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Έρχεται νέο κύμα ακρίβειας, λόγω της ανόδου του πληθωρισμού ο οποίος τον Αύγουστο ανήλθε στο 5,2%. Ήδη η Κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει παράταση στη μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

Επίσης μέχρι την 31η Μαρτίου θα εφαρμόζεται ο μειωμένος ΦΠΑ 5% στον ηλεκτρισμό για όλους τους οικιακούς καταναλωτές, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου θα είναι σε ισχύ ο μηδενικός ΦΠΑ σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων.

Όπως όλα δείχνουν, οι πληθωριστικές πιέσεις θα είναι έντονες, ωστόσο, είναι άγνωστο εάν θα ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα για αναχαίτιση της ακρίβειας. Και αυτό, γιατί η Κομισιόν δεν συναινεί σε οριζόντια μέτρα.

Συνεπώς, σε περίπτωση νέων μέτρων, αυτά θα είναι στοχευμένα.

Ε.ΠΑ