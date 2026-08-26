Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η γυναίκα κλειδί της πολύκροτης υπόθεσης «Σάντη», που έχει πάρει το δρόμο της Δικαιοσύνης, προκαλώντας και τσουνάμι αντιδράσεων, λύνει τη σιωπή της και δηλώνει δημοσίως ότι δεν εκβιάστηκε και δεν δωροδοκήθηκε για να καταθέσει όσα έχει καταθέσει στην Αστυνομία. «Μπήκα στο ρόλο της Σάντης», αναφέρει ανάμεσα σε άλλα.

Συγκεκριμένα, σε γραπτό κείμενο της προς τον δημοσιογράφο Μανώλη Καλατζή και τη Cyprus Times, αναφέρει ότι «Δεν γράφω αυτό το κείμενο για να ζητήσω από κανέναν να με δικαιολογήσει. Το γράφω γιατί για πολύ καιρό η δική μου πλευρά δεν ακούστηκε όπως πραγματικά τη βίωσα».

«Η εμπλοκή μου στην υπόθεση ξεκίνησε μέσα από τις δικές μου επιλογές. Αυτό δεν το αρνούμαι», επισημαίνεται στο δημοσίευμα ως αυτούσιο κομμάτι από τη γραπτό της «Σάντη», με τη γυναίκα να προσθέτει ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση από την αναγνώριση της δικής της συμμετοχής, στην αποδοχή «κάθε εκδοχής, κάθε ερμηνείας και κάθε γεγονότος που προστέθηκε αργότερα».

Η ιστορία, σύμφωνα με όσα αναφέρει η «Σάντη» στον Μανώλη Καλατζή, άρχισε μέσα από συζητήσεις με τον δικηγόρο Νίκο Κληρίδη. «Στην αρχή ήταν μια κουβέντα. Μετά ήρθαν οι ερωτήσεις. Οι απαντήσεις έφερναν νέες ερωτήσεις και, κάποια στιγμή, άρχισα να μπαίνω σε έναν ρόλο. Στον ρόλο της “Σάντη”».

Παραδέχεται ότι ο ρόλος δημιουργήθηκε μέσα από τις δικές της ενέργειες, χωρίς να ξεκαθαρίζεται πού σταματούσε η πραγματικότητα και πού άρχιζε η επινόηση. Τελικά, σύμφωνα πάντα με τον γραφόντα, η αφήγηση γύρω από τη «Σάντη» απέκτησε δική της δυναμική, με τη γυναίκα να δυσκολεύεται να αποδεσμευτεί από όσα είχαν αρχίσει να εξελίσσονται.

«Δεν χρησιμοποιώ κανέναν χαρακτηρισμό ως διάγνωση ούτε ως δικαιολογία. Προσπαθώ απλώς να περιγράψω πώς ένας άνθρωπος μπορεί να παρασυρθεί σε έναν ρόλο και να δυσκολεύεται, όσο περνά ο χρόνος, να βγει από αυτόν», είπε και πρόσθεσε: «Αυτό είναι το δικό μου κομμάτι. Δεν σημαίνει όμως ότι κάθε τι που ακολούθησε προήλθε από εμένα».

Η επαφή με Στέλιο Ορφανίδη και Μακάριο Δρουσιώτη

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στη C.T., με βάσει το σημείωμα της «Σάντης», η πρώτη επικοινωνία της με τον δημοσιογράφο Στέλιο Ορφανίδη έγινε το 2020, μετά από ενέργειες του Νίκου Κληρίδη.

Στη συνέχεια, αναφέρει, προέκυψε η επικοινωνία με τον Μακάριο Δρουσιώτη και η συνάντησή τους στις 26 Απριλίου 2023, σε καφετέρια στο Mall of Cyprus.

Σκοπός της «Σάντης», σύμφωνα πάντα το δημοσίευμα, ήταν να ακούσει και να διαπιστώσει τι γνώριζε ο δημοσιογράφος. «Ήθελα να πάω στη συνάντηση και να ακούσω. Να καταλάβω τι γνώριζε αυτός ο άνθρωπος», σημειώνει και προσθέτει, πάντα σύμφωνα με το δημοσίευμα, πως η ίδια σχημάτισε την εντύπωση ότι ο Μακάριος Δρουσιώτης γνώριζε ήδη αρκετά και πως είχε διαμορφωμένη άποψη για την υπόθεση.

