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Ένα νέο μοντέλο ΑΙ που μπορεί να επεξεργαστεί και να παράγει τεράστιους όγκους πληροφοριών παρουσίασαν δύο ερευνητές που στο παρελθόν είχαν βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων για την ηγεσία του Project Prometheus, του εγχειρήματος τεχνητής νοημοσύνης που στηρίζει ο Τζεφ Μπέζος.

Το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης επεξεργάζεται και παράγει τόσο τεράστιους όγκους πληροφοριών που ένας μεμονωμένος υπολογιστής ενδεχομένως να μην επαρκεί για να τους διαχειριστεί, όπως σημειώνει το Reuters.

Η Accelerated Understanding Inc., η εταιρεία που ίδρυσαν οι δύο ερευνητές, υποστηρίζει ότι έχει αναπτύξει μια διαφορετική προσέγγιση στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία σε δοκιμές κατάφερε να επεξεργαστεί 5 τρισεκατομμύρια μονάδες δεδομένων σε ένα μόνο prompt.

Πρόκειται για όγκο περίπου 5 εκατομμύρια φορές μεγαλύτερο από αυτόν που μπορούν συνήθως να διαχειριστούν τα κορυφαία μοντέλα των Anthropic και Google, σύμφωνα με την εταιρεία. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, είναι σαν να διαβάζει κάποιος το “Πόλεμος και Ειρήνη” του Τολστόι όχι μία, αλλά 5 εκατομμύρια φορές σε μία και μόνο συνεδρία.

Η βασική διαφορά, ωστόσο, είναι ότι το νέο σύστημα δεν έχει σχεδιαστεί για να κατανοεί τη γλώσσα. Έχει σχεδιαστεί για να κατανοεί τη φυσική, εξήγησαν σε αποκλειστική συνέντευξή τους οι συνιδρυτές της εταιρείας, Anima Anandkumar και Benedikt Jenik, λίγο πριν από την επίσημη παρουσίαση της Accelerated Understanding.

Από τη γλώσσα στη φυσική



Μοντέλα όπως το ChatGPT εκπαιδεύτηκαν πάνω σε τεράστιους όγκους δεδομένων κειμένου, ώστε να μπορούν να προβλέπουν ποια είναι η πιθανότερη επόμενη λέξη μιας πρότασης κατά την αλληλεπίδραση με τον χρήστη.

Η προσέγγιση της Accelerated Understanding είναι διαφορετική. Το μοντέλο της έχει εκπαιδευτεί ώστε να προβλέπει φυσικά φαινόμενα στον χώρο και τον χρόνο.

Παράλληλα, εγκαταλείπει την αρχιτεκτονική Transformer που ανέπτυξε η Google — το “T” στην ονομασία ChatGPT — και επεξεργάζεται δεδομένα φυσικής μέσω μιας τεχνολογίας που η Anandkumar είχε συμβάλει να αναπτυχθεί πριν από χρόνια, γνωστής ως neural operators.

“Η προσέγγιση της νοημοσύνης με επίκεντρο τη γλώσσα τοποθετεί τον άνθρωπο στο κέντρο. Όταν βάζεις τη φυσική στο επίκεντρο, υιοθετείς μια προσέγγιση με επίκεντρο τη φύση”, δήλωσε η Anandkumar, καθηγήτρια υπολογιστικής και μαθηματικών επιστημών στο Caltech.

Η ιδέα των λεγόμενων world models, δηλαδή μοντέλων που μπορούν να κατανοούν καλύτερα τη φυσική και χωρική πραγματικότητα σε σχέση με τα συστήματα που εκπαιδεύονται κυρίως σε κείμενο, προσελκύει το ενδιαφέρον ολοένα περισσότερων εταιρειών. Μεταξύ αυτών βρίσκονται startups που συνδέονται με κορυφαίους ερευνητές της AI, όπως οι Yann LeCun και Fei-Fei Li.

Η Accelerated Understanding ποντάρει σε μια πιο γενικευμένη εκδοχή των neural operators, η οποία θα μπορεί να προβλέπει ακόμη και φαινόμενα που δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι — και παράλληλα να μετατρέψει αυτή την τεχνολογία σε εμπορική δραστηριότητα.

Από τα chips έως την πρόγνωση ακραίων καιρικών φαινομένων

Ένας από τους τομείς στους οποίους η εταιρεία βλέπει σημαντικές δυνατότητες είναι ο σχεδιασμός ημιαγωγών.

Ήδη αρκετές εταιρείες χρησιμοποιούν συστήματα AI που προγραμματίζουν υπολογιστές και επεξεργάζονται πληροφορίες μέσω φυσικής γλώσσας για εφαρμογές στον κλάδο των chips. Η Accelerated Understanding, όμως, εκτιμά ότι μια βαθύτερη κατανόηση των νόμων της φυσικής θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτιστοποίηση υλικών και θερμοκρασιών, βελτιώνοντας τις επιδόσεις των ημιαγωγών και περιορίζοντας τις δοκιμές και τα λάθη στα εργαστήρια.

Η ίδια τεχνολογία θα μπορούσε, σύμφωνα με την εταιρεία, να αξιοποιηθεί στη ρομποτική, στην πρόβλεψη ακραίων καιρικών φαινομένων, αλλά και στην ανάλυση γεωλογικών δεδομένων για λογαριασμό ενεργειακών εταιρειών.

