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Όταν στις 09:30 έφτασε στα δημοσιογραφικά γραφεία πρόσκληση από το πολιτικό γραφείο του Αβέρωφ Νεοφύτου για διάσκεψη Τύπου στις 12:00, άπαντες ανέμεναν πως ήρθε η ώρα που θα δώσει τις απαντήσεις του σε σχέση με τις εξελίξεις των προηγούμενων εβδομάδων στον Δημοκρατικό Συναγερμό και τις εσωκομματικές διαδικασίες για το χρίσμα του προεδρικού υποψηφίου.

Ο κ. Νεοφύτου αιφνιδίασε ακόμα μια φορά, αφού ο λόγος που κάλεσε τους δημοσιογράφους στο γραφείο του ήταν τελικά για να διατυπώσει τη θέσης του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βαδίσει και αυτή στον δρόμο που χάραξαν οι ΗΠΑ και να επανεξετάσει τις ενεργειακές κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Κάλεσε μάλιστα τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να αναλάβει πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση.

Από την πρώτη ερώτηση που δέχθηκε μετά τη σύντομη εισαγωγή του, ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ ξεκαθάρισε ότι απαντήσεις στα περί εκλογών θα δώσει την επόμενη βδομάδα. Για ακόμα μια φορά επέλεξε να μην ανοίξει πλήρως τα χαρτιά του και να μην δηλώσει ανοικτά ότι η υποψηφιότητα του είναι μέσω των εσωκομματικών διαδικασιών.

Έδωσε όμως μια απάντηση που σε μεγάλο βαθμό δείχνει την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει. Σχολιάζοντας εκτίμηση δημοσιογράφου ότι θα είναι ανεξάρτητος υποψήφιος στις εκλογές αν δεν κερδίσει το χρίσμα του ΔΗΣΥ είπε χαρακτηριστικά: «Αν θεωρείς ότι θα αναιρέσω τον όρκο τιμής προς τους συναγωνιστές μου (σ.σ. πως δεν θα τους πληγώσει), δεν με γνωρίζεις καλά».

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Νεοφύτου ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του για τις προεδρικές εκλογές την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Την επόμενη μέρα η πρόεδρος Αννίτα Δημητρίου εξέφρασε το δικό της ενδιαφέρον για τη διεκδίκηση του χρίσματος της παράταξης, το οποίο όμως απέσυρε μερικές μέρες αργότερα. Σίγουρος υποψήφιος για το χρίσμα, μέχρι τέλους, είναι ο βουλευτής του κόμματος, Γιώργος Παμπορίδης.

Πιο κάτω τα κύρια σημεία από τη δημοσιογραφική διάσκεψη

12:25 – Απάντηση σε ερώτηση αν θα είναι ανεξάρτητος υποψήφιος σε περίπτωση που δεν πάρει το χρίσμα

«Αν θεωρείς ότι θα αναιρέσω τον όρκο τιμής και θα πληγώσω τους συναγωνιστές μου, δεν με γνωρίζεις καλά».

12:21 – Έτοιμος για τις υπογραφές και πριν από τρεις μήνες

«Για τις υπογραφές υποβολής υποψηφιότητας ήμουν έτοιμος και πριν από τρεις μήνες. Η πορεία μου δεν εξαρτάται από οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες. Είμαι υπεύθυνος για όσα λέω, δεν έχω καμία ευθύνη για το τι καταλαβαίνει ο καθένας.

Μπορεί για δημοσιογραφικό ενδιαφέρον να είναι τα παραταξιακά ζητήματα. Αλλά στα δύο τρίτα της κοινωνίας μας, το ένα τρίτο από αυτούς δεν τα βγάζει με τίποτα πέρα και το άλλο τρίτο στις 20 του μήνα δυσκολεύεται.

Η ακρίβεια είναι σαν να κερδίζει το λόττο η Κυβέρνηση. Αν τα καύσιμα είναι 100 ευρώ, η Κυβέρνηση παίρνει τα 25. Αν αύριο χρειαστείς 150, το κράτος θα πάρει 52,50 ευρώ».

12:18 – Για τα εσωτερικά θέματα

«Στο θέμα των φόρων είμαστε στο ελάχιστο. Μειώθηκε και ο φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα 8 σεντ ανά λίτρο. Ζήτησε η Κυβέρνηση σωστά χαλάρωση των δημοσιονομικών κριτηρίων. Η Ευρώπη μπορεί να μην μας επιτρέψει το ΦΠΑ να είναι μηδέν. Είναι αυτά που πρέπει να δούμε αλλά όχι οριζόντια μέτρα. Δεν χρειάζεται αυτός που βγάζει εκατομμύρια να του στείλεις τσεκούδι 100 ευρώ».

12:09 – Για απόσυρση Αννίτας και ΔΗΣΥ

«Σε αυτά τα ζητήματα να μου επιτρέψετε να απαντήσω από βδομάδας. Αυτό που πολλάκις έχω αναφέρει, έδωσα μια υπόσχεση, ένα όρκο τιμής. Δεν θα τους πληγώσω ποτέ και δεν θα πληγωθούν ποτέ από μένα.

