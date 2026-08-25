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Εκ νέου πυρά κατά του Ισραήλ εξαπέλυσε ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια των ετήσιων εκδηλώσεων μνήμης, ενόψει της 955ης επέτειο της Μάχης του Μαντζικέρτ.



«Αν όλοι έχουν μια ατζέντα, να είστε σίγουροι ότι κι εμείς έχουμε μια ατζέντα, ένα σχέδιο» δήλωσε με νόημα ο Ερντογάν.



«Το πιο σημαντικό, ο Αλλάχ, ο Κύριος όλων των κόσμων, έχει κι αυτός ένα σχέδιο… Και στο τέλος, αυτό το σχέδιο θα επικρατήσει» δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας από την πόλη Αχλάτ.



«Οι έμποροι αίματος θα χάσουν. Όσοι επιδιώκουν να βυθίσουν την περιοχή μας στην αστάθεια, οι δράστες γενοκτονίας, θα χάσουν» ανέφερε, υπαινισσόμενος το Ισραήλ.



«Ο νικητής θα είναι το μέτωπο της ανθρωπότητας. Θα υπάρξει αδελφοσύνη. Θα υπάρξει ειρήνη και σταθερότητα. Ο νικητής θα είναι το τουρκικό έθνος με τα 86 εκατομμύρια πολίτες του. Ας μην έχει κανείς αμφιβολίες. Η αυγή μιας μεγάλης και ισχυρής Τουρκίας έχει ανοίξει. Η οικοδόμηση του Τουρκικού Αιώνα έχει ξεκινήσει. Με την άδεια του Θεού, το μέλλον μας και οι ορίζοντές μας είναι ανοιχτοί» υποστήριξε.

Η Αχλάτ θεωρείται από την τουρκική ηγεσία ως η συμβολική αφετηρία της τουρκικής και ισλαμικής παρουσίας στην Ανατολία. Η γεωγραφική εγγύτητα της Αχλάτ με το Ματζικέρτ (το σημερινό Μαλαζγκίρτ, που απέχει περίπου 50 χιλιόμετρα) είναι ο κύριος λόγος της συμβολικής του αξίας για τους Τούρκους, και ειδικά για τον τουρκικό εθνικισμό.

skai.gr