Αντί για διαφορετικά, εξειδικευμένα μαθηματικά μοντέλα για κάθε εφαρμογή, η φιλοδοξία είναι ένα ενιαίο σύστημα AI να μπορεί να απαντά σε ένα ευρύ φάσμα ερωτημάτων που σχετίζονται με τη φυσική, ανέφερε η Anandkumar.

Για το αρχικό στάδιο της ανάπτυξής της, η εταιρεία θα επικεντρωθεί σε εταιρικούς πελάτες και όχι σε προϊόντα για το ευρύ καταναλωτικό κοινό, ανέφεραν οι δύο συνιδρυτές.

Η πρόταση του Τζεφ Μπέζος



Η συγκεκριμένη προσέγγιση είχε ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον επιχειρηματιών, μεταξύ των οποίων και ο Τζεφ Μπέζος, ιδρυτής της Amazon και δισεκατομμυριούχος επενδυτής.

Στα τέλη του 2024, κατά τη διάρκεια δείπνου σε εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας στην ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες, ο επενδυτής και επιχειρηματίας στον τομέα της βιοτεχνολογίας Vik Bajaj συζήτησε με την Anandkumar και τον Jenik το ενδεχόμενο συνεργασίας, σύμφωνα με αρχεία συνάντησης που είδε το Reuters.

Ο Bajaj θα γινόταν αργότερα συνιδρυτής του Project Prometheus μαζί με τον Bezos.

Η Anandkumar είχε προηγουμένως εργαστεί ως επιστήμονας στην Amazon, όπου είχε συμμετάσχει σε κλειστές συναντήσεις για την AI που διοργάνωνε ο Bezos, ενώ είχε επίσης διατελέσει διευθύντρια στη Nvidia για πέντε χρόνια. Ο Jenik, σύζυγός της, είναι μηχανικός υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Οι δύο τους είχαν ήδη ξεκινήσει τη δική τους εταιρεία.

Ο Bajaj παρουσίασε αργότερα στους δύο ερευνητές μια πρόταση συνεργασίας με την ονομασία “Project Prometheus”.

Σύμφωνα με αντίγραφο της πρότασης που είδε το Reuters, η Anandkumar θα μπορούσε να αναλάβει τον ρόλο του δημόσιου προσώπου της εταιρείας, να συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο και να έχει την ευθύνη για το επιστημονικό της όραμα. Η ίδια και ο Jenik, ως παρατηρητής στο διοικητικό συμβούλιο, θα μπορούσαν να αποκτήσουν συνολικά 35% της εταιρείας, καθώς και ετήσιες αποδοχές ύψους 1 εκατ. δολαρίων, οι οποίες θα διπλασιάζονταν στα 2 εκατ. δολάρια μετά τους τρεις πρώτους μήνες εργασίας.

Η πρόταση προέβλεπε επίσης περισσότερα από 2 δισ. δολάρια σε κεφάλαια μέσω “δεσμευμένων γύρων” χρηματοδότησης έως τον γύρο Series B, με συμμετοχή επενδυτών όπως ο Bezos.

Η Prometheus αρνήθηκε να σχολιάσει.

Τελικά, η Anandkumar και ο Jenik επέλεξαν να συνεχίσουν ανεξάρτητα την ανάπτυξη της εταιρείας τους, ενώ ο Bezos και ο Bajaj προχώρησαν στη χρηματοδότηση της Prometheus, η οποία τον Ιούνιο του 2026 άντλησε 12 δισ. δολάρια σε γύρο Series B. Στόχος της Prometheus είναι η ανάπτυξη AI που θα μπορεί να αυτοματοποιεί την παραγωγή σύνθετων φυσικών συστημάτων.

Η αφετηρία στη Nvidia



Η Anandkumar δεν θέλησε να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τη χρηματοδότηση της Accelerated Understanding, ανέφερε ωστόσο ότι η εταιρεία έχει ήδη συνάψει συνεργασίες με παρόχους υπολογιστικών υποδομών, οι οποίοι διαθέτουν clusters υλικού για την ανάπτυξη και λειτουργία των συστημάτων AI της. Δεν αποκάλυψε τα ονόματά τους.

Η Nvidia δεν απάντησε σε ερώτηση του Reuters σχετικά με το αν στηρίζει οικονομικά το εγχείρημα.

Η Anandkumar ανέφερε ότι ήταν ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang, εκείνος που την ενθάρρυνε αρχικά να ακολουθήσει τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Η ίδια εντάχθηκε στη Nvidia το 2018 και ηγήθηκε ομάδας επιστημόνων που εργάστηκε πάνω στην αξιοποίηση των μονάδων επεξεργασίας γραφικών (GPUs) της εταιρείας για εφαρμογές αιχμής στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ένα από τα πρώτα projects έδειξε ότι η AI μπορούσε να επιταχύνει την πρόγνωση του καιρού, επιτυγχάνοντας αντίστοιχη ακρίβεια με εκείνη των σύνθετων υπολογισμών που χρησιμοποιούσαν οι μετεωρολόγοι.

Τα αποτελέσματα εντυπωσίασαν τον Huang, ο οποίος παρουσίασε τη δουλειά της Anandkumar πάνω στους neural operators στο ετήσιο συνέδριο GTC της Nvidia το 2021.

“Ενθουσιάστηκε πραγματικά πολύ”, ανέφερε η Anandkumar. Όταν του εξήγησε ότι η AI θα μπορούσε να “φάει το μεσημεριανό” των θεωρητικών φυσικών, ο Huang απάντησε: “Θέλω να φάει όλα τα μεσημεριανά τους”.