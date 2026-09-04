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Η περιοχή της Αλάμπρας έχει επιλεγεί από την κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας, για την ανέγερση της νέας Τεχνικής Σχολής, η οποία σχεδιάζεται για να καλύψει ανάγκες της νότιας Λευκωσίας.

Φυσικά, αναμένεται να εξυπηρετηθούν και κοντινές κοινότητες που εμπίπτουν στην επαρχία Λάρνακας, παρά το γεγονός ότι και αυτές σύντομα θα έχουν στη διάθεσή τους την Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΤΕΣΕΚ) που θα λειτουργήσει στην Αραδίππου.

Αναφορικά με την περιοχή της Αλάμπρας, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έγινε επίσημα η εξαγγελία και ήδη έχει πραγματοποιηθεί αριθμός συναντήσεων και συσκέψεων των αρμόδιων φορέων εις γνώσιν και των εμπλεκόμενων κοινοτήτων.

Τα τελευταία χρόνια, το αίτημα για δημιουργία και λειτουργία μίας νέας Τεχνικής Σχολής στην περιοχή της νότιας Λευκωσίας, γινόταν όλο και πιο έντονο. Κι αυτό διότι, τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι πέραν από το μεγάλο ενδιαφέρον που συγκεντρώνει η φοίτηση στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση, οι περιοχές της νότιας Λευκωσίας όλο και μεγαλώνουν και αναπτύσσονται, με αποτέλεσμα να δημιουργείται και αυτή η ανάγκη.

Επομένως, στόχος αυτής της απόφασης είναι να εξυπηρετηθούν μαθητές και οικογένειες, οι οποίες διαμένουν σε περιοχές όπως η Αλάμπρα, το Δάλι, η Νήσου αλλά και ο Κόρνος, η Μοσφιλωτή κ.λπ.

Όσον αφορά στο πού βρίσκονται τώρα οι διεργασίες, θα πρέπει να αναφερθεί ότι είναι σε αρχικά στάδια. Τώρα, γίνονται διαδικασίες για τον χώρο, στον οποίο θα ανεγερθεί η νέα Σχολή.

Εξάλλου, υπενθυμίζεται ότι τώρα άλλες δύο ΤΕΣΕΚ βρίσκονται ήδη υπό ανέγερση και αναμένεται σύντομα να δεχθούν τους μαθητές τους, μέσα σε σύγχρονα κτήρια και εργαστήρια και σε εξοπλισμένες υποδομές. Πρόκειται για τη νέα Τεχνική Σχολή στη Λεμεσό, η οποία θα αντικαταστήσει την Α΄ Τεχνική Λεμεσό, και θα λειτουργήσει σε έναν χρόνο (τον Σεπτέμβριο του 2027) με χωρητικότητα 700-800 μαθητές, καθώς και η νέα Τεχνική Σχολή στην Αραδίππου, η οποία θα αντικαταστήσει την Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου και θα ανοίξει τις πύλες της τον Σεπτέμβριο του 2028.