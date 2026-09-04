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Η Ελλάδα μπαίνει πλέον δυναμικά και στην παραγωγή προηγμένης αμυντικής τεχνολογίας.

Η επένδυση ύψους €40 εκατ., την οποία ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή, η ΕΛΒΟ, μετατρέπει το τεράστιο βιομηχανικό συγκρότημα της Σίνδου σε κέντρο παραγωγής, ολοκλήρωσης και έρευνας σύγχρονων αμυντικών συστημάτων.

Η ιστορική ελληνική βιομηχανία, η οποία ανήκει πλέον εξ ολοκλήρου στο ισραηλινό SK Group, δεν θα περιορίζεται στην κατασκευή και την αναβάθμιση στρατιωτικών οχημάτων.

Στη Θεσσαλονίκη θα παράγονται μη επανδρωμένα εναέρια και αυτόνομα συστήματα, τεχνολογίες εντοπισμού και αντιμετώπισης εχθρικών drones, καθώς και ολοκληρωμένα αμυντικά συστήματα που θα ενσωματώνουν ισραηλινή τεχνογνωσία.

Πρόκειται για ένα βιομηχανικό πρόγραμμα μεγάλης κλίμακας, το οποίο δημιουργεί άμεσα περισσότερες από 300 νέες θέσεις εργασίας για μηχανικούς, τεχνικούς παραγωγής και εξειδικευμένο προσωπικό. Παράλληλα, θα ενισχύσει ένα πολύ ευρύτερο δίκτυο ελληνικών προμηθευτών, κατασκευαστών και εταιρειών παροχής τεχνολογικών υπηρεσιών.

Όμως, η παραγωγή της ΕΛΒΟ δεν θα προορίζεται μόνο στις ανάγκες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Τα συστήματα που θα κατασκευάζονται στη Σίνδο θα εξάγονται στα Βαλκάνια, στη Νότια Ευρώπη και σε άλλες διεθνείς αγορές.

Η Ελλάδα, συνεπώς, δεν μετατρέπεται απλώς σε παραγωγό και χρήστη προηγμένης αμυντικής τεχνολογίας. Γίνεται και εξαγωγέας της.

Αυτό αναδιαμορφώνει ουσιαστικά τον χάρτη της αμυντικής βιομηχανίας στα νότια Βαλκάνια. Η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε περιφερειακό κέντρο παραγωγής, ολοκλήρωσης, συντήρησης και διάθεσης προηγμένων συστημάτων, σε μια περίοδο κατά την οποία σχεδόν όλες οι χώρες της περιοχής ενισχύουν επειγόντως την άμυνά τους.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά τη συμφωνία ύψους €3,035 δισ. για την «Ασπίδα του Αχιλλέα». Το Ισραήλ αναλαμβάνει να δημιουργήσει για την Ελλάδα ένα πλήρες, πολυεπίπεδο αμυντικό πλέγμα, το οποίο θα συνδέει το David’s Sling, το BARAK MX, το SPYDER, τα ραντάρ και τους αισθητήρες με ένα ενιαίο εθνικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου.

Δεν πρόκειται για δύο ασύνδετες εξελίξεις, αλλά για δύο σκέλη της ίδιας στρατηγικής μετάβασης. Με την «Ασπίδα του Αχιλλέα», η Ελλάδα θωρακίζει τον εναέριο χώρο και τις κρίσιμες υποδομές της με ισραηλινή τεχνολογία. Με την επένδυση στην ΕΛΒΟ, αποκτά τη βιομηχανική δυνατότητα να παράγει, να ολοκληρώνει και να εξάγει αυτή την τεχνολογία.

Ο ρόλος του Ισραήλ είναι καταλυτικός. Δεν μεταφέρει στην Ελλάδα απλώς έτοιμα προϊόντα από το ράφι, αλλά τεχνογνωσία που αναπτύχθηκε και δοκιμάστηκε υπό πραγματικές συνθήκες πολέμου.

Η Ελλάδα αποκτά πρόσβαση σε ένα από τα πλέον προηγμένα αμυντικά οικοσυστήματα στον κόσμο.

Τίποτα από αυτά δεν προέκυψε σε γεωπολιτικό κενό. Είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής σχέσης που οικοδομήθηκε επί χρόνια μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Η Κύπρος δεν συμμετέχει άμεσα στα δύο συγκεκριμένα εγχειρήματα. Αποτελεί, όμως, τον τρίτο σταθερό πυλώνα μιας συνεργασίας που απέκτησε βάθος μέσα από τις κοινές ασκήσεις, τον αμυντικό συντονισμό και τη σύγκλιση συμφερόντων στην Ανατολική Μεσόγειο. Και είναι ξεκάθαρο πώς θα επωφεληθεί ειδικά από τη σημερινή εξέλιξη.

Το τρίγωνο Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ αποκτά εργοστάσια, συστήματα, θέσεις εργασίας και εξαγωγές. Και η Ελλάδα περνά από τη θέση του αγοραστή στη θέση του παραγωγού — και του εξαγωγέα.

Η Άγκυρα και τα κύμβαλά της εκτός Τουρκίας —δυστυχώς, και στην Κύπρο— μάλλον θα αναστατωθούν και σήμερα. To ότι μεσολαβεί Σαββατοκύριακο, ίσως βοηθήσει.