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Έντονο παρασκήνιο, πολιτικές αντιπαραθέσεις, αλλά και ερωτήματα περί σύγκρουσης συμφέροντος σφράγισαν τη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, κατά την οποία τέθηκε στο μικροσκόπιο η διαδικασία αδειοδότησης και περιβαλλοντικής αξιολόγησης του έργου εγκατάστασης σταθμού αποθήκευσης ενέργειας (BESS) ισχύος 40 MW στην Αλάμπρα.

Το θέμα ενέγραψε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΔΗΣΥ και συγκεκριμένα οι βουλευτές Ανδρέας Κωνσταντίνου, Μιχάλης Κουνούνης, Δήμος Γεωργιάδης, Δημήτρης Δημητρίου, Σάβια Ορφανίδου, Χαράλαμπος Πετρίδης και Γιώργος Παμπορίδης.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο λειτουργός στο Τμήμα Περιβάλλοντος, Νεοκλής Αντωνίου, ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι σε σχέση με την αδειοδότηση του έργου, έχει καταχωρηθεί προσφυγή από το δικηγορικό γραφείο George Pamboridis LLC στις 23 Ιανουαρίου 2026 ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου εκ μέρους επηρεαζόμενης πολίτου, η οικία της οποίας συνορεύει άμεσα με το τεμάχιο όπου σχεδιάζεται η τοποθέτηση των 23 μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων μπαταριών αποθήκευσης.

Άφησε κατ’ αυτό τον τρόπο να νοηθεί ότι υπάρχει θέμα λόγω της ιδιότητας του κ. Παμπορίδη ως συν-εγγράψαντος το θέμα στη Βουλή, ενώ ταυτόχρονα εκπροσωπεί νομικά την προσφεύγουσα. Παράλληλα, το γεγονός ότι η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον της Δικαιοσύνης, με την επόμενη δικάσιμο για οδηγίες να έχει οριστεί την 1η Δεκεμβρίου, προκάλεσε την έντονη παρέμβαση και του Τμήματος Πολεοδομίας, το οποίο ξεκαθάρισε ότι αδυνατεί να εισέλθει σε ουσιαστική συζήτηση επί των πτυχών που αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διαδικασίας.

Ενώπιον της Επιτροπής, ο συντονιστής της Επιτροπής Αγώνα ενάντια στο πάρκο, Γιώργος Μιχαήλ, αδελφός της πολίτη που προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, εξέφρασε την αποφασιστικότητα των κατοίκων να αποτρέψουν το έργο. Στηρίχθηκε μάλιστα στην τεχνική γνωμοδότηση του Δήμου Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου από τους συμβούλους ISOTECH, η οποία καταγράφει ελλείψεις σε ζητήματα πυρασφάλειας, θορύβου, οπτικής όχλησης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Ο δήμος ζητά την ανάκληση της πολεοδομικής άδειας, υπογραμμίζοντας την εγγύτητα του έργου με κατοικίες και μελλοντικές εκπαιδευτικές υποδομές.

Από την πλευρά τους, κόμματα και φορείς εξέφρασαν έντονους προβληματισμούς για την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας, αφήνοντας ανοιχτό το πεδίο για νομοθετικές παρεμβάσεις. Συγκεκριμένα, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Νίκος Κέττηρος, υπογράμμισε την ανάγκη διασφάλισης της υγείας των κατοίκων και του περιβάλλοντος, τονίζοντας ότι «δεν πρέπει να θυσιάσουμε την υγεία στο βωμό του κέρδους».

Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής, βουλευτής του ΕΛΑΜ, Λίνος Παπαγιάννης, σχολίασε καυστικά τη χωροθέτηση των έργων ΑΠΕ και διερωτήθηκε αν θα πρέπει να κατατεθεί πρόταση νόμου ώστε τέτοια πάρκα να χωροθετούνται «μακριά από τις οικίες των κατοίκων και κοντά στα σπίτια των υπουργών που λαμβάνουν τις αποφάσεις».

Το Terra Cypria, έκανε λόγο για ένα κρίσιμο νομοθετικό κενό και εισηγήθηκε όπως, η κατασκευή και λειτουργία σταθμών αποθήκευσης ενέργειας συνολικής ισχύος άνω των 10 MW θα πρέπει να ενταχθεί υποχρεωτικά στο Πρώτο Παράρτημα του νόμου, κάτι που θα συνεπάγεται την υποχρεωτική εκπόνηση πλήρους Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ).

Εκπρόσωπος της ΟΠΟΚ επεσήμανε ότι, η ενεργειακή μετάβαση είναι απαραίτητη, πλην όμως δεν μπορεί να γίνεται σε βάρος της ασφάλειας των πολιτών και χωρίς ολοκληρωμένη Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ).