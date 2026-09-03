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Οκτώ ερωτήματα για το κόστος, τη χρηματοδότηση και τη βιωσιμότητα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας θέτει στον Υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου.

Με επιστολή του, ο κ. Στεφάνου ζητεί ενημέρωση για τους όρους της συμφωνίας μεταξύ ΑΔΜΗΕ και Meridiam, μετά την είσοδο της γαλλικής εταιρείας στον φορέα υλοποίησης του GSI.

Μεταξύ άλλων, ερωτά εάν υπάρχουν επικαιροποιημένες μελέτες για τη βιωσιμότητα του έργου, κατά πόσο η διασύνδεση θα μειώσει τις τιμές ηλεκτρισμού στην Κύπρο, ποιο είναι το εκτιμώμενο τελικό κόστος και εάν θα καταβληθούν τα €125 εκατ. για τα οποία έχει δεσμευτεί η Κυπριακή Δημοκρατία.

Το ΑΚΕΛ αναγνωρίζει τη στρατηγική σημασία της ηλεκτρικής διασύνδεσης για την άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου, υπογραμμίζει όμως ότι το έργο πρέπει να υλοποιηθεί χωρίς νέες εξαρτήσεις και χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών.

Ακολουθεί αυτούσια η επιστολή:

Λευκωσία, 2 Σεπτεμβρίου 2026

Υπουργό Οικονομικών

κ. Μάκη Κεραυνό

Η συμφωνία για την είσοδο της γαλλικής Meridiam στον φορέα υλοποίησης του Great Sea Interconnector (ΑΔΜΗΕ) επαναφέρει στο προσκήνιο την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Ελλάδας.

Ως Υπουργός Οικονομικών σε δημόσιες δηλώσεις σας (δηλώσεις στο Ραδιόφωνο του ΡΙΚ 27/8/2025, συνέντευξη στην εφ. «Καθημερινή» 1/9/2025) είχατε αναφέρει ότι δύο ανεξάρτητες μελέτες κατέληγαν στο συμπέρασμα πως το έργο με τους υφιστάμενους όρους δεν είναι βιώσιμο. Είχατε επίσης επισημάνει -σωστά κατά την άποψή μου- ότι πριν από οποιαδήποτε πληρωμή, έπρεπε να διασφαλιστούν κρίσιμες παράμετροι και να αποδειχθεί ότι το έργο θα μειώσει την τιμή του ηλεκτρισμού στους καταναλωτές.

Ασφαλώς, η είσοδος ενός νέου επενδυτή στο όλο έργο είναι σημαντική εξέλιξη πλην όμως, έχουμε την πεποίθηση, ότι από μόνη της δεν απαντά στα κρίσιμα ερωτήματα για το συνολικό κόστος και τη βιωσιμότητα του έργου, τη χρηματοδότηση και την οικονομική επιβάρυνση της Κύπρου και των καταναλωτών.

Με βάση τη νέα εξέλιξη της εισόδου ενός νέου επενδυτή στο έργο, σας παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για τα ακόλουθα:

Είναι σε γνώση του Υπουργείο Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας το πλήρες περιεχόμενο και οι όροι της συμφωνίας μεταξύ ΑΔΜΗΕ και Meridiam; Ποιος θα έχει την ιδιοκτησία των περιουσιακών στοιχείων του έργου και ποιος θα ασκεί τον έλεγχο κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου; Και, κατά συνέπεια, εξετάζεται, με βάση τα νέα δεδομένα, η συμμετοχή της Κύπρου στο μετοχικό σχήμα του GSI; Η συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΗΕ και Meridiam αλλάζει οτιδήποτε σε σχέση με τις οικονομικές ή άλλες δεσμεύσεις που έχει ήδη αναλάβει η Κυπριακή Δημοκρατία για το έργο; Έχουν εκπονηθεί νέες ή επικαιροποιημένες μελέτες που να τεκμηριώνουν ότι το έργο είναι πλέον βιώσιμο; Υπάρχει μελέτη που να δείχνει ότι η διασύνδεση θα μειώσει τις τιμές του ηλεκτρισμού στην Κύπρο; Αν ναι, ποια μείωση υπολογίζεται, πότε αναμένεται και υπό ποιες προϋποθέσεις; Ποιο είναι σήμερα το εκτιμώμενο τελικό κόστος και η ημερομηνία ολοκλήρωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις καθυστερήσεις και τις εκκρεμότητες; Πώς θα καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό και ποιο μέρος του κόστους θα αναλάβει η Κυπριακή Δημοκρατία; Θα καταβληθούν τα €125 εκατ. για τα οποία έχει δεσμευτεί η Κυπριακή Δημοκρατία και, αν ναι, με ποιες προϋποθέσεις;

Θα παρακαλούσα για τις απαντήσεις σας το συντομότερο. Το έργο είναι στρατηγικής σημασίας και γι’ αυτό θεωρώ ότι η Κυβέρνηση οφείλει υπεύθυνα και συγκεκριμένα να ενημερώσει τις πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες προφανώς θα καλεστούν να εγκρίνουν αποφάσεις μείζονος σημασίας που σημαντικά επηρεάζουν τη χώρα και τους πολίτες.

Κύριε Υπουργέ,

Με την ευκαιρία αυτή επιτρέψετέ μου να επαναλάβω τη θέση του ΑΚΕΛ ότι, αναγνωρίζουμε τη στρατηγική σημασία της ηλεκτρικής διασύνδεσης για την άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου. Η υλοποίησή της, όμως, πρέπει να γίνει με όρους που να διασφαλίζουν την ενεργειακή ασφάλεια χωρίς να δημιουργούν νέες εξαρτήσεις, τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και την προσφορά όσο το δυνατόν φθηνότερης ηλεκτρικής ενέργειας.

Με εκτίμηση,

Στέφανος Στεφάνου

Γενικός Γραμματέας ΑΚΕΛ

Κοινοποίηση: Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, κ. Μιχάλη Δαμιανό