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«Ασκήσεις» ετοιμότητας από την Άγκυρα ενόψει της έκδοσης NAVTEX για την επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης, καθώς με NAVTEX που εξέδωσε το πρωί χαρακτηρίζει αναρμόδιο τον ελληνικό Σταθμό Ηρακλείου και επανεκδίδει αυθαίρετα αγγελία για τη διεξαγωγή της πολυεθνικής άσκησης «EUNOMIA» σε περιοχή νοτίως του Καστελλόριζου.

Ο Σταθμός του Ηρακλείου είχε εκδώσει αργά χθες NAVTEX για τη διεξαγωγή της πολυεθνικής άσκησης πυρών «EUNOMIA», στις 19 Οκτωβρίου, σε περιοχή νοτίως του Καστελλόριζου, από την οποία αναμένεται να περάσει και το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία και εκδοθεί η σχετική NAVTEX.

Η περιοχή που έχει δεσμευθεί για την άσκηση ΕΥΝΟΜΙΑ 2026

Σήμερα, η Τουρκία, μέσω του Σταθμού της Αττάλειας, δηλώνει ότι η περιοχή αυτή εμπίπτει στην αρμοδιότητά του και επανεκδίδει τη NAVTEX για τη διεξαγωγή της άσκησης, με τις συντεταγμένες που είχαν ήδη ανακοινωθεί.

H NAVTEΧ που εξέδωσε η Τουρκία

Με τον τρόπο αυτό, η Τουρκία θέλει να υπενθυμίσει και να προβάλει τη διεκδίκησή της να ασκεί αρμοδιότητα έκδοσης NAVTEX σε ολόκληρη την περιοχή που ταυτίζεται με τη «Γαλάζια Πατρίδα». Παράλληλα, στέλνει ένα έμμεσο μήνυμα ότι για οποιαδήποτε δραστηριότητα, είτε πρόκειται για άσκηση είτε για έρευνα, στην περιοχή αυτή θα απαιτεί την έκδοση της σχετικής NAVTEX από την ίδια.

Η ελληνικη NAVTEX:

NOTIOANATOLIKO KRITIKO PELAGOS

POLYETHNIKI ASKHSH EVNOMIA

APO 190400 UTC EOS 191000Ζ UTC OKT 26

POLYETHNIKI ASKISI PYRON EYNOMIA

STIN PERIOCHI POY PERIKLEIETAI

APO TA STIGMATA:

34-49.00B 029-00.00A

34-49.00B 029-20.00A

34-30.00B 029-20.00A

34-30.00B 029-00.00A

KAI APO 191200 UTC EOS 191600 UTC OKT 26

POLYETHNIKI AERONAFTIKI ASKISI EVNOMIA

STIN PERIOCHI POY PERIKLEIETAI

APO TA STIGMATA:

35-09.00B 027-43.00A

35-03.00B 029-53.00A

34-11.00B 029-53.00A

34-11.00B 027-43.00A

EFISTATAI PROSOCHI

AKYROSI MINYMATOS TIN 191700 UTC OKT 26

NNNN

protothema.gr