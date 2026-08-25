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Μυστήριο προκαλεί η προσγείωση ενός αμερικανικού στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας. Τα εν λόγω δεδομένα δημοσίευσε το Reuters, επικαλούμενο δεδομένα της υπηρεσίας παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.

Το μεγάλο αεροσκάφος Boeing Globemaster, με αμερικανικό αριθμό νηολογίου 07-7181, είχε πραγματοποιήσει απευθείας πτήση από τη Ρίγα της Λετονίας και προσγειώθηκε στη Μόσχα περίπου στις 10:00 ώρα Κύπρου.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει εάν το αεροπλάνο μετέφερε φορτίο ή επιβάτες, ενώ το Κρεμλίνο δεν έχει τοποθετηθεί.

Σε σχετική ερώτηση, ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, απάντησε ότι δεν έχει καμία πληροφορία για αμερικανικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροπλάνο.

Aμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος στη Μόσχα

An unusual visitor to Moscow this morning. 👀



A US Air Force C-17A Globemaster III flew from Riga to Moscow Vnukovo Airporthttps://t.co/D7vylYesDQ pic.twitter.com/jXbOSj0LXM August 25, 2026

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Flightradar24, το αεροσκάφος είχε φτάσει στη Ρίγα στις 23 Αυγούστου, προερχόμενο από την αμερικανική αεροπορική βάση στο Καμπ Σπρινγκς, κοντά στην Ουάσιγκτον.

Η τελευταία απευθείας πτήση αεροσκάφους με αμερικανικό νηολόγιο από την Ευρώπη προς τη Ρωσία πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους. Το αεροσκάφος μετέφερε τότε τους ειδικούς απεσταλμένους των ΗΠΑ Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι είχαν ταξιδέψει στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι δεν υπήρχαν ακόμη πληροφορίες για νέα επίσκεψη των Κούσνερ και Γουίτκοφ στη Μόσχα, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας για την Ουκρανία έχουν ουσιαστικά «παγώσει», εν μέσω του πολέμου στο Ιράν.

iefimerida.gr