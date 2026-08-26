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Συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Μακάρειο Νοσοκομείο η 12χρονη κόρη της 35χρονης από τη Ρουμανία, η οποία πνίγηκε στη θαλάσσια περιοχή του ΚΟΤ στην Πύλα, το απόγευμα της 15ης Αυγούστου. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, η κατάσταση της υγείας του κοριτσιού χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη. Σ’ ό,τι αφορά τη 14χρονη αδελφή της, πήρε εξιτήριο τις προηγούμενες ημέρες.

Υπενθυμίζεται πως το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 6 το απόγευμα μπροστά στα μάτια του πατέρα και του τρίτου παιδιού της οικογένειας, ενός αγοριού, που βρίσκονταν στην ακτή. Η μητέρα με τις δύο τις κόρες είχαν μπει στη θάλασσα και κολυμπούσαν. Σε κάποια στιγμή θεάθηκαν από άλλους λουόμενους να παλεύουν με τα κύματα. Τόσο η μητέρα όσο και τα κοριτσάκια ανασύρθηκαν στη στεριά από λουόμενους, ενώ επί τόπου έσπευσαν και ασθενοφόρα. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η μητέρα δεν κατάφερε να ανανήψει, ενώ τα δύο κοριτσάκια μεταφέρθηκαν στο Μακάρειο Νοσοκομείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις 20 λεπτά αφότου ολοκληρώθηκε η υπηρεσία του ναυαγοσώστη στην περιοχή, γεγονός που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και έθεσε ξανά επί τάπητος την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί με τη στελέχωση πύργων τόσο στη Λάρνακα, όσο και σε άλλες περιοχές. Αυτό που πληθαίνει τα ερωτήματα, ωστόσο, είναι το γεγονός πως κι αυτό το περιστατικό φαίνεται να έγινε κοντά στους κυματοθραύστες, σε περιοχή που βαθαίνει απότομα. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews από αστυνομικές πηγές, οι μαρτυρίες των λουομένων ανέφεραν πως είδαν την μητέρα και τα δύο της παιδιά να κολυμπούν κοντά στους κυματοθραύστες.

Υπενθυμίζεται πως στις 18 Ιουνίου είχαν βρει φρικτό θάνατο στη θαλάσσια περιοχή Ορόκλινης, που βρίσκεται κοντά στην παραλία του ΚΟΤ, δύο 20χρονα κορίτσια από τη Σομαλία. Οι δύο 20χρονες, σύμφωνα με πολλές μαρτυρίες, πνίγηκαν ανάμεσα στους κυματοθραύστες της περιοχής σ’ ένα σημείο όπου υπάρχει πύργος ναυαγοσωστών, ο οποίος, ωστόσο, δεν στελεχώθηκε φέτος λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος.

Σημειώνεται πως μετά το θάνατο των δύο κοριτσιών, φορείς της Λάρνακας, όπως η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Λάρνακας (ΕΤΑΠ), ζήτησαν τη λήψη μέτρων, ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια στις παραλίες μας και ν’ αποτραπούν παρόμοια τραγικά περιστατικά στο μέλλον. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν αποφασίστηκαν οποιαδήποτε μέτρα στις περιοχές όπου υπάρχουν κυματοθραύστες στη Λάρνακα.