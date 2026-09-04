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Ο βουλευτής Μιχάλης Παρασκευάς έχει κάθε λόγο να ασκεί κριτική και να εκφράζει την άποψή του. Αυτό είναι κάτι που θέλουμε από τους βουλευτές. Πρέπει, όμως, η κριτική να έχει ουσία. Να μην είναι στείρα. Να γίνεται με εποικοδομητικό τρόπο και όταν υπάρχει πραγματικός λόγος.

Την Τετάρτη, για παράδειγμα, ο κ. Παρασκευάς σχολίασε πως η Ένωση Συντακτών Κύπρου (ΕΣΚ) δεν εξέδωσε ούτε μια ανακοίνωση με αφορμή την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου παρότι το θέμα την αφορά άμεσα. Κι, όμως, η ΕΣΚ είχε διαδραματίσει ρόλο για τον καταρτισμό της έκθεσης.

Όπως, άλλωστε, σημειώνει η ίδια η ευρωπαϊκή επιτροπή, οι Υπηρεσίες της είχαν συνάντηση με την ΕΣΚ. Αξιοποιήθηκαν, μάλιστα, τα αποτελέσματα των ερευνών της συντεχνίας μας για αποτίμηση του επιπέδου της ελευθεροτυπίας στον τόπο μας.

Ας είμαστε, λοιπόν, πιο ουσιαστικοί στις τοποθετήσεις μας, διότι όταν η κριτική μας δεν υποστηρίζεται από γεγονότα, εύκολα μπορεί να μας καταλογίσει κάποιος εμπάθεια.

Φ.Μ.