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Ηρεμία πριν από μια νέα καταιγίδα ή μπόρα ήταν και πέρασε; Το σίγουρο είναι πως στην Πινδάρου βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια να προβληθεί προς τα έξω εικόνα ενότητας της παράταξης. Οι τόνοι έχουν σίγουρα χαμηλώσει από όλους. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου συνεχίζει να τηρεί σιγή, με τελευταία δημόσια παρέμβασή του τη δήλωση της περασμένης Πέμπτης, μετά τη σύσκεψη στην Πινδάρου. Ο Γιώργος Παμπορίδης δεν είχε νέα παρέμβαση, ενώ και στην τελευταία του τοποθέτηση, προχθές, ήταν πολύ προσεκτικός στις δηλώσεις του.

Οι δυο τους βρέθηκαν επίσης στην επαρχιακή συνδιάσκεψη της Αμμοχώστου, η οποία ήταν προγραμματισμένη στο πλαίσιο των επαφών της ηγεσίας με τη βάση του κόμματος. Είναι αξιοσημείωτο, επίσης, ότι περιορίστηκαν και οι παρεμβάσεις από άλλα στελέχη του ΔΗΣΥ, ενώ, όπως φαίνεται, έγιναν συστάσεις από μέρους της ηγεσίας προς διάφορες κατευθύνσεις. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι ανακοινώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές της εβδομάδας, τόσο από το κόμμα και την ηγεσία του, όσο και από το Συμβούλιο Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου, το οποίο συνήλθε προχθές και απηύθυνε κάλεσμα ενότητας.

Ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων

Αξιοσημείωτη είναι και η προσπάθεια για συνεχείς παρεμβάσεις επί διαφόρων θεμάτων της επικαιρότητας. Χθες, πέραν της αντιπαράθεσης του ΔΗΣΥ με το ΑΚΕΛ για το θέμα της συνεργασίας με το Ισραήλ σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, εκδόθηκαν ανακοινώσεις από το Συμβούλιο Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου για θέματα Παιδείας, με αφορμή την έκθεση PISA, αλλά και για τις διατροφικές διαταραχές.

Οι δύο μονομάχοι στον ΔΗΣΥ συνεχίζουν την προεκλογική τους εκστρατεία και ετοιμάζονται για τη μεγάλη μάχη. Ως γνωστόν, η υποβολή υποψηφιοτήτων είναι προγραμματισμένη για τις 26 Οκτωβρίου και οι υποψήφιοι θα πρέπει να παραδώσουν τρεις ημέρες προηγουμένως τον κατάλογο με τις 500 υπογραφές των προτεινόντων την υποψηφιότητά τους.

Οι παρασκηνιακές ζυμώσεις συνεχίζονται, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, αλλά, παρ’ όλα αυτά, δεν διαφαίνεται προς το παρόν προοπτική για οποιαδήποτε άλλη κίνηση ή υποψηφιότητα.

Στο πλαίσιο των διεργασιών, χθες εκδόθηκε και ανακοίνωση από το Πράσινο Κόμμα Κύπρου για συνάντηση του προέδρου του, Κυριάκου Ανδρέου, με τον Αβέρωφ Νεοφύτου, η οποία είχε ως θέμα, όπως αναφέρεται, τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Στη Ρώμη η Αννίτα Δημητρίου

Στη Ρώμη βρίσκεται η πρόεδρος του ΔΗΣΥ και Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, για να συμμετάσχει στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Προέδρων Κοινοβουλίων των κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Όπως αναφέρεται σε ενημερωτικό δελτίο της Βουλής, χθες, προ της έναρξης των εργασιών της Διάσκεψης, πραγματοποιήθηκε πρόγευμα εργασίας των γυναικών Προέδρων Κοινοβουλίων, με αντικείμενο την ανάγκη ενίσχυσης της συλλογικής δράσης των γυναικών για την προάσπιση και τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, στο οποίο συμμετείχε η κ. Δημητρίου.

Στην παρέμβασή της, υπογράμμισε ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα και απαραίτητη προϋπόθεση για την οικοδόμηση ισχυρών οικονομιών, ανθεκτικών θεσμών και δικαιότερων κοινωνιών. Επισήμανε ότι τα διαχρονικά εμπόδια που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι γυναίκες συνιστούν διαρθρωτικές ανισότητες, η αντιμετώπιση των οποίων προϋποθέτει ολοκληρωμένες θεσμικές και πολιτικές παρεμβάσεις.

Ο Μαυρογιάννης, το ΑΚΕΛ και οι προεδρικές

Κάθε άλλο παρά κλειστή είναι η πόρτα του ΑΚΕΛ στην υποψηφιότητά του, δηλώνει ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έγινε συζήτηση για εναλλακτικές επιλογές στην περίπτωση που δεν είναι αυτός ο εκλεκτός του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές.

Ο τέως διαπραγματευτής φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση» και μίλησε, μεταξύ άλλων, για τα πλάνα του ενόψει των εκλογών, τοποθετώντας χρονικά τις τελικές του αποφάσεις έως τον Ιανουάριο. Επανέλαβε την πρόθεσή του να υποβάλει υποψηφιότητα πριν το ΑΚΕΛ λάβει τις συλλογικές του αποφάσεις, διευκρινίζοντας ότι σέβεται απόλυτα τις εσωκομματικές διαδικασίες του κόμματος.

Όπως είπε, πλαισιώνεται από μια ομάδα ατόμων που πρωταγωνίστησαν και στην εκστρατεία του 2023, η οποία αυτή τη φορά είναι σε κάποιο βαθμό διευρυμένη. Μαζί με αυτούς τους ανθρώπους, όπως επισήμανε, θα λάβει την τελική απόφαση. Είναι εκείνοι, εξήγησε, που θα αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά της προσπάθειάς του, αν η υποψηφιότητα προχωρήσει.

Η ομάδα του Ανδρέα Μαυρογιάννη, σύμφωνα με τον ίδιο, αποφάσισε πως η δυναμική που αναπτύχθηκε γύρω από το όνομά του δεν πρέπει να χαθεί αυτή τη στιγμή και γι’ αυτόν το λόγο ανέλαβε δράση. Άφησε, παράλληλα, ανοιχτό το ενδεχόμενο η υποψηφιότητα να αποσυρθεί στην πορεία, αν μέχρι το καλοκαίρι δεν υπάρχει στήριξη που να δίνει στην προσπάθειά τους πιθανότητες εκλογής.

Όσον αφορά τον ΔΗΣΥ, ο τέως διαπραγματευτής είπε πως δεν έχει σημασία ποιος θα πάρει το χρίσμα για τις εκλογές, ενώ δεν θέλησε να σχολιάσει τις εξελίξεις στο κόμμα. Μοναδική του έκκληση προς τους δύο υποψηφίους, Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργο Παμπορίδη, είναι να διεξαχθεί ένας πολιτισμένος διάλογος.