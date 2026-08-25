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Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, 45 ετών, απουσιάζει από την οικία της, στη Λευκωσία, από τις 23 Αυγούστου, 2026.

Η 45χρονη περιγράφεται ως κανονικής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,67μ. περίπου.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.