Παραμένω συναγερμικός, σέβομαι την παράταξη μου, σέβομαι τους συναγωνιστές μου. Το κόστος της ενέργειας δεν αφορά μόνο τους συναγερμικούς, ούτε μόνο τους Αριστερούς. Τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα.

Ανεξάρτητα από τις ιδεολογίες μας, ήμουν από τους πρώτους που όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία ήμουν στην πρώτη γραμμή για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Στο τέλος, βλέπουμε τον βίο των απλών ανθρώπων να γίνεται αβίωτος. Δεν αναιρώ τη θέση για την παράνομη και απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας, ούτε ζητώ άρση όλων των κυρώσεων».

Κληθείς να ξεκαθαρίσει αν είναι υποψήφιος για το χρίσμα του ΔΗΣΥ: «Έδωσα υπόσχεση και όρκο τιμής. Δεν θα πληγώσω ποτέ ούτε την παράταξη μου ούτε τους συναγωνιστές μου. Θεωρώ πως ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα μου και το επαναλαμβάνω».

12:03 – Εισαγωγική τοποθέτηση – Κάλεσμα για άρση ενεργειακών κυρώσεων εναντίον Ρωσίας

«Το πετρέλαιο κίνησης στην Κύπρο έχει ξεπεράσει τα δύο ευρώ το λίτρο. Κάθε αύξηση στο κόστος της ενέργειας και των μεταφορών φτάνει τελικά στο καλάθι της νοικοκυράς, στις τιμές των βασικών αγαθών. Από το ψωμί και το γάλα μέχρι τα φρούτα και τα λαχανικά.

Και ας μην ξεχνάμε ότι η ακρίβεια είναι σωρευτική. Οι παλιές αυξήσεις παραμένουν και πάνω τους προστίθενται οι νέες. Το καλάθι της οικογένειας παραμένει ακριβό και απειλείται με νέες αυξήσεις, την ώρα που το εισόδημά της δεν ακολουθεί.

Πόσες ακόμη αυξήσεις μπορούν να απορροφήσουν οι χαμηλόμισθοι, οι συνταξιούχοι και η μεσαία τάξη;

Με τον χειμώνα να πλησιάζει, όλο και περισσότερα νοικοκυριά κινδυνεύουν να δυσκολευτούν να καλύψουν ακόμη και τις ανάγκες θέρμανσης.

Ορθώς η κυπριακή κυβέρνηση ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στη νέα ενεργειακή κρίση.

Όμως, τα προσωρινά μέτρα ανακούφισης δεν αρκούν. Δεν μπορούμε να περιοριζόμαστε στη διαχείριση των συνεπειών της ακρίβειας. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις αιτίες της, αρχίζοντας από το ενεργειακό κόστος.

Υπάρχουν στιγμές που χρειάζεται να παίρνουμε τολμηρές αποφάσεις για να προστατεύσουμε τους πολίτες. Και σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε μια τέτοια στιγμή

Οι τελευταίες διεθνείς εξελίξεις δημιουργούν νέα δεδομένα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλάρωσαν τις σχετικές κυρώσεις για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ.

Αυτό επιβάλλει να επανεξετάσει και η Ευρώπη την πολιτική της.

Γι’ αυτό καλώ τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να θέσει επιτακτικά θέμα επανεξέτασης και άρσης των ενεργειακών κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Παράλληλα, στην Κύπρο χρειαζόμαστε εθνικό σχέδιο μόνιμης μείωσης της τιμής των καυσίμων και του κόστους ηλεκτρισμού, με επιτάχυνση της αποθήκευσης ενέργειας και καλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών.

Δεν γίνεται για κάθε 100 ευρώ που ο Κύπριος πληρώνει στα πρατήριο καυσίμων, τα 34-37 ευρώ να είναι φόροι. Και δεν γίνεται για κάθε 100 ευρώ που πληρώνει για ηλεκτρικό ρεύμα, τα 31 ευρώ είναι φόροι. Επιπρόσθετα έχουμε το κόστος δικτύου και το πάγιο.

Δεν είναι δυνατόν οι Ηνωμένες Πολιτείες να χαλαρώνουν τις ενεργειακές κυρώσεις για να προστατεύσουν τη δική τους αγορά και η Ευρώπη να αρνείται ακόμη και να επανεξετάσει την πολιτική της.

Η επιδίωξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης στην Ουκρανία δεν αναιρεί την υποχρέωση προστασίας των Ευρωπαίων πολιτών.

Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να πυροβολούμε τα πόδια μας. Η Ευρώπη οφείλει να επιδείξει πολιτικό ρεαλισμό και η Κύπρος να αναλάβει πρωτοβουλία

Γιατί, στο τέλος της ημέρας, το πραγματικό ερώτημα είναι ένα:

Πώς θα τα βγάλει πέρα ο κόσμος;»

12:02 – Αρχίζει η δημοσιογραφική διάσκεψη