«Δεν ένιωθα ότι εγώ του αποκάλυπτα μια άγνωστη υπόθεση. Ένιωθα ότι βρισκόμουν απέναντι σε έναν άνθρωπο που είχε ήδη σχηματίσει τη δική του εικόνα».

Στη γραπτή δήλωσή της, η «Σάντη», σύμφωνα με το δημοσίευμα, επικαλείται μια δημόσια αναφορά του Στέλιου Ορφανίδη ότι συναντήθηκε το 2023 στην Αθήνα με τον Μακάριο Δρουσιώτη και ότι του μίλησε για την έρευνα που είχε ξεκινήσει. Κατά την ίδια αφήγηση, ο Μακάριος Δρουσιώτης φέρεται να είπε ότι και ίδιος βρισκόταν σε επαφή με γυναίκα με την ίδια ιστορία.

Η «Σάντη», σύμφωνα με το δημοσίευμα, χρησιμοποιεί τον εν λόγω περιστατικό για να στηρίξει τη θέση ότι η υπόθεση είχε αποκτήσει διαδρομή και πέραν των δικών της επαφών. «Δεν αποδέχομαι την εκδοχή ότι από εμένα προήλθαν όλα τα στοιχεία που αργότερα παρουσιάστηκαν ως βάση της υπόθεσης», αναφέρει.

Ζητά τον έλεγχο των μηνυμάτων

Σε σχέση με τα επίμαχα μηνύματα, σύμφωνα με τη C.T., η «Σάντη» δηλώνει ότι το κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε εκείνη την περίοδο έχει χαθεί και συνεπώς δεν μπορεί να παραδοθεί για τεχνική εξέταση.

Θεωρεί ότι μπορεί ακόμη να διερευνηθεί η διαδρομή των μηνυμάτων μέσα από τη συσκευή και τους λογαριασμούς του Μακάριου Δρουσιώτη.

Θέτει, δε, συγκεκριμένα ερωτήματα, τα από σύμφωνα με το δημοσίευμα είναι το «από πού προήλθαν τα μηνύματα, πότε στάλθηκαν, μέσω ποιου αριθμού ή λογαριασμού και με ποιον τρόπο έφτασαν στον δημοσιογράφο;».

«Εάν υπάρχουν διαθέσιμα τεχνικά δεδομένα που μπορούν να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα, θεωρώ ότι πρέπει να εξεταστούν από ανεξάρτητο και αρμόδιο πραγματογνώμονα, με κάθε νόμιμο τρόπο», αναφέρεται.

Ακολούθως, σύμφωνα με το δημοσίευμα, απευθύνει ερώτημα προς τον Μακάριο Δρουσιώτη: «Είναι ο κ. Δρουσιώτης διατεθειμένος να επιτρέψει έναν ανεξάρτητο και νόμιμο τεχνικό έλεγχο των διαθέσιμων δεδομένων της συσκευής και των σχετικών λογαριασμών του, αποκλειστικά ως προς τη διαδρομή των συγκεκριμένων μηνυμάτων μέχρι τον ίδιο;»

Η «Σάντη» δεν ζητά να γίνει πιστευτή μόνο στη βάση της δικής της εκδοχής. «Ζητώ να ακολουθηθεί η διαδρομή των μηνυμάτων και να αφήσουμε τα διαθέσιμα δεδομένα να μιλήσουν».

Μετά τη συνάντηση με τον Δρουσιώτη

Η «Σάντη», όπως αναφέρει, μετά τη συνάντησή της με τον Μακάριο Δρουσιώτη άλλαξε κινητό τηλέφωνο και απομακρύνθηκε από την υπόθεση. Αυτό καθώς πίστευε ότι η ιστορία είχε τελειώσει και δεν μπορούσε να προβλέψει τις διαστάσεις που θα λάμβανε.

