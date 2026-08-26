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Τουλάχιστον 15 νεογνά έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης σε μαιευτική κλινική δημόσιου νοσοκομείου στο Ισλαμαμπάντ.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον τρίτο όροφο της μονάδας μητέρας και παιδιού του Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS), ενός από τα μεγαλύτερα δημόσια νοσοκομεία της πακιστανικής πρωτεύουσας.

#Breaking

🚨At least 14 infants killed in hospital fire in Pakistan's capital, Islamabad



🔥In an incident of fire at #PIMS Hospital in Islamabad, 14 children lost their lives after a blaze broke out in the nursery. #Islamabad #Pakistan

▪️Rescue teams arrived at the scene. It… pic.twitter.com/BSmZMcq3fw August 26, 2026

Σύμφωνα με τις αρχές του Ισλαμαμπάντ, 15 νεογνά έχασαν τη ζωή τους, ενώ τουλάχιστον ένα βρέφος διασώθηκε. Το Geo TV μετέδωσε αργότερα ότι οι νεκροί ανέρχονται σε 15, σημειώνοντας ότι στη μονάδα βρίσκονταν 16 νεογνά όταν ξέσπασε η φωτιά.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πυρκαγιά πιθανόν προκλήθηκε από τεχνικό πρόβλημα σε μονάδα κλιματισμού, με ορισμένες αναφορές να κάνουν λόγο για έκρηξη συμπιεστή κλιματιστικού.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα, ενώ η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και ακολούθησε επιχείρηση ψύξης του χώρου.

وزیر اعظم شہباز شریف نے آتشزدگی کے واقعے میں 14 نومولود بچوں کی موت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے فوری تحقیقات کا حکم دیا ہے۔#pims #rescue #kids #IndependentUrdu pic.twitter.com/ty74UpCn7N August 26, 2026

Η τραγωδία συγκαταλέγεται στις φονικότερες πυρκαγιές που έχουν σημειωθεί σε νοσοκομείο του Πακιστάν τα τελευταία χρόνια.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο των βρεφών και διέταξε την άμεση διεξαγωγή έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, ζήτησε να εντοπιστούν τυχόν υπεύθυνοι και να ληφθούν αυστηρά μέτρα σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραλείψεις ή ευθύνες.

protothema.gr