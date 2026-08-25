Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στη σύλληψη τεσσάρων προσώπων προχώρησε σήμερα η Αστυνομία, αναφορικά με υπόθεση εμπρησμού τριών οχημάτων, η οποία διαπράχθηκε τα ξημερώματα χθες στην επαρχία Λευκωσίας.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εξασφαλίστηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης εναντίον τεσσάρων προσώπων. Πρόκειται για δύο 20χρονους, ένα 21χρονο και ένα 24χρονο.

Οι ύποπτοι συνελήφθησαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση μελών του ΤΑΕ Λευκωσίας και εναντίον τους διερευνώνται τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και εμπρησμού.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να παρουσιαστούν αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για σκοπούς έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησης τους.

Το Κλιμάκιο Σοβαρού Εγκλήματος και Διαρρήξεων του ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.