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Στο επίκεντρο των ελληνοτουρκικών βρίσκεται εκ νέου η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ελληνικό Τύπο, η Άγκυρα ζητά να ενημερώνεται για τις θαλάσσιες έρευνες που απαιτούνται για την πρόοδο του έργου, επικαλούμενη κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία σε περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου.

Η Αθήνα απορρίπτει, πάντως, την αντίληψη ότι απαιτείται τουρκική άδεια για την πραγματοποίηση των ερευνών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα θα κινηθεί με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι το έργο θα προχωρήσει σύμφωνα με τον σχεδιασμό.

Όπως ανέφερε, οι κανόνες που διέπουν τις έρευνες και την πόντιση του καλωδίου είναι σαφείς και η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποκλίνει από αυτούς. Παράλληλα, επανέλαβε ότι υπάρχει κοινή βούληση για την ολοκλήρωση της διασύνδεσης, υπογραμμίζοντας τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του έργου και τη συμμετοχή της Γαλλίας μέσω της Meridiam.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», η τουρκική πλευρά παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από τον Great Sea Interconnector (GSI), καθώς και τις δηλώσεις της ελληνικής κυβέρνησης ότι οι εργασίες θα συνεχιστούν. Τουρκικές πηγές που επικαλείται η εφημερίδα υποστηρίζουν ότι, όταν σχεδιάζονται δραστηριότητες σε θαλάσσιες περιοχές στις οποίες η Τουρκία θεωρεί ότι διαθέτει κυριαρχικά δικαιώματα, θα πρέπει να προηγείται επικοινωνία με την Άγκυρα από το κράτος της σημαίας των πλοίων που συμμετέχουν στις έρευνες.

Η θέση αυτή συνδέεται με τις τουρκικές διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και με τις διαφορετικές προσεγγίσεις Αθήνας και Άγκυρας ως προς την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών. Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία επικαλούνται τις πρόνοιες της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, ενώ η Τουρκία, η οποία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση, αμφισβητεί την πλήρη επήρεια των νησιών στις θαλάσσιες ζώνες.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της επανέναρξης των ερευνών που απαιτούνται για την πόντιση του καλωδίου. Η περιοχή είχε βρεθεί στο επίκεντρο έντασης και το καλοκαίρι του 2024, όταν η Τουρκία αντέδρασε στις βυθομετρικές έρευνες του ιταλικού ερευνητικού πλοίου «Ievoli Relume» στην περιοχή ανοικτά της Κάσου, αναπτύσσοντας πολεμικά πλοία.

Από ελληνικής πλευράς, το μήνυμα είναι ότι δεν απαιτείται άδεια τρίτης χώρας για την υλοποίηση ενός ειρηνικού έργου υποδομής. Ο Έλληνας υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου δήλωσε ότι ο σχεδιασμός συνεχίζεται κανονικά και χαρακτήρισε τη συμμετοχή της γαλλικής Meridiam ψήφο εμπιστοσύνης προς το έργο.

Η είσοδος της Meridiam ως βασικού επενδυτή έχει προσδώσει νέα δυναμική στον Great Sea Interconnector, ο οποίος αποσκοπεί στη σύνδεση των ηλεκτρικών συστημάτων Κύπρου και Ελλάδας και, σε μεταγενέστερο στάδιο, του Ισραήλ. Η ελληνική κυβέρνηση διαμηνύει ότι, σε συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία, θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την απρόσκοπτη υλοποίηση της διασύνδεσης.