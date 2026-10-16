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Στη δημιουργία Κέντρου Οικονομικής και Νομισματικής Ιστορίας της Κύπρου προχωρεί η Κεντρική Τράπεζα, με στόχο την καταγραφή, τη μελέτη και την ανάδειξη της οικονομικής ιστορίας του νησιού. Στο εγχείρημα αναφέρθηκε ο Διοικητής της ΚΤΚ, κατά τα εγκαίνια της έκθεσης «Μηνύματα σε Μέταλλο. Ένας διαχρονικός διάλογος με την Κύπρο», στις 15 Οκτωβρίου, στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας.

Η Κεντρική Τράπεζα διαθέτει συλλογή με περισσότερα από 10.000 νομίσματα και νομισματικά αντικείμενα της Κύπρου, που καλύπτει τη νομισματική ιστορία του τόπου από τον 7ο αιώνα π.Χ.

«Προσδοκώ ότι θα μπορέσουμε σύντομα να θέσουμε σε τροχιά το έργο ανάδειξης της συλλογής, στο πλαίσιο του ευρύτερου οράματος για καταγραφή, μελέτη και ανάδειξη της οικονομικής ιστορίας του νησιού μας», ανέφερε ο Διοικητής.

Το νόμισμα ως ιστορικό τεκμήριο

Η έκθεση «Μηνύματα σε Μέταλλο. Ένας διαχρονικός διάλογος με την Κύπρο» παρουσιάζει σπάνια νομίσματα από τη Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank, σε συνδυασμό με εκθέματα του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου και της Λεβέντειου Πινακοθήκης.

Στην ομιλία του, ο Διοικητής ανέδειξε τη σημασία του νομίσματος όχι μόνο ως μέσου συναλλαγής, μέτρησης και αποθήκευσης αξίας, αλλά και ως φορέα ιστορικής και πολιτισμικής μνήμης.

Όπως εξήγησε, τα νομίσματα αποτυπώνουν την εξουσία, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, την καλλιτεχνική δημιουργία και τις γεωπολιτικές ισορροπίες της εποχής τους. Παράλληλα, παρέχουν στοιχεία για την οικονομική και κοινωνική ζωή των ανθρώπων που τα κατασκεύαζαν και τα χρησιμοποιούσαν στις συναλλαγές τους.

Η Κύπρος στις εμπορικές διαδρομές της Μεσογείου

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη θέση της Κύπρου στις θαλάσσιες διαδρομές της Ανατολικής Μεσογείου και στον διαχρονικό ρόλο της ως σταθμού εμπορικών, οικονομικών και πολιτισμικών ανταλλαγών.

Σύμφωνα με τον Διοικητή, η νομισματική ιστορία του νησιού, από την εποχή των αρχαίων κυπριακών βασιλείων και των ταλάντων, αντανακλά την ανθεκτικότητα και τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της κυπριακής ταυτότητας.

Ο ίδιος συνεχάρη την Alpha Bank για την πρωτοβουλία να παρουσιάσει τη συλλογή της στο κυπριακό κοινό και το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο για τη συμβολή του στη διαφύλαξη της ιστορίας της Λευκωσίας και της Κύπρου. Κηρύσσοντας τα εγκαίνια, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η έκθεση θα αποτελέσει πηγή γνώσης και έμπνευσης για τις παλαιότερες και τις νεότερες γενιές.