. Έχω την έντονη πεποίθηση ότι, όπως πολύ ορθά πράττουμε στην περίπτωση της Ουκρανίας και επισκεπτόμαστε τη χώρα σε δύσκολες στιγμές, όταν οι ρωσικοί πύραυλοι και τα ρωσικά drones χτυπάνε την Ουκρανία, πρέπει να πράξουμε το ίδιο και σε σχέση με τις χώρες της περιοχής. Ως Κυπριακή Δημοκρατία έχουμε αυτή την ξεκάθαρη προσέγγιση. Θα το αναφέρω και στη συζήτηση που θα έχουμε σήμερα κατά τη διάρκεια του γεύματος εργασίας», τόνισε.

Ο Πρόεδρος σημείωσε ακόμη ότι «πρόσφατα, πριν λίγες μέρες, ο Υπουργός Ενέργειας της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν ο μόνος Ευρωπαίος Υπουργός, ο οποίος παρευρέθηκε σε σχετική σύνοδο που έγινε στη Σαουδική Αραβία για τα θέματα ενέργειας», ενώ συμπλήρωσε ότι η αναβολή της Συνόδου δεν είναι θετική εξέλιξη, αλλά «πρέπει να δούμε πλέον σε διμερές επίπεδο πώς μπορούμε να είμαστε σε αυτές τις χώρες, για να δείξουμε στην πράξη και την αλληλεγγύη μας και τη στήριξή μας, ειδικότερα σε δύσκολες στιγμές».

Ερωτώμενος από το ΚΥΠΕ για τη στρατηγική συζήτηση για το μεταναστευτικό και το για το κατά πόσον μια σύγκρουση μεταξύ των ηγετών κοντά στις ισπανικές εκλογές είναι ωφέλιμη, δεδομένης της ιδιαίτερης κατάστασης του θύλακα της Θέουτα, ο Πρόεδρος δήλωσε πως «σίγουρα η σύγκρουση δεν θα είναι το πιο σωστό και το καλύτερο μήνυμα που θα στείλουμε στους Ευρωπαίους πολίτες, ειδικότερα για ένα θέμα που γνωρίζουμε ότι απασχολεί όλα τα κράτη μέλη». Ωστόσο, «υπάρχει σημαντική μείωση σε όλα τα κράτη-μέλη, με την Κυπριακή Δημοκρατία να είναι στην πρώτη θέση», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας όπως και χθες την μείωση 90% των αφίξεων, αύξηση των επιστροφών 100% σε σύγκριση με το 2022.

«Σήμερα πρέπει να έχουμε μια στρατηγική συζήτηση, να δούμε πού υπάρχουν κενά, έτσι ώστε, μέσα από αυτή τη στρατηγική συζήτηση, πάντα σε πνεύμα συνεργασίας, να δούμε τι άλλο μπορούμε να εφαρμόσουμε, όπως η ιδέα για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, ειδικότερα σε περίπτωση εργαλειοποίησης των μεταναστών, αλλά σίγουρα όχι μια συζήτηση η οποία θα οδηγήσει σε σύγκρουση», πρόσθεσε.

Σχετικά με τη συζήτηση για την ενέργεια, ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι οι ηγέτες χρειάστηκε να δουν τα συμπεράσματα σε τέσσερις διαφορετικές φάσεις», για το ενεργειακό, πριν καταλήξουν αργά χθες το βράδυ. Για τα συμπεράσματα σχετικά με το ETS2 δήλωσε ότι «όπως είναι η διατύπωση αυτή τη στιγμή, όπως συμφωνήθηκε χθες το βράδυ, μάς ικανοποιεί και θεωρώ ότι και η Επιτροπή έχει αντιληφθεί τη σημασία, έτσι ώστε να υπάρξει περαιτέρω αναβολή, ειδικότερα στην εφαρμογή του ETS2».

Εκτίμησε ότι δεν πρέπει να κληθούν να πληρώσουν πολίτες και επιχειρήσεις «σε μια συγκυρία όπου υπάρχουν τόσες πολλές προκλήσεις λόγω του ενεργειακού κόστους και μάλιστα από μια κρίση που κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πότε θα τελειώσει».

Για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε για την απόρριψη επί της ουσίας της ιρλανδικής πρότασης ego box ότι «είναι άχαρος ο ρόλος της Ιρλανδικής Προεδρίας, ακόμη περισσότερο από τη δική μας περίπτωση. Είχαμε πετύχει να υπάρξει συμφωνία σε σημαντικές πτυχές του ΠΔΠ. Τώρα βρίσκεται στα χέρια του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου», ανέφερε.

Όσον αφορά τη συζήτηση για τους νέους ίδιους πόρους, ο Πρόεδρος θεωρεί «ότι θα οδηγηθούμε σε πιο συγκεκριμένη εξέταση ιδεών για περισσότερους ίδιους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω ή, αν υπάρξει περαιτέρω, μείωση του Προϋπολογισμού να είναι πολύ μικρή». Παρόλο που κάποια κράτη μέλη εξέφρασαν αντίθεση λόγω εθνικών προτεραιοτήτων για κάποιους ίδιους πόρους, «σε γενικές γραμμές υπήρξαν και κάποιες ιδέες οι οποίες προσεγγίζονται από τους 27 με θετική προσέγγιση,» είπε κλείνοντας.

ΚΥΠΕ