Όταν η υπόθεση ήρθε στο φως στις 31 Μαρτίου 2026 μέσω μιας ανάρτησης από τον Μακάριο Δρουσιώτη, «για μένα ήταν μια συγκλονιστική στιγμή. Γιατί ξαφνικά δεν ήμουν πλέον απλώς ένας άνθρωπος που είχε εμπλακεί σε μια ιδιωτική ιστορία. Είχα γίνει δημόσιο πρόσωπο μιας υπόθεσης που πλέον συζητούσαν όλοι», φέρεται να γράφει η «Σάντη».

Υποστηρίζει ότι από εκείνο το σημείο δημιουργήθηκε γύρω από το πρόσωπό της μια εικόνα πολύ μεγαλύτερη από όσα πραγματικά είχε κάνει. Δεν ζητά, όπως λέει, να διαγραφεί η συμμετοχή της, αλλά ζητά να μην της αποδοθούν πράξεις, πληροφορίες και προθέσεις που δεν ήταν δικές της.

Όσα αναφέρθηκαν στην Αστυνομία

Στις 2 Απριλίου 2026, δύο ημέρες μετά τη δημόσια ανάρτηση, προσήλθε στην Αστυνομία και έδωσε γραπτή κατάθεση. Η «Σάντη» απορρίπτει τις υποψίες ότι η απόφαση αυτή συνδεόταν με προσπάθεια προστασίας άλλου προσώπου ή με οργανωμένη επιχείρηση εναντίον κάποιου από τους εμπλεκομένους.

«Όχι για να προστατεύσω κάποιον. Όχι για να επιτεθώ σε κάποιον. Αλλά για να σταματήσει επιτέλους η “Σάντη” να είναι ένας χαρακτήρας πάνω στον οποίο ο καθένας μπορούσε να προβάλει τη δική του εκδοχή».

Η ίδια απορρίπτει, επίσης σύμφωνα με το δημοσίευμα, ως ανυπόστατες τις φήμες ότι εκβιάστηκε, χρησιμοποιήθηκε ή δωροδοκήθηκε προκειμένου να καταθέσει ότι τα μηνύματα ήταν κατασκευασμένα και το περιεχόμενό τους φανταστικό… γιατί ήταν όντως φανταστικό.

Επικαλείται την ανακοίνωση της Αστυνομίας, σύμφωνα με την οποία από τη διερεύνηση δεν στοιχειοθετήθηκαν αδικήματα, ενώ τα μηνύματα που εξετάστηκαν δεν ήταν γνήσια και το περιεχόμενό τους κρίθηκε ψευδές και ανυπόστατο.

«Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή την εξέλιξη ως άλλοθι για οτιδήποτε», τονίζει. «Θέλω όμως να γίνει κατανοητό ότι η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη από την εικόνα που δημιουργήθηκε στην αρχή».

Κλείνει την τοποθέτησή της, επιχειρώντας να διαχωρίσει τον άνθρωπο από τον ρόλο που δημιούργησε: «Κάποτε δημιουργήθηκε ένας ρόλος. Ο ρόλος αυτός μεγάλωσε. Άλλοι άνθρωποι μπήκαν στην ιστορία. Η ιστορία πήρε δημόσιες διαστάσεις. Και στο τέλος ο άνθρωπος πίσω από τον ρόλο βρέθηκε να πρέπει να αποδείξει ότι υπάρχει. Αυτός ο άνθρωπος είμαι εγώ».

Και καταλήγει: «Σήμερα δεν θέλω να μιλήσω ως “Σάντη”. Θέλω να μιλήσω ως άνθρωπος. Δεν ζητώ ειδική μεταχείριση. Δεν ζητώ να με πιστέψουν χωρίς στοιχεία. Ζητώ να κριθώ για όσα πραγματικά έκανα και όχι για όσα άλλοι άνθρωποι συνέχισαν να γράφουν πάνω στην ιστορία. Και, πάνω απ’ όλα, ζητώ κάτι απλό: Να αφήσουμε τα στοιχεία να μιλήσουν. Αυτή είναι η δική μου αλήθεια».