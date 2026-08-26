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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο εστίασης στη Χλώρακα, με τις Αρχές να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο εμπρησμού.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι στις 3:03 λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε ισόγειο υποστατικό εστίασης στην κοινότητα Χλώρακας, στην επαρχία Πάφου.

Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πάφου με δύο πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 3:25.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το υποστατικό και μέρος του εξοπλισμού του υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, χωρίς να αποκλείεται η πιθανότητα εμπρησμού.